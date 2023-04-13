Akıllı telefon fiyatları giderek yükselirken, orta üst segment telefonların 20.000 TL ve üzerindeki fiyatlarla satıldığını görüyoruz. Geçtiğimiz haftalara damgasına vuran telefon realme GT 2 Pro ile Xiaomi tarafında sunduğu güçlü işlemcisi ve 200 MP ana kamerasıyla 12T Pro’yu bu videoda kıyaslıyoruz. Aralarında 2500 TL’lik bir fark bulunurken sizce hangisi almak daha mantıklı? Siz olsanız bu iki telefondan hangisi tercih edersiniz? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.
Xiaomi 12T Pro Özellikleri
Boyut: 163,1 x 75,9 x 8,6 mm
Ağırlık: 205 gram
Ekran: 6,67 inç 2K AMOLED, 120 Hz, 68 Milyon Renk, HDR10+, Dolby Vision
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
Bellek: 12 GB
Depolama: 256 GB
Kamera: 200 MP + 8 MP + 2 MP
Ön Kamera: 20 MP
Video: 8K (arka), FHD (ön)
Ses: Stereo / Harman-Kardon
Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2
Batarya: 5.000 mAh
Şarj: 120 Watt
realme GT2 Pro özellikleri
Boyut: 163,2 x 74,7 x 8,2 mm
Ağırlık: 189 gram
Ekran: 6,7 inç WQHD+, LTPO 2.0 AMOLED, 120 Hz
İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1
Bellek: 8 – 12 GB LPDDR5
Depolama: 128 – 256 GB UFS 3.1
Kamera: 50 MP IMX766 OIS f/1.8 + 50MP f/2.2 150 derece + 3 MP, f/3.3 40x Mikroskop
Ön Kamera: 32 MP IMX615 f/2.4
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 65 Watt
Bağlantı: Wi-Fi 6, BT 5.2
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