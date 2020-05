Zynga, Türk oyun şirketi Peak Games’i satın alıyor!

Sony, PlayStation 5 için 4 Haziran 23:00’da bir etkinlik yapmayı planladığını duyurdu. PlayStation 5 sunumu bir saatten fazla sürecek ve konsol için yeni PS5 oyunlarının yanı sıra, Sony’nin yeni nesil konsolunun ilk gerçek oyunu sergilenecek.

Belirli ayrıntıların henüz kesinleşmemesine rağmen, PlayStation CEO’su Jim Ryan, PS5’in 2020’de halen piyasaya sürülme ihtimalinin olduğunu açıkladı. PlayStation Blogu’nda yer alan açıklamaya göre, PS5’e gelen oyunlar, dünya çapındaki yenilikçi stüdyolardan endüstride en iyiyi temsil etmek için gelecek. Ayrıca büyükten küçüğe, en köklü firmalar dahil olmak üzere, tüm yapım şirketleri için PS5 içerisinde bulunan donanımı en iyi yansıtacak ve performansını en iyi temsil edecek yapımların geliştirilmesi için açıklamalar yapılmış.

Join us Thursday, June 4 at 1:00pm Pacific time for a look at the future of gaming on PlayStation 5: https://t.co/Yr8fafcOVd #PS5 pic.twitter.com/F0yBbDmOtC

