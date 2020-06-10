Apple
Fantastik Apple iCar çizimi geleceğe ışık tutuyor!
Teknoloji devi Apple, uzun süredir otonom ve elektrikli otomobil konusunda çalışmalar yapıyor. Geleceğin otomobilini inşa etmek isteyen marka, Apple iCar konseptine benzer bir model ile bu hayalini gerçeğe dönüştürebilir!
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Apple iCar konsepti, markanın otonom araç fikirlerine ışık tutuyor!
“Project Titan” kod adı verilen proje, Apple’ın tam otonom ve elektrikli araç üretmesini hedefliyordu. 2014 yılında başlatılan proje ile ilgili geçtiğimiz yıl yansıyan son haberler ise Apple’ın ekibi dağıttığını ifade ediyordu. Ancak Apple analisti Ming-Chi Kuo’ya göre marka henüz bu hedefinden vazgeçmiş değil. Kuo, neredeyse hazır olan Project Titan için doğru zamanın beklendiği ve bunun 2023-2025 tarihleri arasında gerçekleşebileceğini belirtiyor.
Peki Apple’ın devrimsel özelliklere sahip olduğu belirtilen arabası gerçekte tam olarak neye benziyor? Bu konuda somut bir bilgi bulunmuyor, ancak bağımsız tasarımcı Dejan Hristov eldeki veriler ışığında hayali bir Apple iCar konsepti hazırlamış. 5. seviye otonom sürüş teknolojisi düşünülerek tasarlanan iCar konseptinde herhangi bir direksiyon simidi bulunmuyor. Bunun yerine acil müdahale gerektiren durumlar için kullanılabilecek bir joystick mekanizma, ön konsola gömülü şekilde entegre edilmiş. Her biri 180 derece dönebilen 4 koltuklu iç mekan da böylece ferah bir alana kavuşuyor.
Konseptin dış tasarımı da yine Apple’ın minimal tasarım hatları düşünülerek oluşturulmuş. Oldukça kompakt boyutlara sahip olan araç, düşük sürtünme katsayısı elde edilmesi için yere doğru eğimli çizgiler barındırıyor. Ayrıca martı kanadı kapılar gibi hareketli parçaların da aerodinamik verimlilik açısından karbon fiber gibi hafif malzemelere sahip olduğu belirtiliyor.
Apple
MacBook 2020, ARM tabanlı işlemciyle gelecek!
Bu yıl COVID-19 salgını nedeniyle ertelenen WWDC 2020 etkinliği, önümüzdeki günlerde çevrim içi olarak düzenlenecek. Gelen son raporlara göre, etkinliğin yıldızı Apple’ın ARM tabanlı işlemcilerine sahip yeni MacBook serisi olacak!
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Apple, yeni MacBook modellerinde kendi işlemcilerini kullanacak!
Mac serisinde 2005 yılından bu yana Intel işlemciler kullanan Apple, kendi geliştirdiği ARM tabanlı işlemcilere geçmeyi uzun süredir planlıyor. Bloomberg’in elde ettiği yeni bilgiler ise bu geçişin sanılandan da yakın bir tarihte gerçekleşeceğini gösteriyor. Apple, kendi işlemcisine sahip yeni MacBook modellerini WWDC 2020 etkinliğinde görücüye çıkaracak.
İlk defa bazı MacBook’lara güç verecek Apple tasarımı işlemciler, dikkat çekici şekilde 5 nm üretim tekniğine dayanıyor. Böylece Intel işlemci taşıyan MacBook Air’e kıyasla daha verimli ve güçlü bir performansa ulaşıldığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra 8’i performans amaçlı olmak üzere toplam 12 çekirdek de tepe noktasındaki işlemcinin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.
Apple, paylaşılan notlara göre ilk etapta 3 adet ARM tabanlı işlemciye sahip MacBook modeli sunacak. Bu modellerin tamamı, laptopun 12 inçlik versiyonuna ait olacak. Merak edilen performans ve diğer teknik veriler konusunda ise WWDC 2020 etkinliğini beklememiz gerekiyor. Ancak test edilen prototip işlemcilerden memnun kalındığı ve bu yüzden planların öne çekildiği bilgisi de performans tarafında bazı ipuçları veriyor.
Apple’ın yeni MacBook’larda kendi işlemcisini kullanması, markanın Intel’e olan bağımlılığını azaltmakla birlikte maliyetleri de aşağı çekecek. Paylaşılan bilgiye göre, işlemci temininde birim başı maliyetin %60 seviyesinde ucuzlaması bekleniyor. Bu da Apple’ın önemli bir maliyet kaleminden tasarruf yapması anlamına geliyor. Son olarak WWDC 2020 etkinliğinin 22 Haziran’da düzenleneceğini belirtelim.
Apple
Türkiye’deki Apple mağazaları ne zaman açılacak?
Dünya çapındaki Apple Store mağazaları, COVID-19 salgınının ilk dönemlerinde kapılarını tedbir amaçlı olarak kapatmıştı. Normalleşme süreci kapsamında bazı ülkelerdeki mağazalar yeniden açılırken, Türkiye’deki mağazaların ne zaman açılacağı da sonunda belli oldu.
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Apple, Türkiye’de kapattığı mağazalarını yeniden açıyor!
Apple tarafından yapılan açıklamada, Akasya AVM ve Zorlu Center’da bulunan iki mağazanın 8 Haziran Pazartesi’den itibaren hizmet vermeyi sürdüreceği açıklandı. Apple’ın Zorlu Center’daki mağazası 10:00 – 18:00 saatleri arasında açık kalacakken, Akasya AVM mağazası 12:00 – 20:00 saatlerinde hizmet verecek. Yaklaşık 2 aydır kapalı kalan mağazaların baştan aşağı dezenfekte edildiği belirtilirken, ziyaretçilerin sağlık güvenliğini sağlamak için bir takım önlemler alınacak.
Buna göre, yeniden açılacak mağazaları ziyaret edecek kişilerin sıcaklık değerleri giriş kısmında kontrol edilecek. Yüzünde maske takılı olmayan ziyaretçilerin girişine izin verilmezken, mağaza içindeki sosyal mesafe aralıkları da belirli aralıklarla denetlenecek. Ayrıca resmi makamlarca belirlenen ziyaretçi sınırı nedeniyle randevulu girişler öncelikli olarak alınacak. Randevu almadan Apple Store’u ziyaret etmek isteyenler ise içerideki müşteri sayısına göre bekletilebilecek.
Apple Store mağazaları, öncelikli olarak Genius Bar ile teknik destek sağlamaya yönelik açıldığı için ürün satın almak isteyenler için de önemli hatırlatmalar bulunuyor. Mağazadan teslim ve online siparişin yanı sıra istenen ürün mağazada yoksa ev ya da iş adresine ücretsiz teslimat sağlanabilecek. Ayrıca onarım için Genius Bar’ın tek seçenek olmadığı, yazılımsal konularda destek hattını arayarak uzaktan yardım alabilecekleri de kullanıcılara hatırlatılıyor.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12, ekran altı parmak izi okuyucu ile satışa sunulacak
Ekran altı parmak izi okuyucular hayatımıza gireli henüz bir yıldan biraz daha fazla bir süre olmasına rağmen; amiral gemisi segmentinden, orta sınıf telefonlara kadar yaygın olarak kullanılmakta. Biliyoruz ki bu teknolojinin çok fazla seveni bulunmakta. Buna rağmen Apple, hiçbir akıllı telefonuna bu teknolojiyi entegre etmeden yoluna devam ediyordu. iPhone 12 modelleri ile ise, ekran altı parmak izi okuyucuları Apple cihazlarda görmeye başlayacağız gibi görünüyor.
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Apple neden iPhone modellerindeki parmak izi okuyucu konusunda fikir değiştirdi
Bildiğimiz üzere Face ID teknolojisi Apple cihazlar ile hayatımıza girmişti. O günden bugüne ise hayatımızda çok şey değişti. Günümüzde zorunluluk haline gelen maske kullanımı ise, kullanıcıların yüz tanıma teknolojileri ile cihazlarının kilidini açmaya çalışmasını çok zorlaştırıyor. Hatta Apple bu yüzden Face ID ile ilgili algoritma değişikliklerine yönelmiş idi. Şu günlerde ise geleneksel parmak izi okuyucuları özleyen çok fazla Apple kullanıcısı mevcut. Bütün bu koşullar bir araya gelince, değişim için düğmeye basmak Apple adına artık zorunlu hale gelmiş oldu.
Daha önceleri de Apple’ın ekran altı parmak izi okuyucu entegre ettiği iPhone modelleri çıkaracağı iddia edilmiş idi fakat bu iddialar her seferinde asılsız çıkmıştı. Fakat bu sefer Apple’ın, iPhone 12 modellerinde ekran altı parmak izi okuyucu kullanacağına dair güvenilir dedikodular mevcut. Hatta Apple’ın ekran altı parmak izi okuyucusu, Android modellerde gördüklerimizden çok daha farklı olacak. Dedikodulara göre ise, Apple 6 yıldır bu teknoloji üzerinde çalışıyor. Diğer bir dedikodu ise, bu teknolojinin Apple Card ile de uyumlu olacağı yönünde.
Muhtemelen Apple, parmak izi okuyucu entegrasyonu sonrası Face ID teknolojisinden de vazgeçmeyecektir. Önümüzdeki yıllarda da piyasaya sunulacak olan cihazlarda her iki teknolojiyi de görebilmemiz olası. Peki ya siz Face ID ve parmak izi okuyucu arasında bir seçim yapmak zorunda olsaydınız hangisini seçerdiniz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!