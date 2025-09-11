Apple’ın profesyonel video çekim dünyasına yönelik atılımı hız kesmeden devam ediyor. Teknoloji devi, iPhone 17 Pro serisi kullanıcıları için özel olarak tasarlanmış, video profesyonellerinin beklentilerini karşılayacak yeni nesil Final Cut Camera 2.0 uygulamasını duyurdu. Bu güncelleme, mobil video çekim deneyimini yeni bir boyuta taşıyarak, ProRes RAW ve genlock desteği gibi önemli özelliklerle donatılmış bir profesyonel kamera uygulaması sunuyor. Final Cut Camera 2.0, özellikle film yapımcıları ve içerik üreticileri için çok daha esnek ve güçlü bir araç haline geliyor.

iPhone 17 Pro Serisi İçin Devrim Niteliğinde Bir Adım: Final Cut Camera 2.0 Güncellemesi

Final Cut Camera 2.0 ile gelen en dikkat çekici yeniliklerden biri, iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max modellerine özel olarak eklenen ProRes RAW desteği. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar video kalitesinden ödün vermeden daha fazla post-prodüksiyon esnekliğine sahip olacaklar. Ayrıca, çoklu kamera kurulumlarında senkronizasyon için kritik öneme sahip olan genlock desteği de Final Cut Camera 2.0 güncellemesi ile birlikte sunuluyor.

Tüm iPhone 17 serisi, ön kamera için yeni manuel kontrollere kavuşarak, selfie çekimlerinde bile profesyonel ayarlara erişim imkanı buluyor. Bu da mobil video çekiminin her yönüyle kontrol edilmesini sağlıyor.

Apple, bu güncellemeyle birlikte açık kapı kayıt desteğini de entegre etti. Final Cut Camera 2.0 uygulaması, kullanıcıların telefonlarını çevirmeye gerek kalmadan, tüm kamera sensörünü kullanarak DCI 4K‘dan daha yüksek çözünürlüklerde çekim yapmalarına olanak tanıyor. Bu sayede hem yatay hem de dikey çekimlerde maksimum sensör alanı kullanılabiliyor.

Yeni sürüm, iPhone 17 Pro modellerine özgü bir diğer önemli özellik olan Apple Log 2 desteğini de içeriyor. Bu destek sayesinde, renk derecelendirme süreçleri çok daha gelişmiş hale geliyor.

Final Cut Camera 2.0‘ın sunduğu yenilikler arasında Zaman Kodu seçenekleri de yer alıyor. Bu özellik, çok kameralı çekimlerde ve senkronizasyon gerektiren projelerde büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca, telefoto kamerayı kullanarak 4K60 fps’ye kadar ProRes video çekimi yapmak mümkün hale geliyor, bu da uzak çekimlerde bile en yüksek kaliteyi elde etme fırsatı sunuyor.

Final Cut Camera 2.0, video çekimi deneyimini profesyonel ekipmanlara yaklaştıran bir ücretsiz uygulama olarak bu ayın sonlarına doğru App Store’da yayınlanacak.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S25 ve Google Pixel 10 rakibi iPhone 17 tanıtıldı!

Siz Final Cut Camera 2.0 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.