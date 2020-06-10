Fantastik Apple iCar çizimi geleceğe ışık tutuyor!

Teknoloji devi Apple, uzun süredir otonom ve elektrikli otomobil konusunda çalışmalar yapıyor. Geleceğin otomobilini inşa etmek isteyen marka, Apple iCar konseptine benzer bir model ile bu hayalini gerçeğe dönüştürebilir!

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Apple iCar konsepti, markanın otonom araç fikirlerine ışık tutuyor!

“Project Titan” kod adı verilen proje, Apple’ın tam otonom ve elektrikli araç üretmesini hedefliyordu. 2014 yılında başlatılan proje ile ilgili geçtiğimiz yıl yansıyan son haberler ise Apple’ın ekibi dağıttığını ifade ediyordu. Ancak Apple analisti Ming-Chi Kuo’ya göre marka henüz bu hedefinden vazgeçmiş değil. Kuo, neredeyse hazır olan Project Titan için doğru zamanın beklendiği ve bunun 2023-2025 tarihleri arasında gerçekleşebileceğini belirtiyor.

Peki Apple’ın devrimsel özelliklere sahip olduğu belirtilen arabası gerçekte tam olarak neye benziyor? Bu konuda somut bir bilgi bulunmuyor, ancak bağımsız tasarımcı Dejan Hristov eldeki veriler ışığında hayali bir Apple iCar konsepti hazırlamış. 5. seviye otonom sürüş teknolojisi düşünülerek tasarlanan iCar konseptinde herhangi bir direksiyon simidi bulunmuyor. Bunun yerine acil müdahale gerektiren durumlar için kullanılabilecek bir joystick mekanizma, ön konsola gömülü şekilde entegre edilmiş. Her biri 180 derece dönebilen 4 koltuklu iç mekan da böylece ferah bir alana kavuşuyor.

Konseptin dış tasarımı da yine Apple’ın minimal tasarım hatları düşünülerek oluşturulmuş. Oldukça kompakt boyutlara sahip olan araç, düşük sürtünme katsayısı elde edilmesi için yere doğru eğimli çizgiler barındırıyor. Ayrıca martı kanadı kapılar gibi hareketli parçaların da aerodinamik verimlilik açısından karbon fiber gibi hafif malzemelere sahip olduğu belirtiliyor.