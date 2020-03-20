Genel
Netflix ve YouTube Avrupa’da yayın kalitesini düşürüyor!
Dünyanın en büyük video içerik platformları olan Netflix ve YouTube, Avrupa’da koronavirüs ile alakalı önemli bir adım atmaya başladıklarını duyurdu.
Koronavirüs nedeniyle tüm dünya alınan tedbirler birlikte insanlar evlerinde vakit geçirmeye başladı. Pek çok iş yeri de personellerini evden çalıştırma kararı aldı. İnsanların eve kapandığı bu süreçte vakit geçirmek için kullandıkları en büyük araç internet oldu.
Avrupa Birliği ülkelerinde kullanıcıların iletişim ağlarındaki baskıyı gevşetmeleri ve internet bağlantılarının sorunsuz şekilde devam edebilmesi için Netflix ve YouTube, içeriklerinin akış kalitesini sınırlandıracak.
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The Verge tarafından paylaşılan habere göre, bu hamle, Netflix CEO’su Reed Hastings’in Avrupa Komisyonu Üyesi Thierry Breton ile konuşmasının ardından gerçekleşti. Netflix sözcüsü,”30 gün boyunca Avrupa genelinde bit rate değerini düşürme kararı aldık. Avrupa ağlarındaki trafiğin %25 azalacağını tahmin ediyoruz. Bununla birlikte kullanıcılarımıza iyi kalitede bir servis sunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
YouTube da Netflix gibi oldukça fazla şekilde kullanılan bir mecra olduğu için Breton’dan benzer bir talep aldı. Gelen talep doğrultusunda “AB’deki tüm trafiği geçici olarak varsayılan standart tanımlı hale getirme taahhüdü veriyoruz,” denildi.
Şu an için alınan bu tedbir sadece Avrupa ülkelerinde geçerli ve başka bölgelere uygulanıp uygulanmayacağı belirsizliğini koruyor. Ülkemizde de benzer bir kalite düşüşünün yaşanması bekleniyor.
AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Breton, Avrupa’da koronavirüs salgının ardından internet kullanımındaki artışın altyapıyı etkilememesi için dijital platformların yüksek çözünürlüklerini düşürmelerini talep etmişti.
Apple
Apple, Disney hisselerini satın alabilir
Apple, geçtiğimiz aylarda Apple TV+ servisini kullanıma sunmuştu. Şirket şimdi ise koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Disney’i satın alma ihtimali ile gündeme geldi.
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Dünyada çok ciddi bir pandemi haline gelen Corona virüsü (COVID-19) sonucunda menkul kıymetler borsasındaki hisseler de hızlı bir şekilde düşüşe geçmiş durumda. Amerikalı şirket, bu durumu fırsata çevirmek için Disney’in her geçen gün daha da düşen hisselerini satın alabileceği ile gündemde.
Wall Street’te finansal analist olan Bernie McTernan’ın iddialarına göre salgın nedeniyle borsada değer kaybeden Disney, Apple tarafından satın alınabilir. Eğer bu gerçekleşirse son yılların en büyük satın alması olacak gibi görünüyor.
McTernan, cuma günü müşterilerine gönderdiği bir bildiride Apple’ın, Disney için ciddi bir teklif yapabileceğini belirtti. Halihazırda ocak ayından bu yana hisse değerinde %36‘lık bir düşüş yaşayan Disney için de bu durumun sürpriz olmayacağı belirtiyor. Ayrıca Apple için Disney’i bünyesine katmanın artı noktalarından biri de kendi içerik/yayın stratejilerini ve potansiyel sinerjilerini güvence altına almayı fırsat olarak görüyor.
Disney’in geçtiğimiz üç hafta içerisinde yaklaşık olarak 85 milyar dolarlık (toplam piyasa değerinin yaklaşık üçte biri) bir kayıp yaşadığı da belirtildi. Söz konusu şirketin oldukça ciddi olan bu kaybı telafi etmek şimdilik çok güç görünüyor.
Apple’ın, Disney’i satın almak için 100 milyar doları gözden çıkarmasını bekleniyor. Koronavirüsün etkilerinin ne zaman geçeceği bilinmediği için Disney’e yapılacak ciddi bir teklifin kabul edilmesi bekleniyor.
Genel
Jaguar F-Pace SVR, 2021 model yılı için makyajlanıyor!
2021 Jaguar F-Pace prototipleri, 2019 Aralık ayından beri yollarda geziyor. Fakat bu araçta diğerlerinde olmayan bazı detaylar bize, bu aracın F-Pace’in SVR versiyonu olduğunun sinyalini veriyor.
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Söz konusu fotoğraflar, “yeşil cehennem” lakabıyla da bilinen Nürburgring Pisti‘nde çekilmiş. Daha önce görüntülenen F-Pace prototipleri gibi SVR olan prototip de ağır kamuflajlı olarak test ediliyor.
Bu aracın F-Pace SVR olduğunu belli eden ayrıntılar ise devasa fren disklerine eşlik eden kontrastlı fren kaliperleri, büyük ölçülü jantlar, ön ve arka kanatlar ve tabi ki de devasa dörtlü egzoz sistemi oluyor.
Dış görünümde az önce bahsettiğim detaylar dışında 2021 F-Pace SVR modeli, normal 2021 Jaguar F-Pace modelleriyle aynı detayları paylaşacak. Yani yeni ön ve arka farlar, yeni ızgara gibi detaylar, geçen sene makyajlanan Jaguar XE‘de gördüğümüz tasarım çizgilerinden etkilenecek.
SVR demek performans demek!
2021 Jaguar F-Pace’in dışı makyajlanacak olsa da, motor konusunda eski modeliyle aynı motoru kullanacak. Söz konusu 5.0 litrelik süperşarjlı V8, 542 beygir güç ve 680 Nm tork değerlerine sahip. 8 ileri otomatik şanzıman ile bütün gücü dört tekerleğe birden aktaran F-Pace SVR’nin 0-100 km/s hızlanması ise sadece 4.3 saniye. Bahsi geçen teknik veriler geçen seneki modele ait. Yani makyajlı modelde fazladan birkaç beygir veya daha iyi bir hızlanma değeri görebiliriz.
Apple
Apple, iPad Pro 2020 modelini duyurdu!
Apple, trackpad desteği sunan iPad Pro 2020 modelini tanıttı. Şirket yeni iPad’i YouTube kanalında yayınlanan yeni bir video ile duyurdu. Yeni iPad Pro, daha güçlü bir işlemci ve yeni kamera sistemi gibi kullanıcısını memnun edecek özellikleri de beraberinde getiriyor.
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Yeni iPad’in getirdiği en dikkat çekici özellik ise trackpad’e sahip bir klavye. Alttan aydınlatmalı bir klavyeye sahip olan iPad Pro, dizüstü bilgisayar deneyimi sunmak için klavyesinde bir dokunmatik yüzeye de sahip.
Yeni 2020 iPad Pro, 11 inç ve 12.9 inç büyüklüğünde iki farklı ekran boyutuna sahip. Bu ekranlardan ilki olan 11 inçlik versiyonu 2388 x 1668 piksel değerinde, 12.9 inçlik versiyon ise 2732 x 1668 piksel değerinde çözünürlük sunuyor. Bu sayede 264 ppi piksel yoğunluğu ve 600 nit gibi yüksek bir parlaklık deneyimi sağlıyor.
Apple iPad Pro 2020 donanım tarafında ise iPhone 11 serisinde gördüğümüz Apple A12 Bionic işlemcisinin revize edilmiş hali olan A12Z Bionic işlemcisi yer alıyor. Bu işlemcinin yanında ne kadarlık bir RAM kullanıldığı ise bilinmiyor.
Pil ömrü 10 saat olacak yeni iPad Pro’nun kamera sistemi ise iPhone 11 serisinin kamera sistemini andırıyor. Kamera sisteminde bulunan ultra geniş açılı lense, derinlik algılama ve artırılmış gerçeklik için kullanılacak LIDAR eşlik ediyor.
Apple iPad Pro Türkiye fiyatı da belli oldu
Apple, yaptığı duyuruyla birlikte yeni iPad Pro’nun fiyatını da açıkladı. Apple Türkiye’nin resmi sitesindeki bilgilere göre yeni iPad Pro’nun fiyatı şöyle:
11 inçlik iPad Pro (128GB) 6.399 TL
11 inçlik iPad Pro (256GB) 7.149 TL
11 inçlik iPad Pro (512 GB) 8.649 TL
11 inçlik iPad Pro (1TB) 10.149 TL
12.9 inç iPad Pro (128GB) / 7.999 TL
12.9 inç iPad Pro (256GB) / 8.749 TL
12.9 inç iPad Pro (512 GB) / 10.249 TL
12.9 inç iPad Pro (1TB) / 11.749 TL