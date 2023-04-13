Akıllı telefon fiyatları giderek yükselirken, orta üst segment telefonların 20.000 TL ve üzerindeki fiyatlarla satıldığını görüyoruz. Geçtiğimiz haftalara damgasına vuran telefon realme GT 2 Pro ile Xiaomi tarafında sunduğu güçlü işlemcisi ve 200 MP ana kamerasıyla 12T Pro’yu bu videoda kıyaslıyoruz. Aralarında 2500 TL’lik bir fark bulunurken sizce hangisi almak daha mantıklı? Siz olsanız bu iki telefondan hangisi tercih edersiniz? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.

Xiaomi 12T Pro Özellikleri

Boyut: 163,1 x 75,9 x 8,6 mm

Ağırlık: 205 gram

Ekran: 6,67 inç 2K AMOLED, 120 Hz, 68 Milyon Renk, HDR10+, Dolby Vision

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Bellek: 12 GB

Depolama: 256 GB

Kamera: 200 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 20 MP

Video: 8K (arka), FHD (ön)

Ses: Stereo / Harman-Kardon

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Batarya: 5.000 mAh

Şarj: 120 Watt

realme GT2 Pro özellikleri

Boyut: 163,2 x 74,7 x 8,2 mm

Ağırlık: 189 gram

Ekran: 6,7 inç WQHD+, LTPO 2.0 AMOLED, 120 Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

Bellek: 8 – 12 GB LPDDR5

Depolama: 128 – 256 GB UFS 3.1

Kamera: 50 MP IMX766 OIS f/1.8 + 50MP f/2.2 150 derece + 3 MP, f/3.3 40x Mikroskop

Ön Kamera: 32 MP IMX615 f/2.4

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 65 Watt

Bağlantı: Wi-Fi 6, BT 5.2

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