Pokemon 25. yıl dönümü kutlaması için Post Malone sanal konser verecek!

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Putin’i Clubhouse’da sohbet etmeye davet ettik. Tabi ki Twitter üzerinden.

Dünya’nın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk, neredeyse attığı her adımla gündeme oturmaya devam ediyor. Tesla ve SpaceX CEO’su olan Musk, gerek çılgın projeleriyle, gerek yaptığı açıklamalarla daima dikkat çekmeyi başarıyor. Başarılı iş insanı, sosyal medyayı da aktif şekilde kullanmakta. Musk, özellikle Twitter oldukça etkin kullanıyor ve bu platform üzerinden açıklamalar duyurular yapıyor. Hatta zaman zaman başını Twitter’da yazdıklarıyla belaya bile sokuyor. Başarılı CEO, bu defa yine ilginç bir şey yaptı. Musk, Rusya Devlet Başkanı Putin’i Clubhouse’da sohbet etmeye davet etti.

Clubhouse, son dönemlerde ortaya çıkan ve adını sıkça duyduğumuz yeni bir sosyal medya platformu. Davet sistemiyle kullanıcı kabul eden platform, kısa süre önce çıkış yapmış olmasına rağmen oldukça iyi bir kullanıcı sayısına sahip. Bu popülerlik giderek artarken, Elon Musk gibi isimlerin de katılmasıyla, insanların daha çok ilgisini çekmeyi başardı. Hatta Clubhouse davetleri, internet üzerinden parayla satılmaya başlandı. Giderek popülerleşen sosyal medya platformu ilginç bir olay daha yaşadı. Elon Musk, Twitter üzerinden, Rusya Devlet Başkanı Putin’i Clubhouse’da sohbet etmeye davet etti. Henüz bu davete bir cevap gelmezken, Musk ve Putin arasındaki bir görüşme ihtimali insanların ilgisini çekmeyi başardı. İkili bir araya gelir mi? Gelirse ne konuşur? Oldukça merak konusu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

.@KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse?

— Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021