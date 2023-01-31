Bir süredir gizlilik endişeleriyle gündeme gelen Facebook hakkında herkesi şok eden bir iddia ortaya atıldı. Eski bir Facebook çalışanı geçtiğimiz günlerde Messenger da dahil olmak üzere Facebook uygulamalarının bir kullanıcının akıllı telefonunun pilini kasıtlı olarak tükettiğini iddia etti!

Facebook Bu Sürece “Negatif Test” Diyor! Negatif Olduğu Kesin!

Ünlü bir Amerikan gazetesi tarafından yayınlanan habere göre bu sürece “negatif test” adı veriliyor. Bu yöntem, büyük teknoloji şirketlerinin bir uygulamadaki özellikleri test etmek ya da yeni bir özelliğin farklı cihazlarda nasıl görüneceğini değerlendirmek için akıllı telefon pilimizi sinsice tüketmesine neden oluyor.

Şirkette veri bilimcisi olarak çalışan eski Facebook çalışanı George Hayward, negatif test yapmayı reddettiği için Meta’nın sahibi olduğu Facebook’tan kovulduğunu iddia ediyor. Hayward, Meta’yla arasındaki anlaşmazlığı mahkeme salonuna taşıdı.

Eski çalışanın açtığı davanın dosyalarında “Yöneticiye bunun birilerine zarar verebileceğini söyledim. Yöneticim bana birkaç kişiye zarar vererek daha büyük kitlelere yardımcı olabileceğimizi söyledi. Kendine güvenen her veri bilimci bilir ki, testler sırasında kimse bu olaylardan negatif etkilenmemelidir.” ifadeleri yer alıyor.

Her ne kadar Meta cephesi Hayward’ın uygulama geliştirme sürecinde yer almadığını belirtse de, 33 yaşındaki eski Facebook çalışanının, Facebook’un kullanıcıların mesajlaşmasına ve hem sesli hem de görüntülü arama yapmasına olanak tanıyan Messenger uygulamasının geliştirilmesinde doğrudan yer aldığı ortaya çıktı.

Davada Hayward’ın avukatı Dan Kaiser, kullanıcıların akıllı telefonlarının pillerinin tükenmesinin, kullanıcıların acil bir durumda yetkililere haber verememesi nedeniyle onları riske atabileceğini söyledi. Avukat Kaiser’e göre, çoğu insan Facebook gibi sosyal medya devlerinin pilinizi kasıtlı olarak tüketebileceğini bilmiyor.

Bu haberle beraber diğer sosyal medya uygulamalarının da bunu yaptığını ve kasıtlı olarak arka planda pilinizi tükettiğini söylemek mümkün. Her ne kadar bu durum büyüyerek içinden çıkılmaz bir hal alsa da, Meta’nın bu davayı bir an önce halı altına süpürmek istediğini söylemek mümkün. Davanın karanlık yüzünü ortaya çıkaran bazı belgeler, Meta’nın Hayward’ı davasını geri çekmeye zorladığını iddia ediyor.

Hayward baskılara dayanamadı ve davasını geri çekti. Ancak tarafsız hakemler aracılığıyla davanın daha alt mahkemelerde çözüme ulaştırılması bekleniyor. Hayward bu işin sonunda yüklü bir tazminat alabilir. Ancak Facebook hakkında bu iddialar akıllardan asla silinmeyecektir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Facebook gibi uygulamaların arkaplanda pilini tükettiğini biliyor muydunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!