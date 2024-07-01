Şangay’da 720.000 dolar değerindeki sarı bir Ferrari F8, büyük bir yangında alev aldı ve aracın arka yarısı tamamen yandı. Lüks aracın sahibi, aracını bir arkadaşına ödünç verdiğini belirtti ve olayın detaylarını paylaştı. Araba yangını, Ferrari hayranlarını ve otomobil dünyasını şok etti.

Aracın sahibi, olay sırasında evde olduğunu belirterek, “O sırada evdeydim. İlk önce arkadaşım beni aradı ve su deposunun patladığını söyledi. On dakika sonra bana arabanın motorunun kendiliğinden alev aldığını söyledi.” şeklinde konuştu. Sürücü, tüm yol boyunca birinci viteste hareket ettiğini itiraf ederken, yaklaşık 50 metre kadar yol almayı başardığını iddia ediyor.

Ferrari F8 Neden Alev Aldı?

Ferrari F8’in alev almasının kesin nedeni henüz belirlenmemiş olsa da, uzmanlar bazı olasılıklar üzerinde duruyor. Aktarılan bilgilere göre, birinci viteste sürüş sırasında otomobilin motor devri önemli ölçüde artabiliyor ve yüksek hızlı hava akışı olmazsa motor yeterince soğumayacaktır, bu da aşırı ısınmaya ve yangına neden olabilir. Motorun bu şekilde aşırı ısınması, Ferrari gibi yüksek performanslı araçlarda dahi ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

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Otomobilin sürücüsü ve sahibi ifade verirken, itfaiye teşkilatı da yangının nedeni hakkında rapor hazırlamanın bir ay süreceğini söyledi. Bu süreçte, araç sahibinin sigorta ödemesiyle ilgili endişeleri de gündeme geldi. Araç sahibi, sigorta ödemesinin 280.000 doları aşmayacağını belirtti. Bu durum, 720.000 dolar değerindeki aracın büyük bir kısmının sigorta tarafından karşılanmayacağı anlamına geliyor.

Bu olay, F8 gibi yüksek performanslı ve lüks araçların güvenliği konusunda soru işaretleri yaratıyor. Otomobil dünyasında bu tür olaylar nadir görülse de, araç sahiplerinin dikkatli olması ve araçlarının bakımını düzenli olarak yaptırmaları önem arz ediyor. Özellikle yüksek motor devirlerinde kullanılan spor araçlarda, motorun aşırı ısınma riski her zaman mevcut olabilir.

F8’in alev almasının nedenini belirlemek için itfaiye teşkilatının bir ay sürecek incelemesi merakla bekleniyor. Olayın ardından, Ferrari sahipleri ve otomobil meraklıları, benzer durumların yaşanmaması için dikkatli olmanın önemini bir kez daha hatırlamış oldu. Yangının kesin nedeni açıklandığında, bu tür araçların kullanımı ve bakımıyla ilgili daha fazla bilgi ve uyarı da paylaşılabilir.

Bu olay, lüks araç sahiplerinin dikkatli olmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Her ne kadar Ferrari F8 gibi yüksek performanslı araçlar heyecan verici olsa da, doğru kullanım ve bakımın hayati önem taşıdığı unutulmamalı.