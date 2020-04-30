Epic Games 5 ülkede daha yerel fiyatlandırmaya gidiyor!

Epic Games, oyun dünyasında adından söz ettirmek için çabalarını sürdürüyor. Firma kullanıcılara kolaylık olması açısından 5 ülkede daha yerel fiyatlandırmaya gitme kararı aldı.

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Yerel fiyatlandırma kapsamına 5 ülke daha alındı!

Epic Games, oyun dünyasında yerini korumak için yeni hamleler yapıyor. Steam ile olan rekabeti nedeniyle dikkatleri üstüne toplayan firma, kullanıcı sayısını arttırabilmek için yeni yollar deneme kararı aldı. Bildiğiniz gibi her iki hafta da bir ücretsiz iki adet oyun dağıtan Epic Games, daha önceden sözünü verdiği bir projeyi geliştirmeye devam ediyor. Yerel fiyatlandırma politikası. Özellikle Steam cephesinde duymaya alıştığımız ve kur farkından kaynakları zararları oyuncu lehine minimuma indirmeyi amaçlayan sistem, firma tarafından da kullanılmaya başlandı. Avustralya, Kanada, Danimarka, Norveç ve İsveç ülkelerinde kullanıma geçilen sistem sayesinde, oyuncular kur farkını dert etmeden daha uygun fiyatlarda alışveriş yapabilecekler.

An itibariyle ülkemizde bulunmayan sistemin yakın zamanda Orta Doğu bölgesi için de gelmesi bekleniyor. Özellikle Steam tarafından kullanılan ve ülkemizde de Steam’in sevilmesine neden olan bu özellik umuyoruz ki yakında Epic Games tarafında da kullanılır. Unutmayalım ki yeterli rekabet ortamı sağlanırsa müşterilerin karlı çıkma ihtimali de artar. Bakalım ilerleyen günler de firma, Steam ile olan rekabetinde yeni kullanıcılar kazanacak mı. Özel oyunlar yüzünden eleştiri odağı haline gelen firma, kendini affettirmek için başka ne yollar izleyecek merakla bekliyor olacağız.