Haber
Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege bir süreliğine ücretsiz oynanabilecek!
Sevilen yapım Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege, bu hafta 11 Haziran-15 Haziran tarihleri arasında ücretsiz olarak oynanabilir olacak. Mevcut ücretsiz oynama tarihlerine, yapım ve yapıma ait paketler için %50 ila %67’lik bir indirim de dahil edilmiş.
Belirli zamanlarda yapımı ücretsiz oynanabilir hale getirerek kullanıcıları sevindiren Ubisoft, 2015 yılında piyasaya sürdüğü oyunu sürekli güncel tutmasıyla biliniyor. Her sezon değişikliklerle beraber yeni operatörlerin ve haritaların yayınlanması göze çarpıyor. Mevcut fırsat PC, Xbox One ve PS4 platformlarını kapsıyor. Ücretsiz deneme sürümünde, tüm haritalara, modlara ve 20 operatörden oluşan bir pakete kısa süreliğine sahip oluyoruz.
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Oyunu test ettikten sonra, oyuncular %50 ila %67’lik indirimlere sahip olacak ve isterlerse yapımı kütüphanelerine ciddi bir indirimle ekleyebilecekler. Ücretsiz test aşamasında elde ettiğimiz ilerleme ve başarımlar oyunu satın aldığımızda kaldığı yerden devam edecek. Son zamanlarda Riot Games’in yeni oyunu Valorant ile birlikte ciddi bir ivme yakalan FPS türü yapımlar R6’nın da bir süre ücretsiz olmasıyla birlikte yeniden kendinden söz ettirebilir.
Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege’i ücretsiz olarak indirmek için önce bu bağlantıdan bir Uplay hesabı oluşturup uygulamayı indirmeniz, ardından mağaza sekmesi üzerinden oyunu arayarak indirmeye başlamanız gerekiyor. Yarın başlayacağı söylenen ücretsiz test aşaması için oyunu zaman kaybetmemek adına bugün itibariyle de indirmeye başlayabiliyorsunuz.
Samsung
Samsung 2020 değişim kampanyası başlattı!
Samsung 2020 değişim kampanyası ile birlikte, yeni nesil akıllı telefonlara sahip olmak isteyen kullanıcılara ayrıcalıklar sunuyor. Fixpack ile ortaklaşa yürütülen çalışma doğrultusunda, “Galaxy Note Serisi, Galaxy S Serisi, Giyilebilir Cihazlar ve Tabletler” kategorilerinden ürünlerle değişim yapılabilecek.
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Her sene olduğu gibi bazı firmalar, yeni nesil cihaz kullanmak isteyen kullanıcılar için kampanyalar düzenliyorlar. Bunlardan biri de elbette Samsung oluyor. Samsung 2020 değişim kampanyası için kullanıcıların buradaki linkten ilgili siteye ulaşım sağlamaları gerekiyor. Müşteriler, sayfa üzerinden yönlendirme ile form doldurup, indirim imkanlarından yararlanabiliyorlar.
Form üzerindeki seçenekleri doldurarak kampanyadan yararlanma hakkının ilk aşamasını geçmiş oluyorsunuz. Daha sonrasında ise, seçmiş olduğunuz Samsung bayisindeki çalışanlar sizi arıyorlar ve cihaz bilgilerinizi istiyorlar.
Eğer eski cihazınız, kampanya için uygunsa, Fixpack servisine telefonunuzu göndermenizi talep ediyorlar. Gönderdiğiniz telefon sayfa üzerindeki koşullarla ve Samsung çalışanlarına aktardığınız bilgiler ile uyuşuyorsa, yeni akıllı telefonunuza belli bir indirim ile satın alabiliyorsunuz.
Samsung 2020 değişim kampanyası kapsamından yararlanabileceğiniz tüm telefonlar!
Galaxy Z Flip (F700F)
Galaxy S20 Ultra (G988B)
Galaxy S20+ (G985F)
Galaxy S20 (G980F)
Galaxy Note10+ (N975F)
Galaxy Note10 (N970F)
Galaxy S10+ (G975F)
Galaxy S10 (G973F)
Galaxy S10e (G970F)
Galaxy S10 Lite (G770F)
Galaxy Note10 Lite (N770F)
Galaxy-A71 (A715F)
Galaxy-A70 (A705F)
Galaxy-A51 (A515F)
Galaxy-A51 (A505F)
Galaxy-A31 (A315F)
Galaxy-A30s (A307F)
Galaxy-A21s (A217F)
Galaxy-A20s (A207F)
Galaxy-A11 (A115F)
Galaxy-A10s (A107F)
Galaxy-A01 (A015F)
Galaxy-M30s (M307F)
Galaxy-M20 (M205F)
Galaxy-M31 (M315F)
Galaxy-M11 (M115F)
Genel
MediaMarkt Babalar Günü Kampanyası başladı!
21 Haziran günü kutlanacak Babalar Günü için MediaMarkt‘ın kampanyası başladı. 10-21 Haziran tarihleri arasında sürecek kampanya, hem MediaMarkt.com.tr‘de hem de mağazalarda geçerli olacak.
Kampanyada babaların hoşuna gidecek pek çok üründe güzel indirimler var.
Öne çıkan indirimler neler?
SAMSUNG 55Q60RA
Maç izlemeyi veya film/dizi tüketmeyi seven babalar için oldukça iyi bir hediye olan 55 inç Samsung 55Q60RA modeli, kampanya kapsamında 6999 TL yerine 6299 TL’ye satılıyor. Ayrıca bu modelde Word ve Paraf kart sahiplerine 6 taksit imkanı da bulunuyor.
CASELOGIC CA.WMBP115K
Caselogic’in hem şık hem de işlevsel 15.6 ” laptop sırt çantası modeli, kampanya kapsamında 219 TL yerine 179 TL’ye listeleniyor.
Diğer indirimler neler?
Şirketin Babalar Günü için hazırlamış olduğu tüm indirimlere ulaşmak için buraya tıklayın.
Hediye bulmakta zorlananlar için ‘Hediye Bulucu’!
MediaMarkt, babasına hediye seçerken zorlananlar için bir de web sitesinde ‘Hediye Bulucu’ aracı hazırladı. Bu araç sayesinde babanızın zevklerine ve hayat tarzına uygun hediyelere kolayca ulaşabilir, hediye seçimi yaparken zorlanmadan alacağınız ürünü bulabilirsiniz.
Uygulama
Sound Amplifier uygulaması, artık Bluetooth cihazlarla da uyumlu
2019 yılının başlarında, Google tarafından Play Store üzerinde yayınlanan yeni bir uygulama olan Sound Amplifier, yeni aldığı güncelleme ile Bluetooth kulaklıklar ve hoparlörler ile de uyumlu hale geldi. Uygulamanın Bluetooth cihazlarla uyumlu hale gelmesinde ise, birçok parametrenin rol oynadığını söyleyebiliriz.
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Sound Amplifier uygulaması artık Bluetooth desteğine de sahip
Uygulamanın eski sürümü, sadece 3.5 mm jak girişi veya USB Type-C üzerinden kablolu olarak bağlanabilen aygıtlar ile kullanılabiliyordu. Böyle bir uygulamada ise bu kadar kısıtlı mesafe imkanı sunan kablolu cihazlar kullanmak ise pek de iç açıcı değil idi. Bunun üstüne ise, birçok üreticinin yavaş yavaş 3.5 mm jak desteğini kaldırıp; kullanıcıları Bluetooth kulaklıklar kullanmaya teşvik etmeye çalışması işin tuzu biberi oldu. Birçok kullanıcı da bu duruma bağlı olarak kablosuz kulaklıklar edinmeye başladı.
Kablolu kulaklıkların batarya kullanımı yönünden avantajı olsa da, elinize kolunuza dolanan bir kabloya sahip olmak çoğu zaman pek de güzel bir tecrübe olmuyor. Buna ek olarak, kablolu kulaklık ile müzik dinlerken telefonunuzu şarja takmak biraz riskli bir durum. Fakat aynı işlemi kablosuz kulaklık ile gerçekleştirdiğinizde bu riski ortadan kaldırabiliyorsunuz.
Sıradan bir kullanıcı olarak Sound Amplifier uygulamasını nasıl kullanacağımız senaryosuna gelir isek; örneğin Bluetooth hoparlörünüzle eşleştirdiğiniz telefonunuzu gece uyurken bebeğinizin odasına bıraktığınızda, herhangi bir ağlama ve uyanma durumunda sesi net bir şekilde ayrı bir odadan alabilirsiniz. Kullanımı bir noktada da sizin yaratıcılığınıza kalmış olan uygulama, çok derinden gelen sesleri bile yükselterek size iletebilmeyi sağlıyor. Mesela laptopunuzun yakınına telefonunuzu yerleştirdiğinizde, fan çalışma sesini bile çok net bir şekilde size iletebiliyor. Motorlu aracınızın motor bloğundan garip bir ses geldiğini düşündüğünüzde, Sound Amplifier ile dinleyerek, problemin nereden kaynaklanıyor olabildiğini de anlayabilirsiniz.
Sound Amplifier uygulamasını kullanabilmek için, en az Bluetooth 3.0.3 versiyonuna sahip cihazlar kullanmanız gerektiğini de hatırlatalım. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!