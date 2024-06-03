Voleybol meme kazası gündem oldu. Gururumuz Filenin Sultanları‘nın ABD voleybol takımına karşı elde ettiği başarıdan bile çok konuşulan bir olay yaşandı. Türkiye – ABD voleybol maçı meme krizi ile gündemde. TRT Spor ekranlarında yaşanan kaza gündem oldu. TRT memesi açılan kadın gündem oldu.

Voleybol meme kazası gündem oldu, TRT meme kazası ülke gündeminde!

Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi’nin ikinci haftasının son maçında ABD’yi 21-25, 25-20, 25-21, 12-25, 15-12 setlerle 3-2 mağlup ederek galibiyet serisini Texas’ta sürdürdü. Bu zaferle birlikte Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, dünya 1 numarası unvanını koruma başarısını gösterdi. Ancak karşılaşma sonrası yaşanan talihsiz bir olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

TRT Spor’da yayınlanan maç sonrası sevinç gösterileri sırasında Türkiye’yi destekleyen bir kadın taraftarın kıyafetinin azizliğine uğraması, “voleybol meme kazası” olarak sosyal medyada ana gündem maddesi oldu. Yaşanan bu talihsiz olay sonrası taraftar, gelen taciz içerikli yorumlar nedeniyle Instagram hesabını gizlemek zorunda kaldı. TRT memesi açılan kadın kazası sonrasında bir özür mesajı yayınlandı.

Olayla ilgili TRT Spor’dan da açıklama geldi. TRT, yaşanan kazanın ekrana yansımasıyla ilgili sorumluluğun ABD’li yayıncı kuruluşa ait olduğunu belirtti. TRT Spor’un açıklaması şöyle:

“Dün gece, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın FIVB Milletler Ligi’ndeki (VNL) 8. maçında ev sahibi ABD ile oynadığı karşılaşmanın canlı yayınında ekranlara istenmeyen bir görüntü gelmiştir. Bu rahatsız edici durum, farklı mecralarda ve yanlış bir algı eşliğinde kurumumuz ile ilişkilendirilmiştir. Kamuoyunun bilmesini isteriz ki maçın çekimlerini ve rejisini ev sahibi ABD’li yayın kuruluşu gerçekleştirmiştir. TRT Spor ve maçı yayınlayan tüm yayın mecraları ABD’li yayın kuruluşunun anlık ilettiği görüntüleri müdahale imkanı olmaksızın ekrana yansıtmıştır. Dolayısıyla yayın politikamıza tamamen ters olan bu görüntü, ABD’li yayın kuruluşu kaynaklıdır ve bu durumdan duyulan rahatsızlık da karşı tarafa iletilmiştir. TRT, Türkiye’nin kamu yayıncısı sıfatı ve sorumluluğuyla bundan sonra da Türk sporunun güçlü bir destekçisi olmaya devam edecektir. Bu vesileyle Filenin Sultanları’na, 11-16 Haziran tarihlerinde Hong Kong’da oynayacağı ve TRT ekranlarında canlı yayınlanacak Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya karşılaşmalarında üstün başarılar diliyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyururuz.”

Bu açıklamaların ardından, voleybol meme kazası olayı sosyal medyada geniş yankı buldu ve birçok kişi tarafından tartışıldı. Filenin Sultanları ise başarılarına odaklanarak Hong Kong’daki karşılaşmalar için hazırlıklarını sürdürüyor. TRT meme kazası umuyoruz ki bu tarihi başarıya gölge düşürmez.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce TRT meme kazası kimin sorumluluğu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!