Mozilla, geçtiğimiz günlerde teknoloji devlerini kullanıcılarının tarayıcı seçme özgürlüğünü kısıtlamak ve engellemekle suçlayan bir çalışma yayınladı. Firefox’un sahibi Google, Microsoft ve Apple’ın insanların seçimlerini etkilemek için çevrimiçi sistemleri ve hizmetleri kontrol etme güçlerini kullandıklarını söylüyor.

Mozilla’nın argümanı temel olarak Microsoft’un Windows, Apple iOS ve macOS ve Google Android’i kontrol ettiği gerçeğine dayanıyor. Bu sistemlerin her biri şirketlerin varsayılan tarayıcıları (sırasıyla Edge, Safari ve Chrome) önceden yüklenmiş olarak geliyor ve başka bir tarayıcı seçmek bazen zor ya da sezgiye aykırı olabiliyor. Bu tür olayların yaşandığına dair teyit edilmiş örneklerimiz olduğunu belirtmek gerekir.

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Firefox’un sahibinin çalışması, amacını kanıtlamak için resimler de dahil olmak üzere başka örnekler de sunuyor. Genel anlamda şirket, tüketicinin seçimini engelleyen bu uygulamaların tarayıcılar arasındaki rekabeti azalttığını ve bunun da nihai kaliteyi etkilediğini belirtiyor.

Şirkete göre, rekabet etmek zorunda kalmayan tarayıcılar daha az kalite ve daha az yenilik sunmanın yanı sıra kullanıcılarının gizliliğini koruma konusunda daha az endişe duyuyorlar. Çalışmada adı geçen teknoloji devleri şu ana kadar konuyla ilgili bir yorumda bulunmadı.

Kaynak: Neowin