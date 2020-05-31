Zynga, Türk oyun şirketi Peak Games’i satın alıyor!

Dünyanın en büyük mobil oyun şirketlerinden Zynga, çok konuşulacak bir satın alma anlaşmasına imza atacak gibi görünüyor. Zynga’nın, ülkemizin önemli oyun geliştiricilerinden Peak Games’i önümüzdeki günlerde rekor fiyata satın alacağı belirtiliyor.

İlginizi çekebilir: Zoom ücretli kullanıcıları için uçtan uca şifreleme getiriyor!

Zynga’nın satın alacağı söylenen Peak Games, Türk girişim tarihine geçecek!

Webrazzi’den Arda Kutsal’ın haberine göre, Sidar Şahin’in kurucusu olduğu Peak Games’in önümüzdeki günlerde Zynga’ya satılacağı belirtiliyor. Anlaşmanın artık imza aşamasına geldiği ifade edilirken, İstanbul merkezli oyun firmasının satış fiyatı ise Türkiye’deki girişimcilik tarihine geçecek. Zynga tarafından 1 milyar doların üzerinde değerlenen Peak’in tamamı için tam 1.8 milyar dolar ödenecek.

Bu satın alma işlemi ile değerlemesi unicorn seviyesindeki ilk internet girişimi Peak Games olacak. 1 milyar dolar üstü değerlemeye ulaşan girişimler kısaca unicorn olarak adlandırılıyor. Daha önce Yemeksepeti 589 milyon dolar bedel karşılığında Delivery Hero firmasına satılmıştı. Trendyol ise Alibaba’nın yaptığı 728 milyon dolarlık yatırım ile rekoru elinde bulunduruyor. Bu nedenle Zynga’nın yapacağı satın alma işlemi internet tabanlı girişimlerde yeni bir rekor olarak yerini alacak.

Farmville ve Texas Holdem Poker gibi pek çok tanınmış oyunun yapımcısı olan Zynga, ülkemize daha önce de çeşitli yatırımlarda bulunmuştu. Yaklaşık 2.5 yıl önce Peak’in “101 Okey Plus” oyununu 100 milyon dolar karşılığında bünyesine katan şirket, 2018 yılında ise diğer bir Türk oyun geliştiricisi Gram Games’i 250 milyon dolara satın almıştı. Peak Games ise geçtiğimiz yıl tüm TV kanallarında aynı anda yayınladığı reklam filmiyle gündeme oturmuştu.

Son olarak anlaşmanın yalnızca hisse devrini kapsadığı ve şirketin faaliyetlerine aynı şekilde devam etmesinin planlandığını belirtelim.