Sosyal Medya
Facebook, Video İçeriği özelliği hakkında ipuçları sağlıyor
Geçtiğimiz birkaç ay içinde Facebook video araçlarının çeşitli yönleri hakkında dahili uzmanlarla, İçerik Stüdyosu, Canlı Yapımcı, yayın araçları ve daha fazlasını kapsayan bir dizi haftalık video röportajları yayınlıyor. Videolar, her bir işlevin tüm temel öğelerine değinirken, aynı zamanda ne için tasarlandıkları ve nasıl çalıştıkları da dahil olmak üzere platformun video araçlarından en iyi şekilde nasıl yararlanılacağına dair bazı değerli ipuçları sağlıyor. Bu haftaki röportaj, altyazılara ve video içeriğiniz için en iyi, en doğru altyazıların nasıl sağlanacağına bakıyor.
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Facebook video özelliğinden en iyi nasıl yararlanılır?
Video röportajında Facebook, otomatik altyazılar gibi içerik oluşturucudan minimum girdiyle otomatik altyazı oluşturmak için yüklenen videoda insanların konuştuğu dili algılayabilen (Facebook şu anda 16 dili desteklemektedir) otomatik altyazılar gibi özellikler hakkında fikir veriyor.
Mutlaka kullanın: Videolarınızda altyazı bulundurmanın herkesin yararına olduğunu belirtiyor. Çünkü bunlar yalnızca işitme güçlüğü çeken insanlara değil, aynı zamanda sesi kullanamadıkları bir ortamda izleyenlere de hitap ediyor. Net ses yakalayın: Otomatik altyazıları kolaylaştırmada ses kalitesinin önemini vurguluyoruz – ses kalitesi ne kadar iyi olursa, otomatik altyazılarınız o kadar doğru olur. Mikrofon kullanın – Daha kaliteli video içeriği oluşturmak ve altyazılardan yararlanmak istiyorsanız, iyi bir mikrofona yatırım yapmak çok mantıklıdır. Sesi olabildiğince temiz hale getirin – Ses kalitesini iyileştirmek için sesinizi bir kompresör aracılığıyla çalıştırmanızı önerir.
Facebook ayrıca, Creator Studio‘dan erişilebilen basitleştirilmiş bir altyazı düzenleme işlemine sahip. Böylece ihtiyacınız olursa otomatik altyazı metninizi gözden geçirip düzeltebileceğinizi belirtiyor. Belirtildiği gibi, videolar temel video öğelerine ilişkin bazı değerli bilgiler sağlıyor ve sunulan bilgilerin çoğu büyük ölçüde zaten bildiğiniz şeyler. Fakat Facebook ,araçlarının içinde farkında olmanızı sağlayacak birkaç yardımcı işaretler içeriyor.
Sosyal Medya
YouTube, kısa videolar için özel filtre test ediyor
TikTok, sosyal medyada sektörü gerçekten sarstı. Bunun nedeninin büyük bir kısmı, kısa videoların, Vine gibi uygulamalarda popüler olması. Vine kapandıktan sonra, sektörde hala güçlü bir güç olan kısa videolar kullanıcıların, vazgeçmek istemeyecekleri türden bir deneyimdi. Youtube, Shorts özelliğini getirerek kısa videolar üzerinden başarı sağlamaya çalıştı. Şimdi ise bu özelliği geliştirmekle uğraşıyor.
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Youtube özel filtreler neyi hedefliyor?
YouTube, kısa videolar konusunda rakiplerini yakalamaya çalışıyor. Bunu zaten platformda bulabileceğiniz temelde kısa videolar olan Shorts’ı tanıtarak yaptı. YouTube, platformun sunması gereken kısa videolara dikkat çekerek, kullanıcıların TikTok’a gitmemesini ve bunun yerine tüm kısa video ihtiyaçlarını YouTube’un kendisine bakarak karşılamasını umuyor. TikTok’un büyük bir kullanıcı tabanına sahip olması ve çoğu kullanıcının bu tür bir şey için başka bir uygulamaya gitmeye istekli olmaması nedeniyle, şu an itibariyle başarılı değil.
YouTube, sunduğu türden kısa videoları daha da ileri adına bir takım yenilikler yapıyor. Özellikle kısa videolar ve benzerleri için tasarlanmış yeni bir özel sekme üzerine çalışıyor. Yeni düğmeler, videoları daha popüler hale getirmeye yardımcı olacak ve ayrıca özellikle bu tür videolar için olarak tasarlanmış düzenleme araçlarına sahip olacak. YouTube’un TikTok’u yakalama girişimlerinin başarılı olup olmayacağı henüz belli değil. Instagram bu pazara zaten Reels ile girdi, bu da YouTube’un savaşmak için oldukça zorlu bir mücadeleye sahip olduğu anlamına geliyor.
Sosyal Medya
Instagram istatistikler ve sponsorlu içerikler için yenilikler getiriyor
Instagram, platform içerisindeki istatistikler ve sponsorlu içerik paylaşan hesaplar için yepyeni özellikler üzerinde çalışıyor.
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Sosyal medya uygulamaları hakkında sızıntı haberleri paylaşan Alessandro Paluzzi, Instagram’ın yakın zamanda kullanıma sunmaya hazırlandığı iki önemli yeniliği aktardı. Paluzzi’nin paylaşımlarına göre Instagram, istatistikler ve sponsorlu içerikler için işlevsellik odaklı özellikler sunmak üzere kolları sıvamış durumda.
Test aşamasında olan yenilikler:
Instagram istatistiklerine ’30 gün’ seçeneği
Alessandro Paluzzi’nin paylaştığı ilk ekran görüntüsü, Instagram’daki profil istatistikleriyle alakalı. İstatistikler sayesinde Instagram kullanıcıları, son bir hafta içinde kaç takipçi kazandıklarını görebiliyor, erişebildikleri hesapların sayısını ve yüzdesini takip edebiliyor. Aynı zamanda paylaştığı içeriklerin de toplam etkileşim oranını, toplam takipçi sayılarını vb. her türlü bilgiye buradan ulaşabiliyor.
Mevcut haliyle 7 güne kadar istatistikler görünebiliyor, ancak görünen o ki Instagram bu zaman dilimine 30 gün seçeneğini eklemek için çalışmalar yapıyor. Paluzzi, bahse konu özellik hakkında detaylı bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafa bakıldığında, istatistik sayfasının arayüzüne 30 gün seçeneği eklendiği açıkça belli oluyor.
Sponsorlu hesapların bilgilerine kolayca erişilebilecek
Paluzzi ayrıca Instagram hikayeler kısmında görünen sponsorlu içeriklerle alakalı da yapılmakta olan bir değişikliği gözler önüne serdi. Ekran görüntüsüne göre sosyal medya devi, sponsorlu içerik paylaşımlarında artık hesap hakkında çok kısa ama detaylı bilgiler veren kısa bir açıklama gösterecek.
Özellik hayata geçtiği zaman örneğin sponsorlu bir paylaşım gördünüz, o hesaba tıkladığınızda neyi hedeflediği, Instagram’a katılma tarihi ve konumu görünecek. Tüm bu özellikler şu an test aşamasında olup, ne zaman kullanıma sunulacağı kesin olarak bilinmiyor.
Sosyal Medya
Twitter, Direkt Mesaj isteklerini susturma özelliği üzerinde çalışıyor
Ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre Twitter, çok yakında kullanıcıların Direkt Mesaj isteklerindeki mesajları susturabilmesine olanak sağlayacak. Susturulan kişinin mesajları, susturan kullanıcının mesaj istekleri kutusunun en sonuna gidecek.
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Tersine mühendislik haberlerinin değişmeyen adresi Jane Manchun Wong, yaklaşmakta olan yeni bir Twitter özelliğini ortaya çıkardı. Wong’un paylaştığı ekran görüntülerine göre Twitter, Direkt Mesaj özelliği için susturabilme işlevi üzerinde çalışıyor.
Bu seçenek, kullanıcıların mesaj isteklerini aslında bir nevi sessize almasına olanak tanıyacak ve sessize alınan mesajı atan kişiden gelecek mesajların tümü, sessize alan kullanıcının mesaj istekleri listesinin sonuna gidecek.
Twitter Direkt Mesaj isteklerini sessize alma özelliği
Yeni gelecek sessize alma seçeneği aslına bakacak olursanız mesaj isteğini engellemek istemeyen ama kabul etmek de istemeyen kullanıcılara hitap ediyor. Ayrıca sessize alma özelliğini kullananlar, mesaj isteği göndereni susturmakla kalmayıp ondan gelecek diğer istekleri de DM kutusunun sonuna itmiş olacak. Yani gözünün önünden çekecek.
Şu anki haliyle Twitter, direkt mesaj isteği olan bir kişiye onu engelleme, bildirme, reddetme ve kabul etme imkanı sunuyor. Engellemeyi seçenler gelecekte aynı kişiden herhangi bir mesaj isteği almayı tamamen durdurabiliyorken, bildirmeyi seçenler de ilgili mesaj isteğini doğrudan Twitter’a şikayet edebiliyor.
Bu noktada mesaj isteğini sessize alma ile engellemek arasındaki farkın tam olarak ne olduğu, daha doğrusu sessize almanın ne albenisinin olduğu sorusu akla gelebilir. Jane Wong’a göre sessize almanın amacı, engellemek ve engellememek arasındaki o ince çizgiyi sağlamak. Yani hemen engelleyerek olayı finalize etmek istemiyorsanız, mesaj isteği atan kişiye bir şans daha tanımak adına sessize alabileceksiniz.