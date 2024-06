Steam Yaz İndirimleri 2024 ne zaman sorusu oyuncuların gündeminde. Merakla beklenen Steam Yaz İndirimleri tarihi nihayet açıklandı. Harika oyun indirimleri göreceğimiz Steam Yaz İndirimi kampanyasında, büyük yapımların fiyatında dehşet indirimler bekleniyor. İşte Steam Yaz İndirimleri 2024 hakkında her şey.

Steam Yaz İndirimleri 2024 ne zaman? Hangi oyunların fiyatı düşecek?

Valve, oyunseverlerin merakla beklediği Steam Yaz İndirimleri 2024 ile ilgili tüm detayları nihayet açıkladı. Peki Steam Yaz İndirimleri 2024 ne zaman? Steam Yaz İndirimi etkinliği, 27 Haziran’da Türkiye saati ile akşam 20:00’da başlayacak ve 11 Temmuz’a kadar devam edecek.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Steam Yaz İndirimleri 2024 kapsamında, hayranların favori oyunlarında büyük indirimler bekleniyor. Geçtiğimiz Sonbahar ve Kış indirimleri oyuncuları pek tatmin etmediği için, bu yaz indirimlerine olan beklenti oldukça yüksek.

Peki Steam Yaz İndirimi’nde hangi oyunların fiyatı düşecek? Bu yıl Palworld ve Manor Lords gibi popüler oyunların yanı sıra Shadow of the Eardtree DLC’si ile çok konuşulan Elden Ring, Baldur’s Gate 3, Helldivers 2, Ghost of Tsushima Director’s Cut, Red Dead Redemption 2 ve Lies of P gibi oyunlarda büyük indirimler olması bekleniyor.

Fallout 4 ve Fallout 76 gibi oyunlar, son TV uyarlamalarının etkisiyle oyuncu tabanında yeniden bir canlanma yaşadı. Eğer bu oyunları henüz denemediyseniz, Steam Yaz İndirimleri 2024, bu kıyamet sonrası dünyaları keşfetmek için mükemmel bir fırsat olabilir.

Steam ayrıca bu yıl indirimler için “Derin İndirimler” adında yeni bir kategori tanıttı. Bu kategori, çok büyük indirimlere sahip oyunların toplu bir listesini içeriyor. Oyuncular, 27 Haziran’da başlayacak olan bu dev indirim fırsatları için sabırsızlanıyor.

Steam Yaz İndirimleri 2024 boyunca satın aldığınız bir oyunu beğenmezseniz veya sisteminizde çalıştırırken sorun yaşarsanız, oyunu 2 saatten az oynamış olmanız koşuluyla, satın aldıktan sonraki 14 gün içinde iade talebinde bulunabilirsiniz.

Steam Etkinlikleri Takvimi

Steam Yaz İndirimleri 2024 : 27 Haziran – 11 Temmuz

: 27 Haziran – 11 Temmuz Kule Savunma Festivali: 29 Temmuz – 5 Ağustos

29 Temmuz – 5 Ağustos Dövüş Oyunları Festivali: 5 – 12 Ağustos

5 – 12 Ağustos Ritim Festivali: 19 – 26 Ağustos

19 – 26 Ağustos Uzay Keşfi Festivali: 2 – 9 Eylül

2 – 9 Eylül Uçaklar, Trenler ve Otomobiller Festivali: 16 – 23 Eylül

16 – 23 Eylül Sıra Tabanlı RYO Festivali: 30 Eylül – 7 Ekim

30 Eylül – 7 Ekim Next Fest: Ekim: 14 – 21 Ekim

14 – 21 Ekim Steam Cadılar Bayramı Festivali: 28 Ekim – 4 Kasım

28 Ekim – 4 Kasım Yemek Yapma Festivali: 11 – 18 Kasım

11 – 18 Kasım Steam Sonbahar İndirimi: 27 Kasım – 4 Aralık

27 Kasım – 4 Aralık Steam Kış İndirimi: 19 Aralık – 2 Ocak

Oyun dünyasının merakla beklediği Steam Yaz İndirimi 2024 için hazır olun! Bu büyük fırsatları kaçırmamak için tarihleri not almayı unutmayın.

