Aksesuar
Fitbit için büyük güncelleme!
Fitbit için büyük güncelleme yolda. Şirket Charge 4 ve bazı modellerin kullanıcıları için sağlık özellikleri ve daha fazla premium özellik getirmeyi planlıyor.
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Fitbit, mevcut akıllı saatlerinden bazıları için büyük bir güncelleme hazırlığında
Wareable tarafından aktarılan bilgilere göre yeni sağlık verileri Charge 4 için aktif hale gelecek. Fitbit şirketini süre önce Google satın almıştı. Bu satın almanın ardından şirkette ne gibi değişikliklerin olacağını merakla bekliyorduk. Şirket mevcut modellerinden bazılarının güncelliğini korumak için bir süredir güncellemeler üzerinde çalışıyordu. Sonuç olarak özellik güncellemeleri ve düzeltmeler bu cihazları destekleyecek olduğu bilgisine ulaştık.
Charge 4 kullanıcıları kandaki oksijen bilgilerine erişebilecekler. Daha önce sadece uyku verilerine erişim sağlayabiliyorlardı. Ayrıca bu güncelleme daha önce cihaz için sunulmamış olan cilt sıcaklığı verisi gibi bir bilgiyi de bu cihaza ekliyor.
Charge 4, Versa 2 ve Inspire 2 kullanıcıları Premium abonelikte bulunan sağlık metriklerine erişebilecekler. Bu metriklerle kullanıcılar uyku sırasında nefes alma hızı ve kalp atış hızı değişkenliği gibi bilgilere erişebilecekler. Elbette bu güncelleme Premium aboneliğe göre daha az şey içerecek ancak aralarında çok fark bulunuyor demek doğru olmaz. Premium aboneler 1 aylık rapor alabilirken ücretsiz abonelik 1 haftalık verilere erişebilecekler.
Fitbit ayrıca EKG özelliğini Kanada, Yeni Zelanda ve ABD bölgelerindeki müşterilere sunmaya devam ediyor.
Bu güncelleme Fitbit’in sorunları proaktif olarak ele aldığını bizlere gösteriyor. Neredeyse 1 yıldır yayınladığı güncellemelerle Charge 4 cihazını destekliyor. Bu nedenle geçmiş cihazlarda bazı sorunlar olsa da şirket kullanıcıları dinliyor demek yanlış olmaz.
Aksesuar
İndirimle satın alabileceğiniz 5 adet teknolojik sevgililer günü hediyesi
Sizler için, Trendyol’da indirimle satın alabileceğiniz 5 adet teknolojik sevgililer günü hediyesi tavsiyeleri hazırladık. Birbirinden şık ve kullanışlı ürünlerin birarada bulunduğu bu listedeki ürünleri, Trendyol sepetinizde %2 indirimle satın alabiliyorsunuz.
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14 Şubat Sevgililer Günü geldi çattı. Sevgilimize, eşimize (hatta sevgili olalım veya olmayalım, eşimize dostumuza) birbirinden güzel hediyeler alarak, sevgilerimizi karşılıklı pekiştirmenin de zamanı geldi. Bizler ise bu anlamlı gün nedeniyle, alabileceğiniz indirimli 5 adet teknolojik sevgililer günü hediyesi listesi hazırladık.
Türkiye’nin en büyük alışveriş sitelerinden Trendyol’da satın alabileceğiniz bu ürünlerde, sepetinize %2 indirim uygulanıyor. Bu arada, bu listedeki tüm ürünlerin satın alma linklerini de paylaşıyor olacağız.
5 adet indirimli sevgililer günü hediyesi
- Xiaomi Mi Band 5 – Global Versiyon
- Apple AirPods 2. Nesil
- Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic
- Samsung Galaxy Buds+
- Apple Watch Series 6
Xiaomi Mi Band 5 – Global Versiyon
- Bağlantı: Bluetooth 5.0
- Ekran Boyutu: 1.1 inç
- Çözünürlük: 126 x 294 piksel
- Renk Sayısı: 16M
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Özellikleri: Çoklu Dokunmatik (Multi Touch) – Kavisli Ekran (2.5D)
- Türü: Akıllı Bileklik
- Batarya Kapasitesi: 125 mAh
- Batarya Teknolojisi: Li-Polymer
- Şarj Biçimi: Manyetik Şarj İstasyonu
- Normal Kullanım Süresi: 14 gün
- Batarya Dolum Süresi: 120 dk
İndirimli fiyat: 223,44 TL
Satın al: Trendyol
Apple AirPods 2. Nesil
- Bağlantı Tipi: Tam Kablosuz
- Bluetooth: Var
- Bluetooth Yonga Seti: Apple H1
- NFC: Yok
- Kablolu Kullanabilme:Yok
- Genel Kullanım Süresi: 5 saat
- Kullanım Süresi (Yoğun): 3 saat
- Kullanım Süresi (Şarj Kutusu): 24 saat
- Şarj Tipi: Kablosuz Şarj Kutusu
- Hızlı Şarj Süresi: 15 dk
- Hızlı Şarj Kullanım Süresi: 3 sa
İndirimli fiyat: 1.160,32 TL
Satın al: Trendyol
Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic
- Bağlantı Tipi: Tam Kablosuz
- Bluetooth: Var
- Bluetooth Özellikleri: AACSBC
- Kullanım Mesafesi: 10 m
- Genel Kullanım Süresi: 5 saat
- Kullanım Süresi (Şarj Kutusu): 20 saat
- Şarj Tipi: Şarj Kutusu
- Şarj Süresi: 90 dk
İndirimli fiyat: 193,54 TL
Satın al: Trendyol
Samsung Galaxy Buds+
- Bağlantı Tipi: Tam Kablosuz
- Bluetooth: Var
- Bluetooth Profili: A2DPAVRCPHFP
- NFC: Yok
- Çoklu Bağlantı: Var
- Kullanım Mesafesi: 10 m
- Genel Kullanım Süresi: 11 saat
- Kullanım Süresi (Yoğun): 7.5 saat
- Şarj Kutusu Kullanım Süresi: 22 saat
- Şarj Tipi: Kablosuz Şarj Kutusu
- Hızlı Şarj Süresi: 3 dk
- Hızlı Şarj Kullanım Süresi: 1 sa
İndirimli fiyat: 734,02 TL
Satın al: Trendyol
Apple Watch Series 6
- Küçük Boy (Small-S): Var
- Küçük Boy Kordon Boyutu: 130-200 mm
- Cihaz Boyu (Kordonsuz): 40 mm
- Cihaz Eni (Kordonsuz): 34 mm
- Kalınlık (Kordonsuz): 10.4 mm
- Gövde Ağırlık: 30.5 g
- Ekran Şekli: Kare
- Gövde Rengi: Siyah
- Gövde Malzemesi: Alüminyum
- Kordon Renkleri: Siyah
- Kordon Malzemesi: Silikon
- Değiştirilebilir Kordon: Var
- Yonga Seti (Chipset): Apple S6 SiP
- CPU Mimarisi: 64-bit
- CPU Çekirdeği: 2
- Dahili Depolama: 32 GB
İndirimli fiyat: 3.815,14 TL
Satın al: Trendyol
Aksesuar
RedMagic Watch FCC üzerinde görüntülendi!
RedMagic Watch ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Firmanın yeni akıllı saati FCC üzerinde ortaya çıktı ve tasarım detayları belli oldu.
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RedMagic Watch tasarım detayları belli oldu!
Akıllı saat piyasasına yeni oyuncular gelmeye devam ediyor. Özellikle akıllı telefon üreticilerinin sıkça yer aldığı rekabete RedMagic‘te katılıyor. Nubia‘nın alt firması olarak adından söz ettiren firma, fiyat performans ürünleri ile öne çıkıyor. Akıllı saat geliştiren teknoloji devi yeni cihazı ile FCC platformuna uğradı. Tasarım detayları belli olan akıllı saat ile alakalı bazı teknik özellikler de ortaya çıktı.
14 Şubatın gelmesi ile birlikte hediyesiz kalmak istemeyen okurlarımıza özel oluşturduğumuz akıllı saat ve bileklik listelerine, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!
Ortaya çıkan teknik özelliklere göre RedMagic Watch, 1.39 inçlik AMOLED ekrana sahip olacak. Ayrıca akıllı saatin yan tarafında iki adet de fiziksel tuş yer almakta. Öte yandan cihaz silikon kordon ile kullanıcılarını karşılayacak. 5 ATM basınca dayanıklılık gösteren akıllı saatin 420 mAh batarya kapasitesi olacak. Kutu içerisinden çıkacak şarj aletinin de 2.5 W‘lık destek verecek. Ayrıca akıllı saat Bluetooth 5.0 LE bağlantı desteğine sahip olacak. Android 4.4 ve üzeri için çalışma kriterine sahip olacak akıllı saat RedMagic Sports uygulaması ile akıllı telefonlara bağlanabilir olacak. Fiyatı ne yazık ki belli olmayan akıllı saatin tüm teknik özellikleri için biraz daha bekleyeceğiz gibi gözüküyor. Bakalım RedMagic Watch akıllı saat piyasasında önemli bir yere sahip olacak mı bekleyip göreceğiz.
Aksesuar
Razer, yeni klavyesini ve dizüstü bilgisayar standını tanıttı!
Razer, Huntsman V2 Analog adlı yeni mekanik klavyesini ve dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği standını resmi olarak tanıttı. Yeni klavye, 250$ gibi oldukça yüksek bir fiyattan satışa çıktı. Yeni klavye, tasarım olarak önceki modellere benzerlik gösteriyor. Ancak yeni modelin en büyük farkı, klavyenin ayarlanabilen switchlere sahip olmasıdır. Bu ayarlanabilen switchler, Razer’in Synapse uygulaması üzerinden değiştirilebiliyor. Yine bu uygulama ile klavyenin pek çok ayarı üzerinde değişiklik yapılabiliyor.
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Razer Huntsman V2 Analog, hangi teknik özelliklere sahip?
Razer Huntsman V2 Analog, ayarlanabilen tuşları ile basış stiline göre oyunlarda farklı tepkiler gerçekleştiriyor. Örneğin, yavaş basıldığında yürüme, sert basıldığında ise koşma gibi farklı işlevler yeni switchler sayesinde gerçekleşebiliyor. Tuşların varsayılan olarak 3.6 mm derinliğinde hareket kabiliyeti mevcut. Fakat yapılan ayarlar ile bu mesafe 1.5 mm’ye kadar yükselebiliyor. Bu ayarlar, hassasiyette bir değişiklik yaratmıyor fakat tuşa basılıp basılmadığı endişesini ortadan kaldırıyor.
Huntsman V2 Analog, alüminyum çerçevelere, ses seviyesini ayarlamak için özel bir kadrana sahip. Klavyeye manyetik olarak takılabilen yumuşak bir bilek desteği de cihazda mevcut. Bununla birlikte klavye ve bilek desteğinin RGB ışıklandırması da bulunmakta. Cihaz, 9 Şubat‘a kadar sadece Razer’ın kendi sitesi üzerinden satın alınabilecek. 9 Şubat’tan sonra ise diğer perakendeciler de satışa başlayacak.
Razer, klavyenin yanında bir de yeni laptop standını tanıttı. Laptop Stand Chroma V2, adından da anlaşılacağı üzere RGB aydınlatmaya sahip. Bu cihaz, laptoplara daha fazla bağlantı noktası ve USB-C bağlantısı ile şarj imkanı sunmakta. Standın çıkış tarihi ve fiyatı hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.
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