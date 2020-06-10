Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege bir süreliğine ücretsiz oynanabilecek!

Sevilen yapım Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege, bu hafta 11 Haziran-15 Haziran tarihleri arasında ücretsiz olarak oynanabilir olacak. Mevcut ücretsiz oynama tarihlerine, yapım ve yapıma ait paketler için %50 ila %67’lik bir indirim de dahil edilmiş.

Belirli zamanlarda yapımı ücretsiz oynanabilir hale getirerek kullanıcıları sevindiren Ubisoft, 2015 yılında piyasaya sürdüğü oyunu sürekli güncel tutmasıyla biliniyor. Her sezon değişikliklerle beraber yeni operatörlerin ve haritaların yayınlanması göze çarpıyor. Mevcut fırsat PC, Xbox One ve PS4 platformlarını kapsıyor. Ücretsiz deneme sürümünde, tüm haritalara, modlara ve 20 operatörden oluşan bir pakete kısa süreliğine sahip oluyoruz.

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Oyunu test ettikten sonra, oyuncular %50 ila %67’lik indirimlere sahip olacak ve isterlerse yapımı kütüphanelerine ciddi bir indirimle ekleyebilecekler. Ücretsiz test aşamasında elde ettiğimiz ilerleme ve başarımlar oyunu satın aldığımızda kaldığı yerden devam edecek. Son zamanlarda Riot Games’in yeni oyunu Valorant ile birlikte ciddi bir ivme yakalan FPS türü yapımlar R6’nın da bir süre ücretsiz olmasıyla birlikte yeniden kendinden söz ettirebilir.

Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege’i ücretsiz olarak indirmek için önce bu bağlantıdan bir Uplay hesabı oluşturup uygulamayı indirmeniz, ardından mağaza sekmesi üzerinden oyunu arayarak indirmeye başlamanız gerekiyor. Yarın başlayacağı söylenen ücretsiz test aşaması için oyunu zaman kaybetmemek adına bugün itibariyle de indirmeye başlayabiliyorsunuz.