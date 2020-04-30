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Epic Games 5 ülkede daha yerel fiyatlandırmaya gidiyor!
Epic Games, oyun dünyasında adından söz ettirmek için çabalarını sürdürüyor. Firma kullanıcılara kolaylık olması açısından 5 ülkede daha yerel fiyatlandırmaya gitme kararı aldı.
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Yerel fiyatlandırma kapsamına 5 ülke daha alındı!
Epic Games, oyun dünyasında yerini korumak için yeni hamleler yapıyor. Steam ile olan rekabeti nedeniyle dikkatleri üstüne toplayan firma, kullanıcı sayısını arttırabilmek için yeni yollar deneme kararı aldı. Bildiğiniz gibi her iki hafta da bir ücretsiz iki adet oyun dağıtan Epic Games, daha önceden sözünü verdiği bir projeyi geliştirmeye devam ediyor. Yerel fiyatlandırma politikası. Özellikle Steam cephesinde duymaya alıştığımız ve kur farkından kaynakları zararları oyuncu lehine minimuma indirmeyi amaçlayan sistem, firma tarafından da kullanılmaya başlandı. Avustralya, Kanada, Danimarka, Norveç ve İsveç ülkelerinde kullanıma geçilen sistem sayesinde, oyuncular kur farkını dert etmeden daha uygun fiyatlarda alışveriş yapabilecekler.
An itibariyle ülkemizde bulunmayan sistemin yakın zamanda Orta Doğu bölgesi için de gelmesi bekleniyor. Özellikle Steam tarafından kullanılan ve ülkemizde de Steam’in sevilmesine neden olan bu özellik umuyoruz ki yakında Epic Games tarafında da kullanılır. Unutmayalım ki yeterli rekabet ortamı sağlanırsa müşterilerin karlı çıkma ihtimali de artar. Bakalım ilerleyen günler de firma, Steam ile olan rekabetinde yeni kullanıcılar kazanacak mı. Özel oyunlar yüzünden eleştiri odağı haline gelen firma, kendini affettirmek için başka ne yollar izleyecek merakla bekliyor olacağız.
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Pentagon’dan “resmi” UFO videosu!
Pentagon’dan “resmi” UFO videosu! Pentagon, daha önce özel bir şirket tarafından yayınlanan UFO videolarının doğruluğunu onayladı.
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ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, “tanımlanamayan uçan nesneler” içeren 3 adet video yayınladı. Videolarda, uçan ve çok hızlı hareket eden bu cisimlerin kızılötesi kameralarla tespit edildiği görülebiliyor. Yayınlanan bu videolar ise 2004 ve 2015 yıllarına ait. Söz konusu videolar ABD Donanması pilotlarının çektikleri videolar. Ayrıca ABD Donanması’nda, görülen UFOların bildirimi için resmi talimatlar mevcut. Yayınlanan bu videolar daha önceden internete düşmüş, ancak gerçekliğine dair çokça şüphe olan videolardı. Pentagon yaptığı bu açıklamada videoların gerçek olduğunu açıkladı. Yapılan inceleme sonrasında bu videoların hassas bilgiler içermemesi nedeniyle yayınlanması uygun görüldü. İncelenip onaylanan bu görüntüler daha önce To The Stars Academy of Arts & Sciences şirketi tarafından Aralık 2017 ve Mart 2018 yıllarında yayınlanmıştı. İlgili videolara buradan ulaşabilirsiniz.
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Tesla, Fremont fabrikasında çalışanları tekrar işe çağırabilir!
Tesla, Corona virüs sebebiyle evlerine gönderdiği bazı işçileri tekrar mesaiye çağırmaya hazırlanıyor. Nisan sonu ile birlikte Fremont tesislerinde çalışanların işe dönmeleri bekleniyor.
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Tesla çalışanlarını tekrardan mesaiye çağırıyor!
Tesla, Corona virüs sebebiyle evlerine gönderdiği bazı çalışanlarını tekrardan işe çağırmaya hazırlanıyor. Kaliforniya, Fremont bölgesinde yer alan fabrika için tekrardan faaliyet planı hazırlayan firmanın, o tesiste çalışan ve şu an için evlerinde kalan çalışanlara işe gelmeleri için bildiri yaptığı öğrenildi. Firmanın önemli üretim tesisleri arasında yer alan fabrika en son mart ayında aktif üretim yapmıştı. Üretim olmadığı için finansal problemlerle de karşılaşma ihtimali olan firmanın yavaş yavaş üretim hızını yakalamak istediği öğrenildi. Amerikan hükumetinin durdurma ısrarına rağmen çalışma konusunda direnen firma geçtiğimiz ay çalışanları eve gönderme kararı aldı.
Kapanan fabrikaların haftalık yaklaşık olarak, 300 milyon dolarlık nakit sıkıntısı doğurması da, firmanın bu kararı neden aldığı yönünde en büyük işaret olarak görüldü. Salgın hastalığın etkileri tüm dünyada bu denli hızla devam ederken, Tesla gibi üretim sıkıntısı nedeniyle zarar yaşayan bir çok şirket mevcut. Yavaş yavaş normale dönme sinyallerine ihtiyacı olan dünyanın ekonomisi, daha ne kadar olumsuz etkilenecek kestirmesi güç. Ancak çoğu firmanın Tesla gibi salgına rağmen tekrar piyasa da aktif olmak istemesi de anlaşılabilir bir durum gibi gözüküyor.
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Amazon, depolarında termal kamera kullanıyor!
Amazon, depolarında işçilerin ateşini ölçebileceği termal kameralar kullanmaya başladı. Termal kameralar, COVID-19‘un ilk semptomlarından olan vücut ısısı artışını saptamada şirketin kullandığı klasik termometrelerden daha hızlı bir sonuç sağlıyor.
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Termal kameralar ne gibi kolaylıklar sağlıyor?
Amazon, depolarında işçilerin sağlığını güvence altına almak için, işçilerini her gün dijital termometreler ile kontrol ettiğini açıklamıştı. Bu işlemin uzun sürmesi ile beraber bütün işçilerin tek tek kontrol edilmesi gerekiyordu. Termal kameralar sayesinde bütün işçilerin vücut ısıları, kameraları izleyen kişinin ekranın aktarılacak. İzleyen kişi herhangi bir artış gözlemlediğinde veya belli değerlerin üzerinde olduğunda müdahale edilebilecek.
Amazon‘un sözcüsü Kristen Kish “Toplumumuza kritik bir hizmet sunmaya devam eden çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini desteklemek için, operasyon noktalarımızdaki günlük vücut ısı kontrollerimize ek bir önlem uyguladık” dedi.
İçinde bulunduğumuz dönemde insanlar evlerinden çıkamıyorken gıda ve ev aletlerinin siparişleri bir hayli artmış durumda. Amazon şu ana kadar 100,000 işçi almış durumda ve siparişlerin daha da artması durumunda tekrar alım yapacağını bildirdi.
Amazon‘un 50′den fazla deposunda (ortalama 300 işçide) virüs teşhis edildikten sonra birbirinden farklı tesislerin işçileri, Amazon depolarının belli bir süreliğine kapatılması ve temizlenmesi için protesto ettiler. Fransız mahkemesinin, “Amazon‘un tıbbi malzeme, hijyen ürünü veya gıda malzemeleri ile doğrudan ilgisi olmayan ürünlerini göndermesi durumunda, ürün başına 1 milyon Euro para cezasına çarptırılacağı” kararından sonra Amazon, Fransa’daki 6 deposunu kapattı.