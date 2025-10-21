Sims hayranları için üzücü bir haber geldi. EA, uzun süredir devam eden Sims Mobile sürümünün fişini çekmeye hazırlanıyor. Peki bu kararın arkasında ne var? Yeni projeler neleri değiştirecek ve oyuncular bu gelişmeden nasıl etkilenecek?

Sims oynayanlara kötü haber! Mağazadan kaldırılacak!

Sims serisinin mobil versiyonu olan Sims Mobile, 2018 yılında piyasaya sürülmüştü ve o zamandan bu yana 50’den fazla güncelleme almıştı. Ancak EA, bugün yayınlanan son güncelleme ile birlikte oyunun artık gelişim sürecinin tamamlandığını resmen duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, mobil oyun 20 Ocak 2026 tarihinde tamamen erişime kapatılacak ve “sunset” sürecine girecek. Yani bu tarihten sonra oyun oynanamayacak.

EA, bugünden itibaren oyuncuların artık gerçek para harcayamayacağını, ayrıca oyunun kısa süre içinde hem iOS hem de Android platformlarından kaldırılacağını açıkladı. Türkiye’de de oldukça popüler olan Sims Mobile’ın kapanışı, mobil oyuncular arasında büyük bir hayal kırıklığı yaratmış durumda. Özellikle son dönemlerde yapılan topluluk etkinlikleri ve sezonluk güncellemeler, oyuncu kitlesini canlı tutmayı başarmıştı.

Bu kararın perde arkasında ise oldukça ilginç bir strateji bulunuyor. EA, uzun süredir gizemini koruyan “Project Rene” adlı yeni projesi üzerinde çalışıyor. Bu proje, serinin geleceğini belirleyecek “hibrit” bir yapı sunacak. Yani hem tek oyunculu hem de çok oyunculu deneyimi bir arada sunan yeni bir oyun geliştiriliyor. Üstelik bu proje, PC ve mobil platformlarda ortak bir şekilde çalışacak.

Henüz geliştirme aşamasında olan Project Rene hakkında EA cephesinden fazla bilgi paylaşılmadı. Ancak şirketin 55 milyar dolarlık özelleşme sürecinde olması, projenin geleceğini de etkileyebilir. Bu durum Battlefield gibi diğer büyük EA markalarının da geleceğini şekillendirebilir. Görünen o ki EA, önümüzdeki yıllarda hem iş modeli hem de oyun vizyonu açısından köklü bir dönüşüm sürecine giriyor.

Sims serisi, 20 yılı aşkın süredir oyun dünyasında kendine has bir topluluk yaratmayı başardı. Her yeni versiyon, yaşam simülasyonu türünü daha da derinleştirerek milyonlarca oyuncuya ulaşmayı sürdürüyor. Şimdi gözler, Project Rene ile başlayacak bu yeni döneme çevrilmiş durumda. Türkiye’deki oyuncular da bu yeni evreni merakla bekliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sims Mobile kapanışı sizce doğru bir karar mı, yoksa serinin mobil geleceği için bir kayıp mı? EA’in yeni projesi Project Rene beklentilerinizi karşılayabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın, daha fazlası için bizi takipte kalın!