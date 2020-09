Facebook Messenger için, AR efekt geliştiricilerine müjde!

Apple, arttırılmış gerçeklik ürünlerine yatırımı arttıracak gibi gözüküyor. İddialara göre firmanın Apple AR gözlüklerini 2021‘de çıkaracağı yönünde.

Arttırılmış gerçeklik ürünlerine yatırım yapmayı amaçlayan Apple, yeni gözlükleri Apple Glasses için geri sayıma başlamış olabilir. FrontPageTech isimli YouTube kanalının sahibi Jon Prosser, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile, Apple AR gözlüklerinin 2021 yılında çıkmasını beklediğini açıkladı. Bir adet prototip ile de tanışan Jon Prosser‘in, yakın zamanda gözlüklerin arayüzünde kullanılan Starboard ile alakalı bir video çekeceğini de belirtti. Gözlüklerin kullanışlı olduğunu belirten Jon Prosser, gözlüğün 2021 yılı Mart-Haziran ayları arasında çıkmasının beklendiğini de iletti. MacRumors isimli internet sitesinde yer alan 2022 haberlerine de karşı çıkan fenomen ismin, gözlükler için umutlu olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

I can’t believe I’m going against Kuo on this one… but I believe he’s wrong.

Apple Glasses are aimed for March-June 2021.

Also.

I’ve seen them.

They’re sleek as hell. 👀

Will be showing you soon 🤫 https://t.co/0GaOYDA5N8

— Jon Prosser (@jon_prosser) May 15, 2020