Netflix ve YouTube Avrupa’da yayın kalitesini düşürüyor!

Dünyanın en büyük video içerik platformları olan Netflix ve YouTube, Avrupa’da koronavirüs ile alakalı önemli bir adım atmaya başladıklarını duyurdu.

Koronavirüs nedeniyle tüm dünya alınan tedbirler birlikte insanlar evlerinde vakit geçirmeye başladı. Pek çok iş yeri de personellerini evden çalıştırma kararı aldı. İnsanların eve kapandığı bu süreçte vakit geçirmek için kullandıkları en büyük araç internet oldu.

Avrupa Birliği ülkelerinde kullanıcıların iletişim ağlarındaki baskıyı gevşetmeleri ve internet bağlantılarının sorunsuz şekilde devam edebilmesi için Netflix ve YouTube, içeriklerinin akış kalitesini sınırlandıracak.

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The Verge tarafından paylaşılan habere göre, bu hamle, Netflix CEO’su Reed Hastings’in Avrupa Komisyonu Üyesi Thierry Breton ile konuşmasının ardından gerçekleşti. Netflix sözcüsü,”30 gün boyunca Avrupa genelinde bit rate değerini düşürme kararı aldık. Avrupa ağlarındaki trafiğin %25 azalacağını tahmin ediyoruz. Bununla birlikte kullanıcılarımıza iyi kalitede bir servis sunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

YouTube da Netflix gibi oldukça fazla şekilde kullanılan bir mecra olduğu için Breton’dan benzer bir talep aldı. Gelen talep doğrultusunda “AB’deki tüm trafiği geçici olarak varsayılan standart tanımlı hale getirme taahhüdü veriyoruz,” denildi.

Şu an için alınan bu tedbir sadece Avrupa ülkelerinde geçerli ve başka bölgelere uygulanıp uygulanmayacağı belirsizliğini koruyor. Ülkemizde de benzer bir kalite düşüşünün yaşanması bekleniyor.

AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Breton, Avrupa’da koronavirüs salgının ardından internet kullanımındaki artışın altyapıyı etkilememesi için dijital platformların yüksek çözünürlüklerini düşürmelerini talep etmişti.