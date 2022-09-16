Apple’ın iPhone 14 serisindeki Uydu aracılığıyla Acil SOS özelliği, yıl sonuna kadar daha fazla ülkede mevcut olabilir.

MacPrime’a göre, Apple’ın İsviçre web sitesi ile uydu bağlantı özelliğinin 2023’te daha planlı olarak “bu yıl diğer ülkelerde” sunulacağını paylaştığı bildirildi.

Uydu üzerinden Acil SOS özelliği, iPhone 14 kullanıcısının, hücresel kulelerin ve baz istasyonlarının ulaşamadığı alanlarda şebekeden bağımsız olarak uydu bağlantısı aracılığıyla acil servislerle iletişim kurmasını sağlar. Bu sayede iPhone 14’teki antenler uydu frekanslarına bağlanabilir ve acil yardım için bir sinyal almak üzere telefonunuzun gökyüzünün hangi kısmına işaret edeceğini size söyleyebilir.

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Uydu üzerinden Acil SOS ücretli bir özelliktir, ancak Apple bunu her iPhone 14’te iki yıl boyunca ücretsiz olarak sunmaktadır.

Elon Musk, Apple ile Starlink Özelinde Görüştüklerini Duyurdu!

Elon Musk, Apple cihazlarında Starlink desteği için görüştüklerini açıkladı. SpaceX’i yöneten milyarder, Twitter’da yaptığı bir paylaşımda, Apple ile bu konuda şimdiden umut verici görüşmeler yaptığını söyledi. Şirketler arasında bir ortaklık henüz açıklanmazken yönetici, şirketin neden Globalstar ile sözleşme imzaladığını söyledi.

Kaynak: 9to5Mac