Simülasyon oyunu tutkunlarının gözdesi olan Farming Simulator 25 çıkış yapmak için artık gün sayıyor. Oyun nihayet büyük platformlarda ön siparişe açılmaya başladı. Peki Farming Simulator 25 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar, sistem gereksinimleri neler? İşte bilmeniz gereken her şey!

Farming Simulator 25 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Oyuncuların sabırsızlıkla beklediği Farming Simulator 25, 12 Kasım 2024’te PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarında çıkış yapacak. Oyunun ön siparişleri Epic Games Store, Xbox mağazası ve PlayStation Store‘da başladı bile. Yeni oyunun Türkçe dil desteği ile birlikte gelmesi, Türkiye’deki oyuncular için büyük bir avantaj sunuyor.

Farming Simulator 25 Sistem Gereksinimleri

Farming Simulator 25 oyunu, geniş içeriği ve etkileyici grafik özellikleri ile dikkat çekiyor. Oyuncular, 20’den fazla ekin çeşidi ve 400’ün üzerinde lisanslı tarım makinesi ile gerçekçi bir çiftçilik deneyimi yaşayacaklar.

Farming Simulator 25 sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

Minimum Gereksinimler: İşlemci: Intel Core i5-6400 / AMD Ryzen 5 1400 Bellek: 8 GB RAM Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1050Ti / AMD Radeon RX 470 Depolama: 45 GB İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Önerilen Gereksinimler: İşlemci: Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 5 1500X Bellek: 16 GB RAM Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A750 Depolama: 45 GB İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit



Giants Software, uzun yıllardır Farming Simulator serisini Türkçe dil desteği ile sunarak Türk oyuncu topluluğuna özel bir önem veriyor. Bu gelenek Farming Simulator 25 ile de devam ediyor ve oyun 26 farklı dil seçeneği ile birlikte Türkçe altyazı desteği sunuyor.

Farming Simulator 25 Fiyatı Ne Kadar?

Henüz Steam’de satışa sunulmayan oyunun ön sipariş fiyatları ise platformlara göre değişiklik gösteriyor:

Xbox: 240 TL

240 TL PlayStation: 1.499 TL

1.499 TL Epic Games Store: 699 TL

699 TL Microsoft Store: 135 TL

Farming Simulator 25 fiyatı ve sistem gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için resmi web sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Oyunun sunduğu yenilikler ve Türkçe dil desteği ile birlikte, bu yılın en popüler oyunlarından biri olmaya aday görünüyor. Oyuncular, geniş tarım makineleri koleksiyonuyla gerçekçi çiftçilik deneyimini keşfetmek için sabırsızlanıyor.

Yeni oyun da simülasyon oyunu severlerin gözdesi olacak gibi duruyor. Henüz ön siparişleri başlayan oyun, 12 Kasım tarihinde nihayet oyuncularla tam olarak buluşmuş olacak. Ancak şimdiden oyunun büyük ilgi gördüğünü söylemek mümkün. Mevsim geçişleri, gerçekçi tarım aletleri ve tarım ürünleri gibi özen gösterilmiş detaylarıyla yeni Farming Simulator oyunu da çok konuşulacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Farming Simulator oyunu nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!