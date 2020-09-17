Arttırılmış Gerçeklik
Facebook Messenger için, AR efekt geliştiricilerine müjde!
Facebook, AR efekt geliştiricilerinin, yaptıkları efekti Instagram dışında artık Messenger ve Portal platformlarında da yayınlamasına izin vereceğini duyurdu.
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Facebook, artırılmış gerçeklik efektleriyle uğraşan ve bu alanda çalışmalar yürüten insanların, çalışmalarını paylaşabilecekleri yeni platformları açıkladı. Dünkü Facebook Connect etkinliğinde şirket, üçüncü taraf içerik oluşturucuların hem Messenger hem de Portal‘a erişebileceklerini böylelikle oluşturdukları efekti buralarda yayınlayabileceklerinin müjdesini verdi. Bu bağlamda Facebook’un AR efekt yazılımı Spark AR Studio’da oluşturduğunuz efektleri artık Messenger platformuna da yayınlayabileceksiniz.
AR efekt geliştiricilerine Facebook Messenger desteği!
Burada kafa karışıklığı yaratmaması açısından, ufak bir parantez açalım: Messenger’da AR efektleri zaten hali hazırda mevcut; ancak bunlar, Facebook’un kendi geliştirdiği efektler. Yeni açıklamanın ise, son kullanıcıların ürettiği AR efektlerini Messenger ve Portal platformunda yayınlayabilecekleri anlamına geldiğini ekleyelim. Facebook ekibi, kullanıcıların oluşturduğu efektleri Messenger ve Portal’da ne zaman yayınlayabileceklerini ise önümüzdeki yılın başlarında açıklayacağını söyledi.
400 milyondan fazla AR efekt geliştiricisi var
Facebook ayrıca dünkü etkinlikte Spark AR Studio’nun kullanım miktarıyla ilgili de güncel bilgiler verdi. Buna göre şu anda dünya çapında, hem Facebook hem de Instagram’da bir milyondan fazla AR efekti yayınlayan 400 milyondan fazla Spark AR geliştiricisi bulunuyor. Ayrıca Facebook, son üç ayda 150′den fazla kullanıcı hesabı tarafından paylaşılan efektlerin Instagram’da bir milyardan fazla görüntülemeye ulaştığını da açıkladı. Şimdi Messenger ve Portal platformları için gelecek destekle birlikte bu sayı çok daha fazla artacak.
Genel olarak baktığımızda Facebook’un sahibi olduğu platformlarda AR teknolojilerine oldukça önem verdiğini görüyoruz. Bunların yanı sıra şirket, Ray-Ban ortaklığında artırılmış gerçeklik tabanlı akıllı gözlükler üzerinde çalıştığını da açıklarken, gelecek yıl bir çift akıllı gözlük piyasaya sürmeyi planlıyor.
Arttırılmış Gerçeklik
LG, çok hafif arttırılmış gerçeklik gözlüğünü 2021’de duyurabilir!
LG, gündelik kullanımda hayatımızın parçası olan gözlüklerden, ağırlık olarak çok da farklı olmayacak AR (Arttırılmış Gerçeklik) gözlüğünü 2021 yılında tanıtmayı planlıyor. Gözlük, son zamanlarda Apple’ın da sızıntıları çıkan yeni gözlüğüne güçlü rakip olabilir.
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Japonya merkezli operatör şirketi NTT DoCoMo ile geliştirme faaliyetlerini sürdüren LG, ortaklığın meyvesi olarak yepyeni bir gözlük çıkarmayı planlıyor. ETNews’in raporuna göre gözlüğün ağırlığı sadece, 79.38 gram olacak. Tipik gözlüklere nazaran (Ortalama bir gözlüğün ağırlığı 25 gram ile 51 gram arası değişebilir.) biraz daha ağır. Fakat piyasada bulunan çoğu AR (Arttırılmış Gerçeklik) ve VR (Sanal Gerçeklik) gözlüğüne göre hafif bir yapıda.
Yine Google’ın altında hizmet gösteren şirketlerden birinin ürünü olan Magic Leap One, 345 gramdan fazla bir ağırlığa sahipti. Sonuç olarak, geleneksel gözlüklerle kıyaslanamaz derecede hantal yapılarda ürünler görüyorduk. Şimdi ise LG’nin yeni dizaynıyla birlikte, saatler boyu takabileceğimiz konforlu bir cihaz tanıtılabilir.
LG NTT DoCoMo ile 5G iletişim ortaklığına gitmişti!
NTT DoCoMo daha öncesinde, 5G ve LTE teknolojileri geliştirmek amacıyla LG ile çalışmalarda bulunmuştu. Fakat herhangi bir açıklama yapmamıştı. Ortaya çıkan raporlar gösteriyor ki 2021 yılının içerisinde LG’nin yeni gözlüğü satışa çıkabilir.
Gözlükle ilgili henüz çok fazla bilgi açığa çıkmadı. İlerleyen zamanlarda yeni detaylar elbette gelecektir. Telefona bağlı olacağı veya ne denli bir yazılımla çalışacağı bile detaylanmış değil. Belli olan en belirgin detay iki firmanın arasındaki ortaklık.
Yakın dönemde Google ile iş birliğine giden North’un Focals adlı akıllı gözlüğü de yine benzer ağırlık değerlerini (72.57 gram) kullanıcılarına sunuyordu. Basit ve sade tasarımın yanı sıra sunmuş olduğu gelişmiş platform desteğiyle ilgi çekmeyi başarmıştı.
VR ve AR gözlükler hayatımızın parçası olabilir mi?
Akıllı gözlükler (VR ve AR), hayatımızın parçası haline gelmek için senelerdir gelişimini sürdürüyor. Hayatımızı kolaylaştırmak üzere yeni nesil araçlar ve yazılımsal geliştirmeler sunan ürünler artık sürekli yanımızda gezdirebileceğimiz ve kullanabileceğimiz tasarıma sahip olacak mı? Henüz bunu söylemek için çok erken. AR teknoloji sahası, dünyada hala genç ve gelişmesi gereken bir alan olarak görülüyor.
Akıllı Telefonlar
OnePlus Nord, arttırılmış gerçeklik ile tanıtılan ilk telefon olacak
OnePlus, nihayet orta sınıfta tanıtacağı ilk model olacak olan Nord modeli için resmi lansman tarihini duyurdu. OnePlus tarafından yapılan açıklamaya göre cihaz, 21 Temmuz’da tanıtılacak. Fakat bu tanıtımı esas ilginç kılan detay ise, “arttırılmış gerçeklik” ile yapılacak olan ilk akıllı telefon lansmanı olacak olması.
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OnePlus Nord lansmanına katılacakları neler bekliyor
OnePlus Nord modelinin lansmanına katılacak olanları, arttırılmış gerçeklik ile desteklenen bir lansman tecrübesi bekliyor. Lansmana katılmak için ise, davetiye koduna ihtiyacınız var. Gerekli uygulamayı indirdikten sonra, bu davetiye kodu ile bir avatar belirleyerek ve kulaklıklarınızı takarak lansmana dahil olabiliyorsunuz. Ayrıca OnePlus, lansman öncesinde akıllı telefonunuzu tam şarj etmenizi ve stabil bir internet bağlantısına sahip olmanızı tavsiye ediyor.
Arttırılmış gerçekliğe sahip olacak olan OnePlus lansmanına katılmak isteyenler, bu link aracılığıyla uygulamayı indirip lansmana katılma girişiminde bulunabilirler. Önceleri sadece amiral gemisi modeller üreten OnePlus, bu lansman sonrası orta sınıf cihazlara da sahip olmuş olacak. Bakalım OnePlus, amiral gemisi segmentinde yakaladığı başarıyı, yeni orta sınıf cihazlarında da yakalamayı başarabilecek mi? Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Apple
Apple AR gözlükler tahminlere göre 2021 yılında çıkabilir!
Apple, arttırılmış gerçeklik ürünlerine yatırımı arttıracak gibi gözüküyor. İddialara göre firmanın Apple AR gözlüklerini 2021‘de çıkaracağı yönünde.
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2021 Mart-Haziran arası Apple AR gözlüklerinin çıkması hedefleniyor!
Arttırılmış gerçeklik ürünlerine yatırım yapmayı amaçlayan Apple, yeni gözlükleri Apple Glasses için geri sayıma başlamış olabilir. FrontPageTech isimli YouTube kanalının sahibi Jon Prosser, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile, Apple AR gözlüklerinin 2021 yılında çıkmasını beklediğini açıkladı. Bir adet prototip ile de tanışan Jon Prosser‘in, yakın zamanda gözlüklerin arayüzünde kullanılan Starboard ile alakalı bir video çekeceğini de belirtti. Gözlüklerin kullanışlı olduğunu belirten Jon Prosser, gözlüğün 2021 yılı Mart-Haziran ayları arasında çıkmasının beklendiğini de iletti. MacRumors isimli internet sitesinde yer alan 2022 haberlerine de karşı çıkan fenomen ismin, gözlükler için umutlu olduğu da dikkatlerden kaçmadı.
I can’t believe I’m going against Kuo on this one… but I believe he’s wrong.
Apple Glasses are aimed for March-June 2021.
Also.
I’ve seen them.
They’re sleek as hell. 👀
Will be showing you soon 🤫 https://t.co/0GaOYDA5N8
— Jon Prosser (@jon_prosser) May 15, 2020
Her ne kadar ortaya atılan iddialar güçlü olsa da, Apple her şeyi yoluna koymadan bu tarz bir atılıma girişmeyecektir. Zamanında Google‘ın başarısız olduğu bu denemeyi en iyi şekilde atlatmak istemeyen firma bazı kaynaklara göre de acele etmek istemeyebilir. AR konusunda da ciddiyetini koruyan firmanın, teknolojiyi baştan sona değiştirebilecek bu atılım için işini ince eleyip sık dokuduğunu belirtmek de yanlış olmaz. Bakalım tahminler ne yönde tutacak ve Apple AR gözlükleri bizlere sunulacak. Resmi kaynaklardan henüz açıklama gelmezken, Apple‘ın bilgilendirme yapıp yapmayacağı da merak konusu.