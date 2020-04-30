Final Fantasy 7 Remake Part 2 ile ilgili neler biliyoruz

Eğer Final Fantasy 7 Remake versiyonunu oynadıysanız; muhtemelen Part 2 ne zaman gelecek ve ne gibi değişiklikler olacak diye merak ediyorsunuz. Bu yazımızda Remake Part 2 ile ilgili bilinenlere odaklanacağız.

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Final Fantasy 7 Remake serisi, oyunculara parçalar halinde sunulacak

90’ların efsane oyunlarından olan Final Fantasy serisinin Remake versiyonu, Nisan ayında oyuncuların beğenisine sunulmuştu. Fakat Square Enix şirketi, oyunu bütün halde kullanıcılara sunmaktansa; parçalar halinde sunmaya karar verdi. Tabiki bunda oyunun zahmetli bir geliştirme sürecine sahip olması ve büyük boyutlara sahip olması gibi durumların da payı var. Remake serisinin ilk oyununu tamamlayan kullanıcılar ise, Final Fantasy 7 Remake Part 2 için beklemeye koyuldu. Kasım 2019’da Part 2 için çalışmalara başladığını belirten Square Enix yetkililerinden Tetsuya Nomura, oyunun çıkışı için kesin bir tarih vermemişti; fakat üzülerek belirteyim ki firmanın bu projeyi tamamlaması birkaç yıl kadar sürebilir. Hatta Square Enix, Final Fantasy 7 Remake Part 1’i de duyurduktan 5 yıl sonra piyasaya sürebilmişti. Yeniden 5 yıl gibi bir süre boyunca beklemek zorunda kalmayacağımızdan ümitli olan Tetsuya Nomura, Part 2’nin 5 yıldan çok daha kısa bir sürede oyuncuların beğenisine sunulabileceğini belirtti.

Geçmişte, bütün dünyada; özellikle de Japonya’da büyük ses getirmiş olan Final Fantasy serisi, Remake yapımlarla da eski fanlarının gönlünü fethetmeye devam ediyor. Her zaman, içinde bulunduğu dönemin ilerisinde bir oyun olmayı amaçlayan Final Fantasy serisi, bu hissiyatı Remake versiyonu ile de yakalayabilmeyi başararak; oyuncuların ve serinin eski hayranlarının beğenisini kazanmayı başardı. Siz Final Fantasy serisi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Siz de bizler gibi 90’lardan kalma bir Final Fantasy hayranlığına mı sahipsiniz; yoksa serinin ilgisini çekmeyi başardığı genç oyuncu kitlesinden misiniz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.