Facebook, Video İçeriği özelliği hakkında ipuçları sağlıyor

Geçtiğimiz birkaç ay içinde Facebook video araçlarının çeşitli yönleri hakkında dahili uzmanlarla, İçerik Stüdyosu, Canlı Yapımcı, yayın araçları ve daha fazlasını kapsayan bir dizi haftalık video röportajları yayınlıyor. Videolar, her bir işlevin tüm temel öğelerine değinirken, aynı zamanda ne için tasarlandıkları ve nasıl çalıştıkları da dahil olmak üzere platformun video araçlarından en iyi şekilde nasıl yararlanılacağına dair bazı değerli ipuçları sağlıyor. Bu haftaki röportaj, altyazılara ve video içeriğiniz için en iyi, en doğru altyazıların nasıl sağlanacağına bakıyor.

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Facebook video özelliğinden en iyi nasıl yararlanılır?

Video röportajında ​​Facebook, otomatik altyazılar gibi içerik oluşturucudan minimum girdiyle otomatik altyazı oluşturmak için yüklenen videoda insanların konuştuğu dili algılayabilen (Facebook şu anda 16 dili desteklemektedir) otomatik altyazılar gibi özellikler hakkında fikir veriyor.

Mutlaka kullanın: Videolarınızda altyazı bulundurmanın herkesin yararına olduğunu belirtiyor. Çünkü bunlar yalnızca işitme güçlüğü çeken insanlara değil, aynı zamanda sesi kullanamadıkları bir ortamda izleyenlere de hitap ediyor. Net ses yakalayın: Otomatik altyazıları kolaylaştırmada ses kalitesinin önemini vurguluyoruz – ses kalitesi ne kadar iyi olursa, otomatik altyazılarınız o kadar doğru olur. Mikrofon kullanın – Daha kaliteli video içeriği oluşturmak ve altyazılardan yararlanmak istiyorsanız, iyi bir mikrofona yatırım yapmak çok mantıklıdır. Sesi olabildiğince temiz hale getirin – Ses kalitesini iyileştirmek için sesinizi bir kompresör aracılığıyla çalıştırmanızı önerir.

Facebook ayrıca, Creator Studio‘dan erişilebilen basitleştirilmiş bir altyazı düzenleme işlemine sahip. Böylece ihtiyacınız olursa otomatik altyazı metninizi gözden geçirip düzeltebileceğinizi belirtiyor. Belirtildiği gibi, videolar temel video öğelerine ilişkin bazı değerli bilgiler sağlıyor ve sunulan bilgilerin çoğu büyük ölçüde zaten bildiğiniz şeyler. Fakat Facebook ,araçlarının içinde farkında olmanızı sağlayacak birkaç yardımcı işaretler içeriyor.