Fitbit için büyük güncelleme yolda. Şirket Charge 4 ve bazı modellerin kullanıcıları için sağlık özellikleri ve daha fazla premium özellik getirmeyi planlıyor.

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Fitbit, mevcut akıllı saatlerinden bazıları için büyük bir güncelleme hazırlığında

Wareable tarafından aktarılan bilgilere göre yeni sağlık verileri Charge 4 için aktif hale gelecek. Fitbit şirketini süre önce Google satın almıştı. Bu satın almanın ardından şirkette ne gibi değişikliklerin olacağını merakla bekliyorduk. Şirket mevcut modellerinden bazılarının güncelliğini korumak için bir süredir güncellemeler üzerinde çalışıyordu. Sonuç olarak özellik güncellemeleri ve düzeltmeler bu cihazları destekleyecek olduğu bilgisine ulaştık.

Charge 4 kullanıcıları kandaki oksijen bilgilerine erişebilecekler. Daha önce sadece uyku verilerine erişim sağlayabiliyorlardı. Ayrıca bu güncelleme daha önce cihaz için sunulmamış olan cilt sıcaklığı verisi gibi bir bilgiyi de bu cihaza ekliyor.

Charge 4, Versa 2 ve Inspire 2 kullanıcıları Premium abonelikte bulunan sağlık metriklerine erişebilecekler. Bu metriklerle kullanıcılar uyku sırasında nefes alma hızı ve kalp atış hızı değişkenliği gibi bilgilere erişebilecekler. Elbette bu güncelleme Premium aboneliğe göre daha az şey içerecek ancak aralarında çok fark bulunuyor demek doğru olmaz. Premium aboneler 1 aylık rapor alabilirken ücretsiz abonelik 1 haftalık verilere erişebilecekler.

Fitbit ayrıca EKG özelliğini Kanada, Yeni Zelanda ve ABD bölgelerindeki müşterilere sunmaya devam ediyor.

Bu güncelleme Fitbit’in sorunları proaktif olarak ele aldığını bizlere gösteriyor. Neredeyse 1 yıldır yayınladığı güncellemelerle Charge 4 cihazını destekliyor. Bu nedenle geçmiş cihazlarda bazı sorunlar olsa da şirket kullanıcıları dinliyor demek yanlış olmaz.