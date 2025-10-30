Enes Batur yeniden sahnede! Uzun süredir sessiz kalan ve YouTube hesabını kapatarak hayranlarını şaşkına çeviren ünlü içerik üreticisi, beklenmedik bir hamleyle dönüş yaptı. Peki Batur neden hesabını kapatmıştı, şimdi geri dönüşünün arkasında ne var?

Enes Batur YouTube hesabını yeniden açtı!

Enes Batur,16 milyon aboneye sahip YouTube kanalını yeniden aktif hale getirdi. Milyonlara ulaşan içerik üreticisi, böylece tekrar Türkiye’nin en fazla aboneye sahip YouTuber’ı unvanını eline aldı. Bilindiği üzere Batur, birkaç hafta önce hem kanalını kapatmış hem de Instagram paylaşımlarını silerek dijital bir “ara” vermişti. Ancak dönüşüyle birlikte sosyal medya topluluğunda büyük bir hareketlilik başladı.

Kanalın geri dönmesiyle Ruhi Çenet ikinci sıraya geriledi. Bu durum, Türkiye’nin en çok takip edilen iki dijital içerik üreticisi arasında yeni bir dönemi başlattı. Kullanıcılar, Batur’un yeni dönemde nasıl içerikler üreteceğini merak ediyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Batur’un YouTube’a dönüşü sizce Türk dijital sahnesinde yeni bir dönemi mi başlatıyor? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!