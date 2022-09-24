WhatsApp platformuna bir dizi yeni özellik ekliyor. Görünüşe göre platform, bir Android tableti mevcut bir WhatsApp hesabına bağlamanıza olanak tanıyan yeni bir özellik geliştiriyor. Bu özellik, uygulamanın Google Play Beta Programı 2.22.21.6 sürümünde görüldü.

WABetaInfo‘ya göre bu özellik, WhatsApp’ın geliştirmekte olduğu çoklu cihazlar için Companion Mode’un bir başka versiyonu. Yeni özellik, WhatsApp hesabımızı bir PC’de nasıl bağladığımıza benzer şekilde çalışacak. Yaklaşan bir güncelleme ile kullanıcılar aynı hesabı bir tablet de dahil olmak üzere dört cihaza kadar kullanabilecek.

Özelliğe WhatsApp Ayarları > Bağlı Cihazlar bölümüne gitmeniz ve WhatsApp konuşmalarını bir Android tablet ile senkronize etmek için QR kodunu taramanız gerekecektir. Başlangıçta, bağlama işlemine başlamak için İnternet erişimine ihtiyacınız vardı, ancak bundan sonra, telefondaki İnternet’i kapatabilir ve WhatsApp’ı tablette kullanabilirsiniz.

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İlginç bir nokta da, yardımcı modu kullanarak bir iPhone WhatsApp hesabını bir Android tablete bağlayabilmenizdir. Şu anda bu özellik yalnızca birkaç beta test kullanıcısı için mevcut. Bu yüzden, daha geniş bir dağıtım için beklememiz gerekecek.