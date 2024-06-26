Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen Türkiye’de Yılın Otomobili yarışmasının 2024 yılı test sürüşleri başarıyla tamamlandı. Bu prestijli yarışma, kesintisiz olarak 9. kez düzenleniyor ve otomotiv sektöründe büyük bir heyecan yaratıyor. Yarışmanın bu yılki test sürüşleri, Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirildi ve OGD üyeleri, markaların sunumlarını takip ederek finalist araçları deneyimleme fırsatı buldu.

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Intercity İstanbul Park’ta düzenlenen test sürüşü organizasyonunda, dernek üyeleri öncelikle otomobil markalarının sunumlarını izledi. Bu sunumlarda, her bir marka, yarışmada finale kalan araçlarının teknolojik özelliklerini, sürüş kalitelerini, ergonomilerini, yakıt tüketimlerini, güvenlik donanımlarını ve fiyat/performans oranlarını tanıttı. Sunumların ardından, OGD üyeleri, Haziran ayında yapılacak ikinci oylama öncesinde pistte tüm finalist araçları test etti.

Yılın otomobili Togg olabilir mi?

Bu yılki yarışmada, BMW 5 Serisi, Chery Tiggo 8 Pro, Hyundai Ioniq 6, Mercedes-Benz E Serisi, Renault Austral, Togg T10X ve Toyota C-HR modelleri finale kaldı. OGD üyeleri, bu araçları detaylı bir şekilde test ederek çeşitli kriterlere göre değerlendirdi. Araçlar, teknolojik yenilikler, sürüş kalitesi, ergonomi, yakıt verimliliği, güvenlik özellikleri, donanım seviyeleri ve fiyat/performans oranları gibi birçok açıdan incelendi.

Güncelleme: Yılın otomobili Togg T10X oldu

Togg T10X: 2630 puan

Renault Austral: 2550 puan

Toyota C-HR: 2340 puan

Hyundai Ioniq 6: 2150 puan

Chery Tiggo 8 Pro: 2120 puan

BMW 5 Serisi: 2070 puan

Mercedes-Benz E-Serisi: 1890 puan

Test sürüşlerinin tamamlanmasının ardından, Haziran ayında yapılacak final oylamasında en yüksek puanı alan araç, 11 Haziran 2024 Salı günü düzenlenecek ödül töreninde “Türkiye’de Yılın Otomobili 2024” unvanını kazanacak. Bunun yanı sıra, OGD üyeleri “Yılın Tasarımı”, “Yılın Basın Lansmanı” ve “Yılın İnovatif Projesi” olmak üzere toplam dört kategoride de kazananları belirleyecekler. Bu dört kategorideki ödüller, otomotiv sektöründe yenilikçilik ve mükemmeliyetin altını çizecek.

“Türkiye’de Yılın Otomobili 2024” yarışması, Bosch, Bridgestone, D-Expert, Intercity İstanbul Park, Shell Helix Motor Yağları ve sigortaladım.com gibi önde gelen sponsorların desteğiyle gerçekleştiriliyor. Bu sponsorlar, yarışmanın prestijini ve ciddiyetini artırarak, sektördeki yeniliklerin ve gelişmelerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor.

Otomotiv Gazetecileri Derneği, Türkiye’deki otomotiv gazetecilerini bir araya getiren ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden bir organizasyon olarak öne çıkıyor. Her yıl düzenlenen Türkiye’de Yılın Otomobili yarışması, otomotiv sektörünün nabzını tutarak, en iyi otomobilleri ve en yenilikçi projeleri ödüllendirmeyi amaçlıyor. Bu yılki yarışma da, önceki yıllarda olduğu gibi büyük bir ilgiyle takip ediliyor ve kazananların kim olacağı büyük bir merak konusu.

OGD üyeleri, test sürüşlerinin ardından yapacakları oylamalarla 2024 yılının en iyi otomobilini ve diğer kategorilerdeki kazananları belirleyecekler. Bu heyecan dolu süreç, otomobil tutkunları ve sektör profesyonelleri tarafından büyük bir dikkatle izleniyor. 11 Haziran’da açıklanacak sonuçlar, otomotiv dünyasında yeni standartlar belirleyecek ve yenilikçi projelerin önünü açacak.