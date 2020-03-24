Haber
Facebook ve Disney+, Avrupa’da yayın kalitelerini düşürüyor!
Facebook ve Disney, Avrupa‘da yayın kalitelerini düşürüyor. Corona virüs sebebiyle çoğu insanın evlerinde kaldığı Avrupa’da, internet yoğunluğunu azaltmak için böyle bir yol izleniyor.
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Amaç internette hızını engellememek!
Corona virüsü etkisini tüm hızıyla hissettirmeye devam ediyor. An itibariyle merkez üssü Avrupa olan salgın, kullanıcıları internet yönünden de etkiliyor. Avrupa genelinde sokağa çıkma yasaklarının gerçekleştiği şu günlerde interneti aktif olarak kullanan insan sayısı da arttı. Evden çalışan insanların da bununla birlikte artmasıyla internet kullanımında ki yoğunluk, sorunlara gebe olma ihtimalini arttırdı. Avrupa Birliği de bu konu ile alakalı olarak, Avrupa sınırları içerisinde hizmet veren servislerin yayın kalitelerini düşürmelerini rica etti. Geçtiğimiz günler de Netflix ve YouTube bu teklife onay vererek yayın kalitelerini düşürdüler. Bu iki servisin ardından Facebook ve Disney‘de hizmet verdikleri servisler olan, Instagram, Facebook ve Disney+‘ın yayın kalitelerini düşürme kararı aldılar. Reuters‘in yaptığı haber de iki firmanın yayın kalitelerini düşürerek sunucu yoğunluklarını düşürmeyi planladıkları belirtildi. Facebook‘un aksine Avrupa geneline yayılmayan Disney+, Fransa hariç bütün Avrupa‘da bugün (24 Mart) yayın hayatına başlaması gerekiyordu. Uyarıları dikkate alan Disney de, Disney+‘ın düşük kalitede yayın hayatına başlayacağını belirtti.
An itibariyle, Amazon Prime Video, Apple TV+, YouTube, Netflix, Instagram, Facebook ve Disney+ yayın kalitelerini düşürme kararı aldılar. Avrupa Birliği‘nin de isteği ile atılan bu adımlar sayesinde sunucu yoğunluklarının %25 oranda azaltılabileceği konuşuluyor. Evden çalışan insanların en çok ihtiyacı olan internet, ülkemizde olduğu gibi tüm dünya genelinde en yoğun zamanlarını yaşayacak gibi duruyor.
Oyun
GTA IV Complete Edition’a Türkçe yama müjdesi!
GTA IV Complete Edition artık tamamen Türkçeleştirildi. Bildiğiniz üzere Steam, GTA IV’ü geçtiğimiz günlerde Steam’den kaldırılmış ve yerine Grand Theft Auto IV Complete Edition’ı piyasaya sürmüştü.
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Steam’de yer alan Grand Theft Auto IV ve Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City oyunlarını kaldırmış yerine bu iki oyunun aynı paket altında toplandığı GTA IV Complete Edition gelmişti.
Türkçe yama ekibi GTATURK’de bu duruma sessiz kalmadı ve çıkarılan bu versiyon için Türkçe yama paketi hazırladı. Geliştirici ekibin belirttiği üzere, Grand Theft Auto IV’ün Türkçe yaması Oğuz Gürsel ve Tayfun Kumaş’a aitken, The Lost and Damned’in Türkçe yaması Türkçe Oyun ekibi, The Ballad of Gay Tony’nin Türkçe yaması GTATurk ekibi ile hazırlanmış.
Yeni GTA versiyonu için hazırlanan yamadaki sorunlar, firmanın Windows Live başlatıcısı yerine Rockstar’ın kendi tasarlamış olduğu başlatıcıya uyarlanmasıyla giderilmiş durumda. Çevirmenlerden biri olan Tayfun Kumaş’ın kendi sitesi üzerinden yayınladığı bilgiler ışığında geçmişte Türkçeleştirilen kısımlarla birlikte oyunun %96’sının Türkçe olduğunu duyurdu.
GTATURK ekibine bu başarısından dolayı kutluyoruz. Umarız aynı başarıyı GTA 5 ve yeni çıkacak GTA versiyonları için de yakalayabilirler. Keza, GTA IV’ün çıkışından beri hiçbir ekip, bu Türkçeleştirme oranını tam olarak yakalamayı başaramamıştı.
Türkçe yamayı buradan ücretsiz olarak indirebilir, ayrıca çevirmen ekibin hazırladığı tüm detaylara bakabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 9s vs Redmi Note 8 karşılaştırması
Kendi içinde dahi oldukça rekabetçi olan Redmi Note serisine ait Redmi Note 9s vs Redmi Note 8 karşılaştırması satın alma tercihlerinizde size kolaylık sağlayacak.
Ekran- Redmi Note 9s vs Redmi Note 8 karşılaştırması
Yeni tanıtılan Redmi Note 9s, 6.67″ boyutunda ve 1080 x 2400 piksel çözünürlüklü bir ekrana sahip. 20:9 formundaki ekranın kasaya oranı %84,5 seviyesinde. IPS LCD türü panel kullanan ekranın inç başına düşen piksel sayısı 395 ve Redmi bu ekranın 495 nit parlaklık sunabildiğini söylüyor. Söz konusu ekran HDR 10 desteği de sunuyor. Bunlara ek olarak Redmi Note 9s’in ekranında bir kamera deliği bulunuyor. Ekranın sahip olduğu bir diğer özellik ise Corning Gorilla Glass 5 ekran koruma teknolojisi.Redmi Note 8 modeli 6.3″ boyutunda, 1080 x 2340 piksel FHD+ çözünürlüklü, IPS LCD türü bir panele sahip. Bu panel üzerinde inç başına düşen piksel sayısı 409 olarak ölçülmüş. Ekranın kasaya oranı ise %81,7. Bunlara ek olarak 19,5:9 formundaki ekran Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Redmi Note 8’in damla çentik formundaki ön kamerası ekran üzerinde bulunuyor.
Performans- Redmi Note 9s vs Redmi Note 8 karşılaştırması
Redmi Note 9s, gücünü Qualcomm’un oyun odaklı orta seviye işlemci platformu olarak adlandırdığı Snapdragon 720G’den alıyor. Söz konusu işlemci, 2 adet 2.3 GHz hızında çalışan Kryo 465 Gold ve 1.8 GHz hızında çalışan 6 adet Kryo 465 Silver çekirdeğini bünyesinde barındırıyor. 8 nm üretim teknolojisine sahip Snapdragon 720G işlemcisi 64 bit mimarisine sahip. Redmi Note 9s grafik tarafında gücünü Adreno 618 grafik yongasından alıyor. Cihazın Antutu v8 testi puanı ise 274.596. Bunlara ek olarak Redmi Note 9s’in 4 GB RAM ile 64 GB depolama ve 6 GB RAM ile 128 GB depolama sunan seçenekleri bulunuyor.
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Redmi Note 8 modelinde bulunan performans öğelerine baktığımızda, cihaza gücünü orta seviye diyebileceğimiz Snapdragon 665 platformu veriyor. Bu platform 4 adet 2.0 GHz hızında çalışan Kryo 260 Gold performans çekirdeğine ve 4 adet 1.8 GHz hızında çalışan Kryo 260 Silver güç tasarruf çekirdeklerine sahip. 11 nm üretim teknolojisi ile sahip işlemciye Adreno 610 grafik yongası eşlik ediyor. Akıllı telefon Antutu v8 performans testinden 173.592 puan alıyor. Redmi Note 8’in baz modeli ile 3 GB RAM ve 32 GB depolama kapasitesi sunuluyor. Bunlara ek olarak modelin 4 GB RAM ile 64 ve 128 GB depolama kapasiteli seçenekleri bulunuyor. Cihazın en üst seviye versiyonu 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip.
Kamera- Redmi Note 9s vs Redmi Note 8 karşılaştırması
Redmi Note 9s modeli arka tarafında dörtlü bir kamera kurulumuna sahip. Ana kamera olarak 48 megapiksel çözünürlüklü ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 26 mm açılı bir lens kullanıyor. Bunun haricinde 8 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığı sunan bir geniş açı kamerası cihazda yer alıyor. Ayrıca 5 megapiksel çözünürlüğünde makro çekim kamerası ve 2 megapiksel çözünürlüklü derinlik algılayıcı lens te Redmi Note 9s modelinde sunuluyor. Bu lensler f/2.4 diyafram açıklığına sahipler. 4K 30 FPS’e kadar video çekebilme yeteneği bulunan kamera HDR çekimlere de destek sağlıyor. Delikli formdaki ekran üzerinde bulunan ön kamera 16 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip. Bunlara ek olarak ön kamera ile HDR ve 1080p 30 FPS çekimler yapmak mümkün.
Redmi Note 8 de rakibi ile aynı şekilde dörtlü kamera kurulumuna sahip. 48 megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip lens cihazın ana kamerası olarak kullanılıyor. Bu lense ek olarak 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığı sunan geniş açı lensi, 2 megapiksel çözünürlüklü bir makro ve 2 megapiksel çözünürlüklü bir derinlik sensörü kamera modülünde yer alıyor. Bu lensler f/2.4 diyafram açıklıklarına sahip. Redmi Note 8 ön kamera olarak 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir kameraya sahip. Söz konusu kamera cihazın damla çentikli formdaki ekranı içinde bulunuyor. Cihaz arka kamerası ile 4K 30 FPS video çekimlerini desteklerken ön kamerada 1080p 30 FPS’i destekliyor.
Haberimize konu olan Redmi Note 9S’in ülkemiz için satış fiyatı kesinleşmedi. Fakat cihazın tanıtım fiyatı 250$ olarak açıklandı. Modelin Hindistan fiyatı ise 11.900 ruble bandında.
Genel
Aston Martin’in kendi ürettiği V6 motorun, tanıtım videosu paylaşıldı!
Aston Martin, 1968 yılından beri ilk defa, mühendisliği ve tasarımı tamamen kendisine ait olan bir motor geliştirdi. Bu motora ait resmi görseller paylaşıldı.
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Kod adı TM01 olan bu ünite, elektrik destekli ve çift turbolu 3.0 litrelik bir V6 motor. Önceden de dediğim gibi bu motor, Aston’un 1968’den beri şirket içinde tasarladığı ilk motor. Bu ünite 2022 yılında Valhalla olarak isimlendirilen hiper otomobil ile piyasaya sürülecek. Ayrıca diğer Aston’larda da bu motorun kullanılacağı söyleniyor.
“Hot V” olarak adlandırılan bir tasarıma sahip motor, yüksek güce ve elektrik desteğine sahip olmasına rağmen, 200 kg‘dan daha az bir ağırlığa sahip. Söz konusu motorda kuru karter yağlama sistemi olacak ve Valhalla modelinde hibrit bir sistemle birleştirilecek. Ayrıca bu motor, gelecekte uygulanacak olan Euro 7 standartlarına da uygun olacak şekilde tasarlanmış.
Aston Martin’in güç aktarma organları bölümündeki baş mühendis Joerg Ross, proje hakkında şu açıklamada bulundu:
“Bu proje, en başından beri büyük bir mücadeleydi. Aston’un gelecekteki gücünü yaratmak için gereken ekibi toplamak benim için büyük bir onurdu. Uzun süredir yapılmayan yenilikler için gereken keşifleri yapmamız için oldukça özgürdük. En önemlisi ise TM01 isim plakasına yakışan bir şey yaratmak, selefimizin ve lider mühendisimiz Tadek Marek’i etkileyecek bir şey yaratmak istedik.”
TM01’in teknik özellikleri henüz Aston tarafından doğrulanmadı. Fakat geçen sene Valhalla ile ilgili, bayilere gönderilen resmi belgelerde üreticinin 1000 beygir gücü hedeflediğini doğruladı. Şanzıman olarak F1’den ilham alınarak geliştirilen 8 vitesli, çift kavramalı bir sistem kullanılacak. İngiliz üretici aracın 0-100 km/s hızlanmasının 2.5 saniyede olması ve en yüksek hızının 354 km/s olması yönünde çalıştığını söylüyor.
Sadece 500 adet üretilecek Valhalla’nın fiyatının yaklaşık 875 bin £ ( veya 1 milyon doların biraz üstünde de diyebiliriz) olacağı söyleniyor.