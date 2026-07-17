Škoda, Türkiye’deki ürün gamına heyecan verici yeni bir model daha kattı. Fabia ürün gamının en hızlısı olan ve markanın 130. yılını kutlamak amacıyla geliştirdiği özel üretim Fabia Monte Carlo 130 Edition modeli Türkiye’de satışa sunuldu. Daha güçlü motor, alçaltılmış süspansiyon, keskinleştirilmiş yol tutuşu ve Škoda’nın motor sporu geleneğini yansıtan detaylarla öne çıkan Fabia Monte Carlo 130 Edition, 2.524.000 TL başlangıç fiyatına ek ÖTV avantajıyla Škoda yetkili satıcılarında yerini aldı.

Her detayıyla geliştirilen sürüş performansı

Tasarımıyla ve performansıyla anında özel bir model olduğunu hissettiren Fabia Monte Carlo 130 Edition, geliştirilmiş 1.5 TSI EVO2 motoruyla 177 PS güç ve 250 Nm tork üretiyor. Özel olarak yeniden kalibre edilen çift kavrama downshift özellikli 7 ileri DSG şanzıman sayesinde motorun gücü daha etkin şekilde kullanılırken, sportif sürüş karakteri daha da belirgin hale getirildi.

Fabia Monte Carlo 130 Edition, 0-100 km/s hızlanmasını 7.4 saniyede tamamlarken 228 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Bu performans değerleriyle Fabia Monte Carlo 130 Edition, bugüne kadar üretilen en hızlı seri üretim Škoda Fabia unvanını taşıyor. Sportif sürüş karakterini desteklemek amacıyla modelde 15 mm alçaltılmış spor süspansiyon, yeniden ayarlanmış direksiyon sistemi ve sportif sürüşe uygun elektronik denge kontrol sistemi bulunuyor. Optimize edilen şasi yapısı sayesinde Fabia Monte Carlo 130 Edition daha çevik yol tutuşu ve daha hassas direksiyon tepkileri sunuyor.

Motor sporlarından ilham alan tasarım

Fabia Monte Carlo donanımı üzerine geliştirilen özel seri, Škoda’nın motor sporları geçmişine gönderme yapan birçok tasarım unsurunu bir araya getiriyor. Parlak siyah tavan, siyah A sütunları, ön spoyler, arka difüzör ve tavan spoyleri otomobilin dinamik görünümünü güçlendirirken, ön çamurluklarda ve bagaj kapağında yer alan “130 Edition” logoları modelin özel kimliğini vurguluyor. Karartılmış ön farlar, 18 inç Libra füme detaylı alaşım jantlar, kırmızı fren kaliperleri ve çift egzoz çıkışı sportif karakteri tamamlıyor. Arka bölümde yer alan siyah dekoratif şerit ise Fabia RS Rally2 yarış otomobiline gönderme yapıyor.

Fabia Monte Carlo 130 Edition’ın kabininde sürüş odaklı tasarım öne çıkıyor. Yan destekleri artırılmış spor koltuklar, üç kollu çok fonksiyonlu spor direksiyon ve paslanmaz çelik pedallar performans hissini güçlendiriyor.

Modelde 10.25 inç Dijital Gösterge Paneli ve 8.25 inç dokunmatik multimedya ekranı standart olarak sunulurken, siyah alüminyum kapı eşikleri ve gümüş dekoratif detaylar kabine daha da özel bir atmosfer kazandırıyor.

Fabia Monte Carlo 130 Edition zengin donanımıyla dikkat çekiyor

Škoda’nın Türkiye’de satışa sunduğu Fabia Monte Carlo 130 Edition, sportif karakterini kapsamlı donanım özellikleriyle tamamlıyor. Model anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, Air Care özellikli çift bölgeli tam otomatik klima, ambiyans aydınlatma, geri görüş kamerası, 5 adet USB-C girişi, kablosuz şarj ünitesi, 6 hoparlörlü Škoda Surround Ses Sistemi ve görsel destekli ön ve arka park sensörleri gibi zengin donanımlarla geliyor.

Bununla birlikte Fabia Monte Carlo 130 Edition’ın güvenlik donanımları arasında yaya algılama özellikli Ön Bölge Frenleme Asistanı, Şerit Takip Sistemi, Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi, Çoklu Çarpışma Freni, Elektronik Stabilite Kontrol Sistemi, Yokuş Kalkış Desteği, E-Call Acil Durum Çağrı Sistemi, uzun far asistanı ve AFS özellikli Full LED ön farlar bulunuyor. Böylece Fabia Monte Carlo 130 Edition, yüksek performansını Škoda’nın gelişmiş güvenlik anlayışıyla tamamlıyor.