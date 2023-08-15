Lamborghini, 18 Ağustos’ta tanıtılacak yeni bir araç setinin teaser görüntüsünü paylaşarak merak uyandırıcı bir sürprize göz kırpmış durumda. Yapılan bir Instagram gönderisinde İtalyan otomobil üreticisi, “Yakında açıklanacak yeni ve oldukça heyecan verici bir şey” ifadelerini kullandı.

Bu duyuru, şirketin yakın tarihli bir Instagram gönderisinde, Monterey Araba Haftası sırasında bir elektrikli araç (EV) konsepti sunacağını açıklamasının ardından geldi. 18 Ağustos’un bu döneme denk gelmesi nedeniyle, bu tanıtımın Lamborghini’nin yeni EV’sine ilk göz atışımız olabileceği anlaşılıyor.

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Yayınlanan görsel, aracın ana hatlarına ilişkin ilgi çekici bir önizleme sunuyor. Pürüzsüz çizgiler ve daha yumuşak köşeler, Lamborghini’nin genellikle keskin hatlara sahip olan tasarım öğeleri ile kontrast oluşturuyor. Bu tasarım yaklaşımı, markanın karakteristik stilini, EV’lerde sıklıkla gözlemlenen formlarla birleştirerek aerodinamik performansı artırabileceğini düşündürebilir.

Daha önce “dördüncü seri üretim otomobilimizin ilk prototipi” olarak nitelendirilen bu EV konsepti, Lamborghini hayranlarının merakla beklediği bir gelişmeydi. Temmuz 2023’te şirket, 2+2 koltuklu bir grand tourer modeli üzerinde çalıştığını doğruladı. CEO Stephan Winkelmann, bu aracın Huracan veya yeni Revuelto gibi modellerden farklı olacağını ve özellikle bir SUV olmayacağını, aksine “günlük kullanıma daha uygun” olacağını vurguladı.

Teaser, aracın boyutu veya özel tasarımı hakkında fazla ayrıntı vermiyor. Aracın arkasında da arka koltuklar olup olmayacağı gibi önemli detaylar hala gizemini koruyor. Mekanik açıdan bu EV, Volkswagen Grubu’nun diğer araçlarıyla bileşen paylaşımı yapacak. Bu yaklaşım, daha önce Urus’un Audi Q7, Bentley Bentayga ve Porsche Cayenne gibi modellerle aynı platformu paylaştığı gibi, Lamborghini için yeni bir yaklaşım değil.

İlginç bir şekilde, Lamborghini, 1970’lerin sonlarında 400 GT 2+2, Islero, Urraco ve Espada gibi modellerin emekliye ayrılmasının ardından 2+2 koltuklu grand tourer modelleri üretmemişti.