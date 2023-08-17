Ferrari, SF90 Stradale platformunu kullanarak sınırlı sayıda üretilecek olan yeni özel seri modeller olan SF90 XX Stradale ve SF90 XX Spider’ı tanıttı. Bu yeni V8 motorlu plug-in hibrit (PHEV) modeller, Ferrari’nin yol otomobillerinin performansını daha da yükselten özel versiyon konseptinin en son ve en radikal örneklerini sunuyor. SF90 XX Stradale, temel alınan süper otomobil SF90 Stradale’den yola çıkıyor ve toplamda 799 adet üretilecek. Aynı zamanda SF90 XX Spider ise 599 adetlik üretimle sunulacak.

Son 20 yıldır geliştirilen özel seri programı içerisinde, 488 Pista ve 812 Competizione gibi modeller Ferrari ürün gamının referans noktaları olarak hızla kabul edilmiştir. XX programı ise Ferrari’nin seçkin sürücüler için yol onayı almayan ancak pist performansını sınırlayan ekstrem otomobiller sunmak amacıyla oluşturulmuş. Bu programın en son eklentisi FXX-K EVO dahil, tüm modeller büyük başarı elde etmiştir. Bu iki deneyimin birleşimi, Ferrari’nin iki farklı mühendislik yaklaşımını, yol kullanımı ve pist performansını birleştiren özel bir otomobil yaratma kararı almasına ilham vermiş.

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SF90 XX Stradale, SF90 Stradale’nin etkileyici sürüş deneyimini daha da ileri taşımayı hedefleyen bir pist odaklı otomobil. Bu model, SF90 Stradale’nin hibrit sisteminin performans işlevlerini korurken daha üst düzey sürüş zevki sunmayı amaçlıyor.

Bu modellerde kullanılan PHEV güç aktarma sistemi, içten yanmalı V8 motorunu ve üç adet elektrik motorunu içeriyor. Bu motorlar, ön ve arka aks arasında ve şanzıman ile içten yanmalı motora entegre şekilde bulunuyorlar. Bu konfigürasyon, SF90 Stradale’e kıyasla +30 bg daha fazla güç üreten, toplamda 1030 bg güç sunuyor. Bu da tamamen yeni bir performans seviyesi belirliyor.

SF90 XX Stradale, 250 km/s hızda 530 kg bastırma kuvveti sağlayan sabit bir arka spoyler gibi özelliklerle donatılmıştır. Bunun yanı sıra, diğer aerodinamik çözümler de performansı daha da artırmaktadır. Ayrıca, SF90 Stradale’nin motoru üzerine yapılan revizyonlarla daha fazla güç elde edilmiş.

SF90 XX Stradale ve SF90 XX Spider, Ferrari’nin uzun geleneğini yansıtarak mükemmel aerodinamik performansa sahiptir. Bu özellik, sadece LaFerrari modeli ile karşılaştırılabilir bir performans sunar. Örneğin, SF90 XX Stradale’in maksimum bastırma kuvveti, SF90 Stradale modeline kıyasla iki kat daha fazladır. Bu da yol tutuşunu büyük ölçüde artırarak Fiorano pistinde daha hızlı tur süreleri elde edilmesini sağlar.

SF90 XX Spider, gelişmiş aerodinamik özelliklerini taşımanın yanı sıra özel olarak geliştirilen kokpit hava akışı sayesinde yolcu konforunu en üst düzeye çıkarıyor.

Ferrari, SF90 XX Stradale ve SF90 XX Spider modelleriyle benzersiz kalite standartları ve müşteri odaklı yaklaşımını sunarak uzatılmış yedi yıllık bakım programını sunmaktadır. Bu program, otomobilin ömrünün ilk yedi yılı boyunca düzenli bakımları içerir ve ikinci el Ferrari sahiplerine de sunuluyor.