Türkiye’de araç içi kamera pazarı son yıllarda büyümeye devam ederken, markaların yerel lansman etkinliklerine verdiği önem de artıyor. Bu alanda dikkat çeken markalardan biri olan DDPAI, İstanbul’da gerçekleştirdiği Vision Experience etkinliğiyle Türkiye’de resmi lansman yapan ilk araç içi kamera markalarından biri oldu. Etkinlikte yeni nesil kamera teknolojileri, bağlantı çözümleri ve yapay zekâ destekli sistemler tanıtıldı. Marka hakkında daha fazla bilgi almak ve güncel ürünleri incelemek isteyen kullanıcılar için DDPAI resmi web sitesi üzerinden detaylı bilgilere ulaşılabiliyor.

DDPAI Z90 Master, markanın üç kanallı kamera sistemine sahip üst segment modellerinden biri olarak konumlanıyor. Sistem; ön kamera, arka kamera ve kabin içi kamera olmak üzere eş zamanlı çalışan üç farklı modülden oluşuyor. Özellikle uzun yol yapan sürücüler, filo kullanıcıları, taksi hizmetleri veya aracının hem dışını hem içini kayıt altına almak isteyen kullanıcılar için kapsamlı bir yapı sunuyor. Kutu içeriğinde ön kamera, arka kamera, kabin kamerası, araç şarj adaptörü, CPL filtre, kablo sabitleme aparatı, 3.5 metrelik güç kablosu, 6 metrelik arka kamera uzatma kablosu, elektrostatik etiketler, 3M yapıştırıcılar ve PiLink güç kablosu yer alıyor. Bu içerik sayesinde kullanıcıların ekstra aksesuar arayışına girmeden doğrudan kurulum yapabilmesi mümkün hale geliyor.

Kamera sistemine bakıldığında ön kamera tarafında iki farklı kayıt modu sunuluyor. Kullanıcı ister 4K 30 fps çözünürlükte daha yüksek detaylı görüntüler alabiliyor, isterse 3K 60 fps moduna geçerek daha akıcı kayıt elde edebiliyor. Özellikle yüksek hızda yapılan sürüşlerde 60 fps seçeneği, hareketli sahnelerde daha net görüntüler sağlayabiliyor. Arka kamera da 4K 30 fps kayıt yapabiliyor ki bu segmentte birçok modelin hâlâ Full HD arka kamera kullandığı düşünüldüğünde önemli bir detay olarak öne çıkıyor. Kabin kamerası ise 3K 30 fps çözünürlük sunuyor. Görüş açıları ön kamerada 135 derece, arka kamerada 126 derece ve kabin kamerasında 148 derece seviyesinde. Bu açı değerleri araç çevresinin büyük kısmını kapsayabiliyor ancak ultra geniş açılı lenslerde görülen kenar bozulmalarını minimum seviyede tutmayı amaçlıyor.

Sensör tarafında ön ve arka kamerada Sony STARVIS 2 IMX678 sensör kullanılıyor. STARVIS 2 serisi sensörler özellikle düşük ışık performansı ve dinamik aralık konusunda öne çıkan çözümler arasında yer alıyor. DDPAI Z90 Master modelinde buna ek olarak Triple HDR desteği bulunuyor. HDR sistemi; gündüz ters ışık, gece far patlaması veya tünel çıkışı gibi zorlu ışık geçişlerinde görüntü dengesini korumaya yardımcı oluyor. AI destekli HDR iyileştirme sistemi ise yazılımsal olarak görüntüleri optimize ediyor. İç mekânda yüz netliğini artırmaya yönelik yapay zekâ destekli işleme de mevcut. Buna ek olarak kutudan çıkan CPL filtre, özellikle ön camdaki yansıma problemlerini azaltmak için önemli bir aksesuar. Güneş ışığının yoğun olduğu saatlerde torpido yansımalarını azaltarak daha okunabilir plaka görüntüleri alınmasına katkı sağlayabiliyor.

Gece performansı tarafında sistemin önemli avantajlarından biri kabin kamerasındaki kızılötesi destek. Özellikle tamamen karanlık ortamlarda sürücü ve yolcu tarafını görünür tutabiliyor. Ön ve arka kamerada ise düşük ışık optimizasyonu bulunuyor. Bu sistem, yazılımsal ve sensör tabanlı iyileştirmeleri bir arada kullanarak gece kayıtlarında detay kaybını azaltmayı hedefliyor. Bunun yanında yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklık dayanımı da dikkat çekiyor. Sistem -20 ile +70 derece arasında çalışabilecek şekilde tasarlanmış. Özellikle yaz aylarında araç içinde oluşan yüksek sıcaklık düşünüldüğünde bu detay uzun kullanım açısından önemli hale geliyor.

Bağlantı ve akıllı özellikler tarafında DDPAI Z90 Master geniş bir donanım listesine sahip. Dahili 4G modülü sayesinde araç uzaktan canlı olarak izlenebiliyor ve çift yönlü sesli iletişim yapılabiliyor. Araç park halindeyken herhangi bir olay algılandığında anlık bildirim gönderilebiliyor. 5GHz Wi-Fi bağlantısı ve Wi-Fi Turbo teknolojisi ise video aktarım hızını artırıyor. Üreticinin verdiği bilgiye göre saniyede 20 MB seviyesinde veri aktarımı mümkün. Bluetooth 5.1 desteği de mobil cihaz bağlantısında daha stabil bir yapı sunuyor. Depolama tarafında ise D²save adı verilen çift depolama sistemi kullanılıyor. Dahili 128 GB eMMC depolamaya ek olarak 512 GB’a kadar microSD kart desteği bulunuyor. Böylece uzun süreli kayıt ihtiyacı olan kullanıcılar için daha esnek bir yapı sunulmuş oluyor.

Park modu özellikleri de sistemin öne çıkan taraflarından biri. Kamera sistemi 7/24 kayıt desteği sunarken radar destekli hızlı uyanma özelliği sayesinde hareket algılandığında yaklaşık 3 saniye içinde aktif hale geliyor. Time-lapse kayıt modu ve olay kaydı sistemi sayesinde depolama alanı daha verimli kullanılabiliyor. Ayrıca sesli komut desteği de mevcut. “Take Photo” komutu ile sürüş sırasında ekrana dokunmadan görüntü alınabiliyor. Acil durum kayıt sistemi ise olay anından önceki ve sonraki 5’er saniyeyi otomatik olarak ayrı bir klip halinde saklıyor. Dahili GPS sayesinde hız ve konum verileri de kayıt altına alınabiliyor. Opsiyonel ADAS 2.0 sistemiyle öndeki aracın hareket etmesi veya sürücü yorgunluğu gibi durumlar için uyarılar alınabiliyor.

DDPAI Z60T modeli ise Z90 Master’a kıyasla daha sade ama hâlâ güçlü bir üçlü kamera sistemi sunuyor. Ön kamera tarafında 4K 30 fps ve alternatif olarak 2K 60 fps kayıt seçenekleri mevcut. Kabin kamerası 2K çözünürlükte kayıt alırken arka kamera tarafında 1080p Full HD çözünürlük tercih edilmiş. Bu yapı, Z90 Master’daki tam 4K arka kamera sistemine göre daha mütevazı görünse de günlük kullanım açısından yeterli detay sağlayabiliyor. Triple HDR Vision desteği sayesinde özellikle ışık geçişlerinin yoğun olduğu sahnelerde görüntü dengesi korunmaya çalışılıyor. Görüş açıları ise ön kamerada 143 derece, arka kamerada 122 derece ve kabin kamerasında 120 derece seviyesinde.

Z60T’nin öne çıkan taraflarından biri de bağlantı teknolojileri. Modelde 5GHz Wi-Fi 6 Turbo desteği bulunuyor. Bu yapı özellikle yüksek boyutlu kayıtların telefona aktarımında daha hızlı ve stabil veri transferi sağlayabiliyor. 512 GB’a kadar microSD kart desteği de uzun süreli kayıt almak isteyen kullanıcılar için avantaj oluşturuyor. Z90 Master kadar gelişmiş 4G tabanlı uzaktan erişim özelliklerine sahip olmasa da daha kompakt ve daha sade bir üçlü kamera sistemi isteyen kullanıcılar için dengeli bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Özellikle arka kamerada 4K ihtiyacı olmayan ve daha temel bir yapı arayan kullanıcılar için Z60T farklı bir seçenek haline geliyor.

DDPAI ürünlerini incelemek ve satın alma seçeneklerine göz atmak isteyen kullanıcılar, markanın resmi satış kanalları ve farklı e-ticaret platformları üzerinden güncel fiyat bilgilerine ulaşabiliyor. Daha fazla ürün detayı ve teknik bilgi için DDPAI Türkiye resmi sitesi ziyaret edilebilir. Bunun yanında DDPAI Z90 Master modeli için hem resmi mağaza hem de Trendyol tarafında özel indirim kodu da bulunuyor. Resmi mağaza bağlantısı için Z90 Master Official Store, Trendyol bağlantısı için ise Z90 Master Trendyol adresleri kullanılabiliyor. Her iki platformda da “HWPtr10” indirim kodu geçerli. DDPAI Z60T modeli tarafında ise resmi mağaza bağlantısı Z60T Official Store ve Hepsiburada bağlantısı Z60T Hepsiburada üzerinden erişilebiliyor. Z60T için resmi mağazada “HWPtr10”, Hepsiburada tarafında ise “HWPTR10” indirim kodu kullanılabiliyor.