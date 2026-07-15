“Bir gün boyunca fotoğrafçı olmak” konseptiyle hazırladığımız bu yeni vlogumuzda, ağır kamera ekipmanlarıyla dolaşmak yerine mobil bir sistemin profesyonel iş akışına ne oranda entegre olabildiğini görmek için sokaklardayız. Sancaktepe’den %100 şarjla yola çıkıp Balat, Kapalı Çarşı, Sultanahmet, Karaköy Galata ve Üsküdar’ı kapsayan yoğun bir rota çizdik. Amacımız, değişen ışık koşullarında vivo X300 Ultra’nın donanımını ve özellikle sık kullandığımız 35mm ile 85mm odak uzaklıklarındaki performansını rasyonel bir çerçevede test etmek.

Gün ışığı testlerimize Balat’ın renkli sokaklarında başladık. Burada ana kamerada yer alan 1/1.12 inç boyutlu, 200 MP çözünürlüğe sahip 35 mm ZEISS Belgesel Kamera sensörünün (Sony LYTIA 901) dinamik aralığını nasıl yönettiğine yakından baktık. Dar sokaklardaki mimari detaylarda oluşan distorsiyonları analiz etmek için 50 MP 14 mm ZEISS Ultra Geniş Açı kamerasını kullandık.

Öğleden sonra Kapalı Çarşı ve Sultanahmet çevresine geçtiğimizde daha çok telefoto yeteneklerine odaklandık. 200 MP çözünürlük sunan ve 3 derece stabilizasyon sağlayan 85 mm ZEISS Gimbal Seviyesinde APO Telefoto kamera ile elde çekim yaparak titreşim engelleme performansını ölçtük. 400 mm eşdeğer odak uzaklığı sağlayan 2. Nesil Telefoto Genişletici Ultra ile yakınlaştırma sınırlarını test ettik. Sensörden elde edilen verinin esnekliğini görmek için bolca SuperRAW çekimi yapmayı da ihmal etmedik.

Video ve renk düzenleme tarafında en çok kullandığımız özellik, üç kamerada da desteklenen 4K 120 fps 10-bit Log video kaydı ve APV 422 kodlaması oldu. Harici bir monitöre ihtiyaç duymadan, doğrudan 2K ZEISS Master Renk Ekran üzerinden özel 3D LUT dosyalarını içe aktararak renk derecelendirmelerini sahada tamamladık. Bu yoğun işlem gücü gerektiren süreci, 3 nm mimarili Snapdragon 8 Elite Gen 5 (4.6 GHz) platformu ve VS1+ Pro Görüntüleme Çipi’nin donanım kapasitesi sayesinde takılmadan yönettik.

Havanın kararmasıyla birlikte Üsküdar Kız Kulesi manzarasında sistemin düşük ışık performansını mercek altına aldık. Karmaşık ışık kaynaklarının olduğu sahnelerde ZEISS T* Kaplama teknolojisinin ışık patlamalarını (flare) ne oranda kontrol ettiğini analiz ettik. Bütün gün süren aralıksız kayıt, ekran kullanımı ve işlemci yükünün ardından, günü bitirirken 6600 mAh BlueVolt bataryanın tüketimine de değindik.

Peki siz vivo X300 Ultra ile gün boyu yaptığımız çekimler hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce hala büyük ve ağır olan kamera ekipmanlarıyla dolaşmak mı daha mantıklı yoksa vivo X300 Ultra gibi bir amiral gemisi telefon ile bu çekimleri yapmak mı? Kendi görüşlerinizi yorumlada paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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