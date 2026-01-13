Apple’ın sağlık alanındaki vizyonu her geçen gün genişlemeye devam ediyor. CEO Tim Cook’un şirketin topluma en büyük katkısı olarak nitelendirdiği sağlık çalışmaları, yeni yazılım sürümüyle yepyeni bir boyuta taşınmak üzere. Peki, iOS 26 ile Apple Health kullanıcıları hangi devrimsel yeniliklerle karşılaşacak?

iOS 26 ile Apple Health tasarımında büyük değişim

Apple’ın sağlık ekosistemindeki merkezi uygulaması olan Health, önümüzdeki aylarda modern bir görünüme kavuşuyor. Gelen son bilgilere göre, uygulama baştan aşağı yenilenerek daha sade bir arayüze geçiş yapıyor.

Kategori düzeninin yenilenmesi ve metrik girişlerinin basitleştirilmesi, kullanıcı deneyimini doğrudan iyileştirecek gibi duruyor. Apple ekosisteminin giderek karmaşıklaşan yapısı içerisinde, iOS 26 sürümünün bu sadeleşme hamlesi uzmanlarca oldukça mantıklı bir adım olarak görülüyor.

Planlamalara göre Apple Health için hazırlanan bu yeni tasarımın beta süreci çok yakında başlıyor. Final sürümünün ise ilkbahar aylarında tüm iPhone sahipleri için dünya genelinde erişilebilir olması bekleniyor.

Yemek ve kalori takibi dönemi başlıyor

Bloomberg’den Mark Gurman, Apple’ın yıllardır beklenen yemek takibi özelliğini nihayet uygulamaya dahil edeceğini ifade ediyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar kalori alımlarını ve günlük beslenme alışkanlıklarını doğrudan sistem içerisinden takip edebilecek.

Mevcut yapıda karbonhidrat veya kafein girişi yapılabiliyor ancak kapsamlı bir takip sistemi bulunmuyor. Bu hamle ile iOS 26, MyFitnessPal ve Noom gibi popüler üçüncü taraf servislerle doğrudan bir rekabetin kapısını aralıyor.

Apple’ın beslenme tarafındaki bu gelişmesi, kilo yönetimi ve genel sağlık takibi yapmak isteyenler için büyük kolaylık sağlıyor. Şirketin bu alandaki yazılım geliştirme süreçlerini tam hız sürdürdüğü sızıntılar arasında yer alıyor.

Apple Intelligence ile akıllı asistan desteği

Kullanıcıların en çok merak ettiği yeniliklerin başında ise yapay zeka entegrasyonu geliyor. Yeni güncelleme ile birlikte Apple Health uygulaması, kullanıcıları tanıyan kişiselleştirilmiş bir sağlık asistanına dönüşüyor.

Apple Intelligence desteği sayesinde iPhone ve Apple Watch cihazlarından gelen veriler derinlemesine analiz ediliyor. Bu analizler sonucunda kullanıcılara özel beslenme önerileri ve uyku düzeni tavsiyeleri doğrudan sunuluyor.

Ayrıca iPhone kamerasının egzersiz formlarını takip etmesi gibi yenilikler de iOS 26 özellikleri arasında yer alıyor. Yapay zeka, spor yaparken duruşunuzu analiz ederek formunuzu korumanız için anlık geri bildirimler verebiliyor.

Uzmanlardan sağlık videoları hizmeti geliyor

Apple sadece veri toplamakla kalmayıp, bu verileri anlamlandırmak için tıp uzmanlarının görüşlerini de sisteme entegre etmeyi planlıyor. Kardiyologlar, uyku uzmanları ve fizyoterapistler tarafından hazırlanan özel videolar Health uygulamasına dahil ediliyor.

Kaliforniya’da kurulacak özel stüdyolarda çekilecek bu içerikler, kullanıcıların sağlık verilerindeki değişimlere göre öneriliyor. Örneğin, uyku kaliteniz düştüğünde sistem size bir uyku uzmanının hazırladığı bilgilendirici videoyu izlemeyi tavsiye edebiliyor.

Bu yeni video platformunun Apple Fitness+ ile entegre olması ve sağlık bilincini artırması hedefleniyor. Apple Health üzerinden sunulacak bu rehberlik hizmeti, kullanıcıların yaşam kalitesini bilimsel verilerle artırmayı amaçlıyor.

iOS 26 ile gelecek tüm bu özellikler, Apple’ın dijital sağlık dünyasındaki liderliğini daha da pekiştirebilir. Gelişmiş yapay zeka yetenekleri ve kullanıcı odaklı yeni tasarım, iPhone deneyimini sağlık alanında bambaşka bir noktaya taşıyor.

İlginizi Çekebilir: Samsung AI TV modelleri Google Fotoğraflar desteği kazanıyor! Neler sunacak?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple Health uygulamasına gelecek olan yemek takibi ve yapay zekâ özellikleri sizce faydalı olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!