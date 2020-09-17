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Facebook Connect 2020: Oculus Quest 2 ve daha fazlası
Oculus Quest 2 başlığının da duyurulduğu sanal & artırılmış gerçeklik etkinliği Facebook Connect, dün itibariyle geçekleştirildi. İki saatlik açılış konuşmasında, bir dizi gelişmeden bahsedilen bu etkinliğe gelin yakından bakalım.
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Facebook, her sene Connect olarak adlandırdığı konferansında artırılmış & sanal gerçeklik dünyasında yaptığı yeni gelişmeleri duyuruyor. Connect etkinliği, bu yıl dün itibariyle gerçekleşti. Facebook’un tek güne sığdırmayı başardığı bu etkinlikte, yeni bir VR başlığı ve sanal gerçeklik oyunları gibi bir dizi gelişme karşımıza çıktı.
Her zaman olduğu gibi Connect, Facebook’un VR bölümü Oculus merkezinde gerçekleşti. Ancak bu etkinlikte, Facebook’un Ray-Ban akıllı gözlükler ile ilgili artırılmış gerçeklik çalışmalarının yanı sıra, Oculus VR oyunlarını da öğrendik. Şimdi bu çalışmalardan detaylı olarak bahsedelim.
Facebook Connect etkinliğinin yıldızı: Oculus Quest 2
Şüphesiz bu yılki Facebook Connect etkinliğinin parlayan yıldızının Oculus Quest 2 olduğunu söyleyebiliriz. Facebook, bu yeni nesil sanal gerçeklik ekipmanıyla birlikte, tüm VR ekipmanlarını tek bir başlığa topluyor. Örneğin Quest 2, Oculus Link özelliği sayesinde PC’ye de bağlanabiliyor.
Oculus Quest 2, selefinin özelliklerinden taviz vermeksizin kullanıcılara büyüleyici bir sanal gerçeklik deneyimi yaşatırken, özellikle ekran ve donanım bakımından da kendisini bir üst seviyeye taşıyor. Ayrıca Quest 2′nin, geçtiğimiz aylarda şirketin Oculus başlıklarına getirdiği Facebook hesabı açma zorunluluğu taşıyan ilk sanal gerçeklik ekipmanı olduğunu da ekleyelim.
Oculus Quest 2 teknik özellikleri
◾ İşlemci: Qualcomm Snapdragon XR2
◾ RAM: 6 GB
◾ Ekran: Her iki göz için de 1832 x 1920 çözünürlüğe sahip tek parça LCD
◾ Dahili hafıza: 64 / 256 GB
◾ Ekran yenileme hızı: 90 Hz (ilk etapta 72 Hz ile sınırlı olacak)
Oculus Quest 2 fiyatı ve çıkış tarihi
Oculus Quest 2, Facebook tarafından yapılan açıklamaya göre ekim ayı içerisinde satışa sunulacak. Muhtemelen Türkiye’ye de gelecek bu sanal gerçeklik başlığının fiyatı ise 64 GB için 299 dolar – 2.253 TL + vergi; 256 GB için de 399 dolar – 3.007 TL + vergi – olacak.
Oculus Rift S’e elveda!
Facebook, Connect etkinliğinde üzücü bir haber verdi. Yapılan açıklamaya göre Oculus Rift S başlığı, önümüzdeki yıl rafa kaldırılacak. Aslında şirket bu hamlesiyle, Oculus Link özelliğinin bir nimeti olarak bilgisayarlarla entegre olabilen Oculus Quest 2′ye odaklanmak istiyor.
Oculus Rift S de zaten PC tabanlı bir sanal gerçeklik ekipmanıydı. Bu bağlamda şirket, kullanıcıları her platform için ayrı bir VR ekipmanına ihtiyaç duymaktan kurtarmayı amaçlıyor.
Facebook, Ray-Ban ile el sıkıştı: Akıllı gözlükler geliyor
Facebook yıllardır diline doladığı artırılmış gerçeklik tabanlı gözlüklerini, nihayet hayata geçirme yolunda ilk somut adımını attı. Bu bağlamda şirket, ABD merkezli gözlük üreticisi Ray-Ban ile yaptığı bir anlaşma kapsamında gözlükleri artırılmış gerçeklik dünyasının bir parçası yapacak.
Yalnız bu gözlüklerin, alışılageldik AR yetenekleri olmayacak. Aslında neye yarayacağı tam olarak belli olmasa da, ekranı olmayacağı ve kullanıcının hayatını ses yoluyla renklendireceği ifade ediliyor. Yani Facebook & Ray-Ban ortaklığında geliştirilen AR gözlükler, tam anlamıyla bir artırılmış gerçeklik ekipmanı olarak nitelendirilmeyecek.
Muhtemelen Facebook ve Ray-Ban ortaklığında geliştirilecek akıllı gözlükler, Amazon’un Alexa ile entegre çalışabilen Echo Frames formunda bir deneyim yaşatacağa benziyor.
Assassin’s Creed, Splinter Cell, Star Wars ve daha fazlası Oculus VR’a Geliyor
Facebook, Connect etkinlikleri kapsamında bugüne kadar yapılmış en büyük VR oyunlarını duyurdu. Ayrıca Facebook, Rift başlığından uzaklaşmaya ve yalnızca Oculus Quest’lere odaklanmaya başlasa da, bilgisayar için Rift platformunu desteklemeye devam edecek. Bu desteğe, hem PC hem de Quest için büyük isimler ekleniyor.
Şirket, Ubisoft ortaklığında Assassin’s Creed ve Splinter Cell gibi büyük oyunları Oculus VR’a getireceğini duyurdu. Bu noktada oyun geliştiricisi Ubisoft; Ubisoft Red Storm, Ubisoft Reflections, Ubisoft Dusseldorf ve Ubisoft Mumbai de dahil olmak üzere her iki oyunu geliştirmek için dahili stüdyolarından dördünü kullanıyor.
Diğer taraftan hatırlarsanız birkaç ay önce Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge oyunu için de Oculus VR desteği duyurulmuştu. Dünkü Facebook Connect etkinliğinde ise nihayet kısa bir oynanış videosunu gördük. Bu arada oyunun, sadece Oculus Quest ve Oculus Quest 2 platformlarına geleceğini da ekleyelim.
Google Meet, tek görüşmede 49 kişiye kadar gösterebilecek!
Pandemi döneminde hayatımıza dahil olan Google Meet, geliştirmelere hız kesmeden devam ediyor. Google’dan gelen açıklamayla beraber tek görüşme ekranında 49 kişi aynı anda ekranda yer alabilecek.
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Pandemi sürecinde evde kalan öğrenciler ve evden çalışma planına geçen şirketler için kurtarıcı rol oynayan video konferans uygulamaları, geliştirme ve eklemelerle görüşmeleri daha verimli hale getirmeye çalışıyor. Popüler video konferans uygulaması Zoom ile rekabet içinde olan Google, Meet platformuna yeni özellikler getirmeye devam ediyor.
Meet ile 49 kişi aynı anda ekranınızda
Geçtiğimiz Ağustos ayında neredeyse tamamen ücretsiz hale gelen Google Meet, öğrenci ve iş insanları için yeni bir ‘katman’ özelliğini duyurdu. Google tarafından gelen açıklamayla beraber Meet’in web uygulamasına gelen özellik, aynı anda 49 kişinin tek ekrana sığdırılarak görüntülenebilmesini sağlıyor.
‘Sınıflarda dinamizmi arttırabilir’
Teknoloji devi Google, yeni getirilen bu katman özelliğinin toplantı ve dersleri nasıl etkileyeceğini şu şekilde açıklıyor:
“Aynı anda daha fazla insanın görüntülenebilmesi, sınıf ve toplantılardaki dinamizmi arttırabilir. Tartışılan konu hakkında herkesin tepkisini görmek ya da konu hakkındaki konuşmaları daha iyi takip etmek amacıyla olsun bu geliştirme, daha çok yüz yüze iletişimdeymiş hissiyatıyla katılımı arttırabilir. Ek olarak karoların birinde kendinizi görmeniz ihtiyaç anında çekilen ekran görüntülerinde de bulunmanızı sağlarken sizi grubun bir parçası gibi hissettirebilir.”
Özellik Google Meet Web ile sınırlı
Katman seçeneklerinde yer alan bu yeni özellikle beraber 49 kişinin görüntüsü aynı anda ekranınızda bulunabilecek. Ne yazık ki bu özellik şu an için yalnızca Meet’in web versiyonunda bulunuyor. Halen sanal toplantı ve dersler için mobilde oldukça kullanışlı olan Google Meet, yeni geliştirmeler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Akıllı Telefonlar
Xperia 5 Mark II resmen tanıtıldı!
Sony, kompakt amiral gemisi Xperia 5 Mark II ‘yi bugün tanıttı. Telefon hakkında bir çok bilgi daha önce sızdırılmış olsa da bilmeniz gereken tüm bilgileri sizler için derledik.
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Tasarım
Şirket her ne kadar Xperia 5 Mark II için ”kompakt’‘ kelimesini kullansa da durum tam olarak öyle değil gibi. 163 gram ağırlığa sahip telefonun ekran boyutu ise 6.1 inç. Günümüzdeki akıllı telefonların çoğundan daha küçük gibi gözükse de ”kompakt” kadar küçük gözükmüyor.
120Hz ekran
Oyun deneyimi konusunda iddialı olan Sony, yeni Xperia modelinde 240Hz örnekleme ve 120Hz tazeleme hızına sahip 6.1 inç boyutunda bir ekran kullanıyor. Ayrıca ekran iki farklı moda sahip: Standart mod(Oyun ve medya tüketimi için) ve İçerik oluşturucu mod(Fotoğrafçılık ve video ile ilgilenenler için).Kuşkusuz içerik üreticiler için en önemli şeylerden biri de renk doğruluğu. Sony size bu modda daha doğru renkler sunacağını söylüyor.
Kamera deneyimi
Fotoğraf ve video Sony’nin her zaman iddialı olduğu alanlardan biri. Xperia 5 Mark II modelinde de iddiasını sürdürmekte kararlı gibi. Kamera özelliklerine baktığımızda f/1.7 diyafram değerine sahip, 24 mm odak uzunluğuyla eş değer 12 MP çözünürlükte ana kamera, 124 derece ultra geniş açılı 12 MP’lik kamera ve 3x yakınlaştırma yapabilen 12 MP’lik telefoto bir kamera görülüyor. Video tarafında ise 4K çözünürlükte 120fps videoları rahatça çekebileceksiniz.
Yeni USB internet paylaşımı ile Sony A7S III kamera sahipleri dosyalarını FTP üzerinden yüklemek için USB-C aracılığıyla telefona rahatça gönderebilecekler.
Performans
Qualcomm Snapdragon 865 işlemcisini kullanan Xperia 5 Mark II kullanıcılara üst düzey bir performans sunuyor. Ayrıca telefon, 8 GB RAM ve 128-256 GB’lık depolama seçenekleri ile karşımıza çıkıyor. 4.000mAh kapasiteli bataryaya sahip bu modelde 21W hızlı şarj desteği de bulunuyor.
Telefonun teknik özellikleri
- 6.1 inç FHD+ çözünürlüğe sahip OLED ekran; 21:9 ekran oranı
- 120HZ tazeleme oranı
- Qualcomm Snapdragon 865 işlemci
- 8 GB RAM
- 128 ve 256 GB kapasiteli depolama alanı seçenekleri
- 4.000mAh batarya; 21W hızlı şarj desteği
- 12 MP ultra geniş açı kamera, 12 MP geniş açı kamera, 12 MP telefoto kamera
- 8 MP ön kamera
- 4K 120fps video desteği
- Stereo hoparlör
- 163 gram ağırlık
Xperia 5 Mark II fiyatı
Sony’nin yeni Xperia modeli, 29 Eylül itibarıyla 950 dolarlık fiyat etiketi ile satışa çıkacak.Ancak telefonun teslimatlarına 4 Aralık’ta başlanacağını açıklayan Sony, 29 Kasım’a kadar bu telefonu ön sipariş kapsamında satın alan müşterilere, toplam 400 dolar değerinde hediyeler vereceğini belirtiyor. Bu hediyeler bir oyun kulaklığı, 10.000 mAh kapasiteli bir powerbank ve Call of Duty: Mobile’da kullanılabilecek 21,600 oyun puanı.
Oyun
PS5 aksesuarlarının fiyatları açıklandı!
Sony, dün akşam yeni nesil konsolu Playstation 5 için bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlikte PS5 oyunları gösterilirken konsolun fiyatı ve çıkış tarihi de açıklandı. Etkinliğin ardından Sony, PS5 aksesuarlarının fiyatlarını açıkladı.
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Ps5 aksesuarlarının fiyatları ne kadar?
Sony yeni nesil konsoluyla birlikte önceki nesle benzer şekilde bir dizi farklı aksesuar da tanıttı. Bu aksesuarlar: yeni nesil kontrolcü Dualsense, iki kontrolcüyü şarj etmeyi sağlayan DualSense şarj istasyonu, çevresel ses destekli Pulse 3D kablosuz kulaklık, çift 1080p kameraya sahip HD kamera ve Playstation 5 uzaktan kumandası. Bu aksesuarların başında gelen, haptic titreşimli geri bildirim, uyarlanabilir tetik tuşları gibi dikkat çekici yeniliklerle gelen Dualsense fiyatı 69,99 dolar olarak açıklandı. Güncel kurla çevirdiğimizde vergiler hariç 525 TL civarı bir fiyata denk geliyor. Önceki neslin kontrolcüsü DualShock 4’ün fiyatı ise 59.99 dolardı, 10 dolarlık bir zam söz konusu.
3D çevresel ses destekli ve düşük gecikme süresi vaat eden 3D Pulse kablosuz kulaklığın fiyatı 99,99 dolar. Çift 1080p kameraya sahip HD Kamera 59,99 dolar. Aynı anda iki konrolcüyü şarj etme imkanı sunan DualSense şarj istasyonu 29,99 dolar. Playstation 5 uzaktan kumandanın fiyatı ise 29,99 dolar olarak açıklandı. Güncel kurla çevirdiğimizde vergiler hariç PS5 aksesuarlarının fiyatları sırasıyla 750 TL, 450 TL, 225 TL, 225 TL oluyor.