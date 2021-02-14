Pokemon 25. yıl dönümü kutlaması için Post Malone sanal konser verecek!

Pokemon 25. Yıl dönümü kutlamaları başlıyor. Ünlü şarkıcı Post Malone sanal konser kervanına katılan sanatçılar arasında. Malone, Pokemon için sanal konser verecek

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İlk olarak 1996 yılında Japonya’da Gameboy için piyasaya sürülen Pokemon 25. Yılını kutluyor. Her Nintendo konsolunda bulunan Pokemon çizgi filmiyle de büyük beğeni toplamıştı. En son Pokemon Go oyunuyla yıllar sonra küllerinden doğmuştu.

Post Malone, Pokemon etkinliğinin baş aktörü olacak

YouTube üzerinden 27 Şubat saat 19.00’da dijital etkinlik başlayacak. Şarkıcının Pixar-ish animasyonlu versiyonuna bir bakış içeren ön gösterim videosunu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

Pokemon Company International, geçtiğimiz ay P25 isminde bir dizi müzikal etkinlikten bahsetmişti. Pop yıldızı Katy Pery bu seride manşet olarak boy gösterecek. Ayrıca Post Malone etkinliği YouTube, Twitch ve etkinliğin resmi web sitesi üzerinden ücretsiz olarak izleyebileceksiniz.

Sanal konser konusunda büyük hamlelerden birini Fortnite yapmıştı. Travis Scott’un Fornite performansı tüm online oyun sektörüne farklı bir soluk getirdi. Özellikle pandemi döneminde konserler gibi etkinlikler kullanıcılar tarafından merakla bekleniyordu. Sonuç olarak online oyun haritalarına ünlü ve sevilen sanatçıların animasyon olarak inmesi elbette heyecan verici.

Pokemon yaptığı bu hamle ile küllerinden doğmanın bir adım ötesine geçiyor. İlk olarak daha fazla kullanıcı tarafından adının duyulacağı ve konsere rekor katılım geleceği beklentiler arasında. Yakın zamanda başka şirketlerden de bu tarz etkinliklerin gelip gelmeyeceği merak konusu. Tabiki bilgisayar başında otururken sevdiğimiz bir sanatçının konserini ücretsiz olarak izleyebileceğiz ve bu oldukça heyecan verici.