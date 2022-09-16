Firefox’un Relay aboneliğinin bir parçası olarak telefon numarası koruması da sunacağı bir özellik alıyor. Bu hizmet yakında kullanıcılara kendi özel numaralarına iletilecek farklı bir telefon numarası belirleme seçeneği sunacak.

Firefox yeni özelliği henüz açıklamadı, ancak Firefox blog yazarı Sören Hentzschel’e göre ABD ve Kanada’daki Firefox Relay kullanıcıları bu yıl içinde Relay’de bir telefon numarası oluşturabilecekler. Hentzschel’in bu bilgiyi nereden aldığını söylemiyor. Ayrıca bu hizmetin Kuzey Amerika dışında da sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

Ayrıca bkz: iPhone 14’ün Uydu Özelliği Bu Yıl Daha Fazla Ülkeye Yayılabilir!

Aramalar ve metin mesajları, kullanıcının telefon numarasını ifşa etmesine gerek kalmadan bu numara aracılığıyla kullanıcının özel numarasına yönlendirilir. Bu, örneğin müşterilerin telefon numarası vermek zorunda olduğu bir çevrimiçi mağazada veri ihlali olması durumunda telefon numarasının sızdırılmamasını sağlamak için kullanılabilir.

Şu anda, Firefox bunu Relay aboneliği aracılığıyla e-posta adresleri için zaten sunuyor. Firefox Relay için premium abonelik, kullanıcıların sınırsız e-posta takma adı oluşturmasına olanak tanır, böylece örneğin her çevrimiçi mağaza için benzersiz bir adres belirtilebilir. Bu hizmet şu anda ayda 1 dolara mal oluyor, ancak Hentzschel’e göre Firefox bu ayın sonunda bir fiyat artışı açıklayacak ve bundan sonra hizmet ayda 2 dolara mal olacak.