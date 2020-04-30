Oyun
Final Fantasy 7 Remake Part 2 ile ilgili neler biliyoruz
Eğer Final Fantasy 7 Remake versiyonunu oynadıysanız; muhtemelen Part 2 ne zaman gelecek ve ne gibi değişiklikler olacak diye merak ediyorsunuz. Bu yazımızda Remake Part 2 ile ilgili bilinenlere odaklanacağız.
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Final Fantasy 7 Remake serisi, oyunculara parçalar halinde sunulacak
90’ların efsane oyunlarından olan Final Fantasy serisinin Remake versiyonu, Nisan ayında oyuncuların beğenisine sunulmuştu. Fakat Square Enix şirketi, oyunu bütün halde kullanıcılara sunmaktansa; parçalar halinde sunmaya karar verdi. Tabiki bunda oyunun zahmetli bir geliştirme sürecine sahip olması ve büyük boyutlara sahip olması gibi durumların da payı var. Remake serisinin ilk oyununu tamamlayan kullanıcılar ise, Final Fantasy 7 Remake Part 2 için beklemeye koyuldu. Kasım 2019’da Part 2 için çalışmalara başladığını belirten Square Enix yetkililerinden Tetsuya Nomura, oyunun çıkışı için kesin bir tarih vermemişti; fakat üzülerek belirteyim ki firmanın bu projeyi tamamlaması birkaç yıl kadar sürebilir. Hatta Square Enix, Final Fantasy 7 Remake Part 1’i de duyurduktan 5 yıl sonra piyasaya sürebilmişti. Yeniden 5 yıl gibi bir süre boyunca beklemek zorunda kalmayacağımızdan ümitli olan Tetsuya Nomura, Part 2’nin 5 yıldan çok daha kısa bir sürede oyuncuların beğenisine sunulabileceğini belirtti.
Geçmişte, bütün dünyada; özellikle de Japonya’da büyük ses getirmiş olan Final Fantasy serisi, Remake yapımlarla da eski fanlarının gönlünü fethetmeye devam ediyor. Her zaman, içinde bulunduğu dönemin ilerisinde bir oyun olmayı amaçlayan Final Fantasy serisi, bu hissiyatı Remake versiyonu ile de yakalayabilmeyi başararak; oyuncuların ve serinin eski hayranlarının beğenisini kazanmayı başardı. Siz Final Fantasy serisi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Siz de bizler gibi 90’lardan kalma bir Final Fantasy hayranlığına mı sahipsiniz; yoksa serinin ilgisini çekmeyi başardığı genç oyuncu kitlesinden misiniz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.
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Diğer
Epic Games 5 ülkede daha yerel fiyatlandırmaya gidiyor!
Epic Games, oyun dünyasında adından söz ettirmek için çabalarını sürdürüyor. Firma kullanıcılara kolaylık olması açısından 5 ülkede daha yerel fiyatlandırmaya gitme kararı aldı.
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Yerel fiyatlandırma kapsamına 5 ülke daha alındı!
Epic Games, oyun dünyasında yerini korumak için yeni hamleler yapıyor. Steam ile olan rekabeti nedeniyle dikkatleri üstüne toplayan firma, kullanıcı sayısını arttırabilmek için yeni yollar deneme kararı aldı. Bildiğiniz gibi her iki hafta da bir ücretsiz iki adet oyun dağıtan Epic Games, daha önceden sözünü verdiği bir projeyi geliştirmeye devam ediyor. Yerel fiyatlandırma politikası. Özellikle Steam cephesinde duymaya alıştığımız ve kur farkından kaynakları zararları oyuncu lehine minimuma indirmeyi amaçlayan sistem, firma tarafından da kullanılmaya başlandı. Avustralya, Kanada, Danimarka, Norveç ve İsveç ülkelerinde kullanıma geçilen sistem sayesinde, oyuncular kur farkını dert etmeden daha uygun fiyatlarda alışveriş yapabilecekler.
An itibariyle ülkemizde bulunmayan sistemin yakın zamanda Orta Doğu bölgesi için de gelmesi bekleniyor. Özellikle Steam tarafından kullanılan ve ülkemizde de Steam’in sevilmesine neden olan bu özellik umuyoruz ki yakında Epic Games tarafında da kullanılır. Unutmayalım ki yeterli rekabet ortamı sağlanırsa müşterilerin karlı çıkma ihtimali de artar. Bakalım ilerleyen günler de firma, Steam ile olan rekabetinde yeni kullanıcılar kazanacak mı. Özel oyunlar yüzünden eleştiri odağı haline gelen firma, kendini affettirmek için başka ne yollar izleyecek merakla bekliyor olacağız.
Oyun
Ubisoft müjdeyi verdi Assassin’s Creed: Valhalla geliyor!
Ubisoft‘un en önemli oyun serisi Assassin’s Creed, yeni oyunu ile bizleri karşılamaya hazırlanıyor. “Valhalla” ismi ile gelmesi kesinleşen oyunun, Viking çağında geçeceği de kesinleşti.
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30 Nisan’da AC: Valhalla tanıtımı yapılacak!
Ubisoft‘un sevilen oyun serisi Assassin’s Creed, yeni oyunu ile bizleri karşılamaya hazırlanıyor. Daha önce ortaya çıkan dedikodulara göre Viking döneminde geçmesi beklenen oyun artık resmileşti. YouTube üzerinden canlı yayın duyurusu yapan firma, 8 saatlik yayın sırasında ünlü fenomen BossLogic‘e oyunun afişini hazırlatarak duyuruyu yapmış oldu. Odyssey‘den sonra bir yıl ara veren ve yeni oyun çalışmalarını sürdüren Ubisoft da bu şekilde hayranlarını bekletmeyeceğini göstermiş oldu. 8. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar süren Viking döneminde oyunu oynama imkanı veren yapım, dedikodulara göre bir takım “doğa üstü” ögeleri de içinde barındıracak. Özellikle övgüler alan Assassin’s Creed Odyssey oynundan sonra Valhalla için de beklentiler oldukça yüksek.
8 saat süren canlı yayının dört dakikalık versiyonunu da YouTube üzerinden yayınlayan Ubisoft, Türkiye saatiyle 30 Nisan saat 17.45‘te yine canlı yayınla yeni oyunu hakkında daha detaylı bilgileri oyunculara sunacak. Özellikle son iki oyundur alışıla gelmiş kalıplarının dışına çıkarak övgüleri toplayan ve neredeyse ölmek üzere olan bir seriyi ayağa kaldıran firma, bakalım bu oyun ile birlikte başarısını sürdürebilecek mi. Canlı yayını izlemek veya hatırlatıcı oluşturmak için şuradan ilgili videoya ulaşabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Call of Duty: Mobile, Ramazan ayı için güncelleme aldı
Son dönemlerde global pazarda en çok oynanan mobil oyunlarından Call of Duty: Mobile, Ramazan ayına özel bir etkinlik başlattı. Şirket, ramazan dönemini “Crescent Moon” temalı yedi ayrı oyun ekipmanı ile birlikte kutluyor.
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Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyayı da etkisine alan koronavirüs salgını nedeniyle insanlar evlerine kapandı. Hal böyle olunca oyunlara ilgi oldukça arttı. Çıktığı günden beri büyük ilgi gören Call of Duty: Mobile, bu sefer de Ramazan ayına özel bir etkinlik ile oyuncularını mutlu etti.
Oyuncular, Zero karakterinin altınla süslenmiş ve hilal şeklindeki işlemelere sahip Sultana kıyafetini elde edebiliyor. Oyuncular ayrıca etkinlik dönemi boyunca envanterlerine hilal temalı uçuş kıyafeti, sırt çantası, paraşüt ve daha fazla ekipmanı ekleyebilecekler.
Activision Mobil Başkan Yardımcısı Chris Plummer, yaptığı açıklamada: “Call of Duty: Mobile tarafına gelen heyecan verici içerikler, tüm hayranlarımızı en anlamlı şekilde kutlamak için bize harika bir fırsat sunuyor. Oyuncuların bu kutlamayı tüm dünyadaki Call of Duty topluluğuyla yaşayabilecekleri için çok mutluyuz.” İfadelerine yer verdi
Son olarak 21 Nisan’dan itibaren oyun içi mağazada erişime açılan Crescent Moon temalı eşyaların listesi şu şekilde;
- Hilal temalı paraşüt
- Hilal temalı el bombası
- RUS-79U silahı için ‘’Metalik Sis’’ kaplaması
- Hilal temalı flaş bombası
- Hilal temalı uçuş takımı (Wingsuit)
- Hilal temalı sırt çantası
- Zero operatörü için ‘’Sultana’’