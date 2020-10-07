İnternet
Facebook, yeni Duygusal Sağlık Kaynak Merkezi’ni duyurdu
Küresel bir pandemi kendi başına yeterince zor değilmiş gibi, COVID-19 kapılarını dünya çapında ruh sağlığı sorunlarına açtı. Küresel ruh sağlığı sorunlarının artmasıyla birlikte tıp uzmanları, farkındalığı artırmak ve ihtiyacı olanlara yardımcı kaynaklar sağlamak için sosyal medya platformlarıyla birlikte çalışıyor. Bu yüzden Facebook, Dünya Ruh Sağlığı Günü için tam zamanında yeni Duygusal Sağlık Kaynak Merkezinin lansmanını duyurdu.
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Facebook duygusal sağlık merkezi ne gibi etkiler yaratır?
Şirket, yeni merkeziyle ilgili; “Finansal stresle başa çıkma, ebeveynlik desteği, kayıp ve kederle başa çıkma, yönetme dahil olmak üzere ruh sağlığı desteğinin kritik alanlarına yatırım yapmak için dünyanın dört bir yanındaki önde gelen yetkililerle – NAMI, Kids Help Phone ve It’s OK to Talk gibi – birlikte çalışıyoruz. Bugün, önde gelen uzmanlardan ipuçları ve bilgiler içeren, Facebook uygulamasında merkezi bir kaynak merkezi olan Duygusal Sağlık’ı tanıtıyoruz. ” dedi. Bu özellik, insanların ruh sağlığı sorunları ile mücadele ederken ihtiyaç duydukları uzman desteğine bağlanmalarını kolaylaştırıyor. Facebook, zorlu zamanlarda gerçek değer sağlayan bir alan yaratmak için akıl sağlığı uzmanlarıyla işbirliği yaptı. Birlikte, mevcut ihtiyaçlar hakkında daha fazla şey öğrenirken, sağlanan bilgi ve kaynakları genişletmeye devam edecekler.
Yeni Duygusal Sağlık kaynaklarına ek olarak, Facebook artık sosyal medyanın zihinsel sağlığımızı nasıl etkilediğini daha iyi anlamak için araştırmalara yoğun bir şekilde yatırım yapıyor. Facebook, “yalnızlık, sosyal bağlantı, teknoloji ve hepsinin nasıl kesiştiğine dair kolektif anlayışı geliştirmek için” Aspen Enstitüsü ile ortaklık kurdu. Birlikte, bulgularının ilk sonucu olarak “Yalnızlık Dersleri” adlı raporu yayınladılar. Facebook, ruh sağlığı uzmanlarıyla çalışmaya ve kimlik tespiti amacıyla araştırma yapmaya devam edecek.
Pek çok insan, sosyal medyayı artan ruh sağlığı sorunlarının ana itici gücü olarak görüyor, ancak uzun mesafeli insan bağlantısı ve çevrimiçi topluluklar gibi faydaları ile bunun tersini kolayca tartışabiliriz. Artıları ve eksileri değerlendirebiliriz, ancak gerçek şu ki Facebook yakın zamanda hiçbir yere gitmiyor. En azından şirketin bu kritik sorunlarla doğrudan yüzleştiğini görerek rahatlayabiliriz.
Genel
Chrome artık Android ve iPhone’larda saldırıya uğramış şifreleri bulabilecek
Akıllı telefonunuzda çalışan Chrome artık şifrelerinizin saldırıya uğrayıp uğramadığını kontrol edebilir. Şirket salı günü yaptığı açıklamada, özelliğin daha önce kişisel bilgisayarlarda çalıştığını, ancak şimdi Apple iPhone’larda ve Google’ın Android tarafından desteklenen cihazlarda çalıştığını söyledi.
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Chrome yeni özelliği nasıl çalışıyor?
Özellik, kullanıcı adlarını ve şifreleri bilinen veri ihlallerinde güvenliğinin ihlal edilip edilmediğini kontrol etmek için Google sunucularına gönderiyor. Google’ın kendisi kullanıcı adlarınızı veya şifrelerinizi göremez, ancak yalnızca güvenliği ihlal edilmiş olanlarla eşleşip eşleşmediklerini kontrol etmeniz gerekli. Chrome 86 sürümüyle salı günü gelecek olan Google’ın şifre kontrolü, yalnızca şifrelerinizi saklamak için Chrome kullanıyorsanız çalışıyor. Ancak fikir, 1Password gibi üçüncü taraf şifre yöneticilerine ve Mozilla Firefox, Apple Safari ve Microsoft Edge gibi tarayıcılara da dahil edildi.
Chrome, tarayıcı kullanımına hakim ve Brave, Samsung Internet, Opera ve Vivaldi gibi diğer tarayıcılar Google’ın açık kaynaklı Chromium tarayıcı motoruyla oluşturuldu. Bu kullanım, Google’ın web üzerindeki etkisinin çok büyük olduğu anlamına geliyor. Google, web’i Google’ın Android ve Apple iOS’una canlı bir rakip yapmak için olabildiğince hızlı ilerliyor. Ancak Google’ın tarayıcısı, Apple’ın öncelikleriyle çelişki yaratarak teknoloji endüstrisinde ve geliştiriciler arasında gerginliği artırıyor.
Özellik neleri kolaylaştırıyor?
Google ve Apple’ın anlaştığı bu alan, insanların şifreleri değiştirmesini kolaylaştırmak için tasarlanmış yeni bir özellik. Apple mühendisleri tarafından oluşturulan özellik, tarayıcılar veya parola yöneticileri gibi yazılımların parolaları değiştirmek için bir web sitesinin adresini bulmasını mümkün kılıyor. Google artık bunu Chrome 86′da da destekliyor. İOS’taki Chrome 86 ayrıca, Android için Chrome’un zaten sahip olduğu bir koruma için destek de ekliyor. Yeni tarayıcı, Android cihazlara, kullanıcı adınızı ve şifre kimlik bilgilerinizi veya diğer hassas bilgilerinizi çalmak için kimlik avı saldırılarını azaltmak üzere tasarlanmış Gelişmiş Güvenli Tarama adlı bir Google seçeneği ekliyor.
Etkinleştirirseniz, oturum açarsanız Google’a gerçek zamanlı tarama verileri gönderir. Bu, Google’ın, Chrome’un her 30 dakikada bir güncellenen engellenen web siteleri listesinden kaçabilecek hızlı hareket eden saldırıları yakalamasına olanak tanıyor. Ayrıca Google’ın, Google’ın G Suite üretkenlik araçlarının yeni adı olan Gmail ve Google Workspace gibi diğer hizmetlerle ilgili güvenlik sorunlarını kontrol etmesine olanak tanıyacak.
İnternet
Sonos, Google’a dava açtı!
Google’ın Pixel 5‘in ortaya çıkmasından sadece bir gün önce, Sonos, arama devine karşı beş patenti daha ihlal ettiğini iddia ederek yeni bir dava açtı. Patentler, Trueplay ayarlama aracı da dahil olmak üzere Sonos’un en iyi bilinen özelliklerinden bazılarının temelini oluşturan teknolojileri kapsıyor.
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Google, Sonos dava iddialarına ne cevap verdi?
Yeni dava, Sonos ile Google arasında devam eden yasal tartışmadaki en son gelişme. Sonos, Google’a ilk olarak 2020‘nin başında dava açtı. O sırada şirketin, kablosuz hoparlörlerin birbiriyle senkronize olmasını sağlayan bir teknolojiyi ayrıntılarıyla anlatan biri de dahil olmak üzere beş hoparlör patentini ihlal ettiğini iddia etti. Haziran ayında Google, konuşmacı şirketin arama, yazılım, ağ iletişimi ve ses işleme teknolojilerini lisans ücreti ödemeden kullandığını iddia ederek Sonos’a karşı çıktı. Savunmasında arama motoru,”Google diğer şirketlere patent ihlali nedeniyle nadiren dava açsa da, burada fikri mülkiyet haklarını ileri sürmelidir. “ dedi.
Bir Sonos sözcüsü, Sonos’un hem kendi iyiliği hem de diğer daha küçük yenilikçi şirketlerin iyiliği için daha fazla tahakküm altına almaya çalışan tekelcilere karşı çıkmasının hayati önem taşıdığına inanıyoruz “dedi. Google açısından bu tartışmalara girmenin zamanı değil. Pixel 5 etkinliğinde, şirket büyük olasılıkla Nest markalı yeni bir akıllı konuşmacı duyuracak. Google, aynı zamanda kendisini ABD ve AB’deki rekabet soruşturmalarının da merkezinde buluyor. İkinci bir dava bu soruşturmalara değer katabilir.
İnternet
Google, uygulama mağazası kurallarını değiştiriyor
Yalnızca birkaç hafta önce Apple, diğer şeylerin yanı sıra oyun akışı uygulamalarına izin vermek ve uygulama içi satın alımlarla ilgili kuralları netleştirmek için App Store kurallarını revize etti. Ardından Google da uygulama mağazası kurallarını güncelledi.
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Google uygulaması mağazası neleri değiştiriyor?
Düzenleme tehdidi altında olan Google, bu hafta Google uygulama mağazası faturalandırma politikalarını değiştiriyor. Şirket, hangi tür işlemlerin Google’ın uygulama içi satın alma komisyonlarına tabi olacağını daha iyi açıklığa kavuşturmak için güncellediğini duyurdu. Daha ayrıntılı olan güncelleme, önceki politikanın amacını değiştirmese de, uygulamalarında dijital ürünler satarken şu anda Google Play’in faturalandırma sistemini kullanmayan geliştiricilerin bir yüzdesini etkileyecektir.
Ayrıca şirket, Android 12’de kullanıcıların Google Play’e alternatif olarak üçüncü taraf uygulama mağazalarını yüklemesini ve kullanmasını kolaylaştıracak değişiklikler yapacağını duyurdu. Şirket, mevcut faturalandırma politikalarının yalnızca Google Play’deki uygulamaların %3′ünden daha azı için geçerli olduğunu söylüyor. Bu uygulamaların % 97’si zaten Google uygulama mağazası faturalandırma kitaplığını kullanıyor. Bu, açıklığa kavuşturulan şartlar altında uyumlu hale gelmesi gereken uygulamaların yalnızca küçük bir yüzdesinin olduğu anlamına geliyor.
Kurallar, Netflix ve Spotify gibi uygulama içi satın alma kurallarını çevreleyen daha büyük hizmetleri uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor. Ancak Google’ın, uygulamaların alternatif ödeme yöntemlerini iletmesine izin verme konusunda ne kadar müsamahakar olacağı henüz net değil. Şu anda Google, geliştiricilerin kullanıcılara Google Play uygulaması dışında nasıl kaydolacakları ve alternatif ödemeleri nasıl kullanacakları hakkında bilgi verebileceğini söylüyor. Ancak Google’ın böyle bir bağlantının bir uygulamanın ana ekranına belirgin bir şekilde yerleştirilmesine izin verip vermeyeceğini, veya bir uygulamanın yalnızca mevcut abonelere hitap edip etmeyeceği gibi ayrıntıları henüz bilmiyoruz.