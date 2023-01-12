Meta, önümüzdeki aydan itibaren yürürlüğe girecek iki yeni önlemle geliyor. Cinsiyet kısıtlamasının yanı sıra, belirli gönderileri veya sayfaları takip etmek ve beğeni göndermek artık platformlarda gençlere hangi reklamların sunulacağını etkilemeyecek.

Meta’ya göre yaş ve konum, bir genç hakkında reklam göstermek için kullanılan tek bilgi olmaya devam edecek. Facebook ve Instagram’ın ana şirketine göre, bu iki unsur, gençlere yaşlarına uygun ve yaşadıkları yerde bulunan ürün ve hizmetleri içeren reklamlar sunmak için önemli. Dolayısıyla bu grup için reklamları tamamen kapatmak mümkün olmayacak.

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Mart ayından itibaren, gençlere gördükleri reklam türlerini yönetmek için daha fazla yol sunulacak. Örneğin, bir kişi belirli bir tür veya TV programı hakkında daha az reklam görmek istiyorsa, bunu belirtmek mümkün olacaktır. Belirli bir reklamverenin belirli veya tüm reklamlarını gizlemek de hala mümkün.

Meta, geçtiğimiz yıl 16 yaşın altındaki yeni Facebook kullanıcıları için belirli gizlilik ayarlarını varsayılan olarak açmaya başlamıştı. Ayarlar, gençlerin arkadaş listesini, takip ettikleri sayfaları ve etiketlendikleri gönderileri yalnızca arkadaşlarının görmesine izin veriyor.

Ayrıca, 16 yaşın altındaki yeni bir kullanıcı tarafından herkese açık gönderilere kimlerin yanıt verebileceğini varsayılan olarak sınırlar. 16’nın altındaki kullanıcıların hesapları 2021’den bu yana varsayılan olarak zaten korunuyor ve yetişkinler de varsayılan olarak gençlere özel mesaj gönderemiyor.