FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi güvenli alışverişin yeni adresi olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından geliştirilen FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi, 31 Mayıs itibarıyla kullanıma açıldı. Bu yeni servis, onay/tescil gerektiren ödeme işlemlerinde kontrollü bir ortam sağlayarak işlemdeki taraflara güvence sunmayı amaçlıyor. İkinci el araç alım satımlarında bu servi çoktan faaliyete geçti.

FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi Nedir?

FAST Güvenli Ödeme İşlemi, FAST Sistemi üzerine inşa edilmiş bir aracılık hizmetidir. Yetkili kuruluşlar tarafından onay/tescil gerektiren işlemler için yapılacak para transferlerinde kullanılabilen bu servis, süreçler tamamlanıncaya kadar tutarın FAST katılımcısı bir kuruluş nezdinde bekletilerek işlemin taraflarına güvence sağlıyor.

Bu sayede, gönderici onay/tescil işlemi tamamlanmadan bedelin karşı tarafa aktarılmayacağından emin olabilir. Alıcı ise onay/tescil işlemi gerçekleştiğinde bedelin hesabına geçeceğinden emin olabilir. Yani güvenli alışveriş yapmak istiyorsanız, FAST Güvenli Ödeme yardımınıza yetişecek.

FAST Güvenli Ödeme İşlemi Limiti Ne Kadar?

FAST Güvenli Ödeme İşlemi, öncelikli olarak 2. el araç alım-satım işlemleri olmak üzere, işlemdeki taraflara güvence sağlanmasına ihtiyaç duyulan farklı iş modellerinde de kullanılacak. FAST Güvenli Ödeme limiti 2 milyon TL olarak belirlendi. İlerleyen dönemlerde bu limit artacaktır. Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi’nin de FAST Sistemi’nin diğer katman servisleri gibi hızla yaygınlaşacağı öngörülüyor.

FAST Güvenli Ödeme’nin öne çıkan avantajları arasında, işlemdeki tüm taraflar için güvenli ve şeffaf bir ortam sağlaması, işlemlerin hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, işlemlerin düşük maliyetli olması ve farklı iş alanlarında kullanılabilmesi yer alıyor.

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