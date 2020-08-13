Haber
Facebook Lite iOS uygulaması kapatıldı
Facebook Lite uygulamasını iOS cihazlar için kapatma kararı aldı. Kullanıcılar artık ana Facebook uygulamasıyla hayatına devam etmek zorunda kalacak.
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Facebook Lite iOS’te artık çalışmayacak
Facebook, donanımsal olarak düşük özelliklere sahip telefonlar için piyasaya sürdüğü Facebook Lite‘ı iOS için kapattı. Bugünden itibaren uygulama artık App Store’da yer almıyor. Yüklemeye çalışanlar uygulamayı hiç bulamıyor veya “Uygulama ülkenizde kullanılamıyor” uyarısı görüyorlar. Telefonunda yüklü olan kullanıcılar ise Facebook Lite’ın çalışmayacağına dair uyarı mesajıyla karşı karşıya kalıyorlar.
Bir Facebook sözcüsü, uygulamanın az sayıda kullanılmasından dolayı bu kararı aldıklarını söyledi. Aslında Facebook Lite, piyasaya sürülmesinden iki yıl sonra 200 milyon kullanıcı sayısına ulaşmıştı. Ancak son alınan karar, şirketin en azından iOS tarafında Lite uygulamasının kullanım oranından memnun olmadığını gösteriyor.
Uygulamanın kullanım oranının az olması beklenmedik bir gelişme değil. Zira adı üstünde “Lite” olduğu için telefonu yormaması gerekiyor ve bu nedenle ana uygulamada sunulan çoğu özellikten mahrum kalmak zorunda. Bu durum iPhone kullanıcılarını Facebook Lite uygulamasını kullanmaktan caydırdığı için, şirket artık iOS işletim sisteminde uygulamayı tutmanın anlamsız olduğunu düşünüyor.
Kararın şu an için Android cihazları etkilemediğini de belirtelim. Yani iPhone‘unuz yoksa, Facebook Lite‘ı hala kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak önümüzdeki günlerde Android cihazlar için de desteğin kesilmesi söz konusu olabilir. Bununla birlikte Facebook’un bir başka uygulaması olan Messenger Lite’ın hala iOS’te kapanmadığını ve kullanılabilir olduğunu da ekleyelim.
Akıllı Telefonlar
Microsoft Surface Duo resmi olarak tanıtıldı!
Microsoft, mobil pazara verdiği aradan sonra üzerinde çalıştığı ilk akıllı telefon modeli olan Surface Duo’yu resmen duyurdu. Farklı yapısı sayesinde dikkatleri üzerine toplayan Microsoft Surface Duo, fiyat etiketiyle cepleri bir hayli yakacak!
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Microsoft Surface Duo, bütün detaylarıyla ortaya çıktı!
İlk olarak Ekim 2019’da ortaya çıkan Surface Duo, katlanabilir formdaki hibrit yapısıyla teknoloji gündeminde yer edinmeyi başarmıştı. Microsoft’un bugün yaptığı resmi duyuru ise cihazın bütün detaylarını gözler önüne serdi. Özel bir menteşe sistemine sahip olan Microsoft Surface Duo, bunun sayesinde 360 derece dönebilen ekrana kavuşuyor. Böylece 2 parçalı ekranın bir bölümüne gerek duyulmadığı takdirde arkaya katlanarak kapatılabiliyor.
9.6 mm kalınlığındaki telefonun katlanabilir formu ise ekranı değil, bizzat telefonun kendisini kapsıyor. Zira cihazda 5.6 inç boyutunda ve Full HD+ çözünürlüğünde iki adet PixelSense Fusion (AMOLED) ekran bulunuyor. Bu iki ekranın aynı anda kullanıldığı senaryoda toplam ekran boyutu 8.1 inç’e kadar büyüyor. Microsoft’a göre, ekranlar birbirinden bağımsız şekilde yönetilebildiği için iki ekranda farklı işlemler yapılabiliyor. Ayrıca Surface Pen akıllı kalem desteği sayesinde 90 derece kullanımda tıpkı bir mini bilgisayar kullanımı sağlanabiliyor.
Microsoft Surface Duo, donanımsal tarafta eski sayılabilecek bolca detay barındırıyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 855 işlemciden alan telefonun 6 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri bulunuyor. Kamera olarak ise yalnızca ekranın üstünde yer alan 11 megapiksellik tek kamera kullanılıyor. 360 derece katlanabilir yapıdan dolayı arka kamera olarak da kullanılabilen sensör; 7x dijital yakınlaştırma, EIS ve 4K/60 FPS video kayıt desteği sunuyor.
3.577 mAh kapasiteli batarya da ekran konsepti göz önünde tutulursa oldukça küçük görünüyor. Buna rağmen Microsoft’un iddiası, telefonun 15.5 saate varan video oynatma ve 27 saat konuşma süresi sağladığı yönünde şekilleniyor. 18W hızlı şarj desteği ise durumu bir nebze de olsa toparlıyor. IP sertifikası, microSD kart, 5G, NFC desteği ve stereo hoparlör gibi amiral gemisi özellikler de Microsoft Surface Duo modelinde bulunmuyor. Android 10 işletim sistemiyle kutusundan çıkacak telefonun kısa süre içerisinde Android 11 sürüm güncellemesi alacağı ifade edildi.
Resmi olarak 10 Eylül’de ABD’de satışa sunulacak telefonun fiyatları da açıklandı. İlk etapta operatör üzerinden satılacağı belirtilen Surface Duo’nun 128 GB depolama seçeneği 1.399 dolardan alıcı bulacak. 256 GB depolamalı versiyonun fiyatı ise henüz bilinmiyor.
Akıllı TV
Xiaomi, şeffaf ekranlı ilk televizyonunu duyurdu!
Xiaomi, dün düzenlediği etkinlikte 10. yaşını kutlamasının yanı sıra yeni ürünlerini de duyurdu. Akıllı telefon modelleri haricinde tanıtılan Mi TV LUX Transparent Edition ise dünyanın seri üretime geçen saydam ekranlı ilk televizyonu olacak!
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Xiaomi Mi TV LUX ile tanışın: Dünyanın saydam ekranlı ilk televizyonu!
Xiaomi’nin televizyon pazarında kısa sürede önemli bir yol kat ettiği biliniyor. Özellikle Hindistan’da önemli satış rakamlarına ulaşan marka, bu alanda iddialı modeller geliştirmeyi sürdürüyor. Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition da sahip olduğu saydam OLED ekran ile ön plana çıkıyor. 55 inçlik akıllı televizyon, oynatılan görüntüye göre panelin bir kısmını şeffaf hale getiriyor. Mi TV LUX Transparent Edition kapalı konumda olduğunda ise ekran, çerçeveler haricinde tamamen görünmez oluyor.
Full HD çözünürlüğe sahip olan Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition, bu yönden beklentileri karşılamakta yetersiz kalıyor. Ancak OLED panelin diğer özellikleri kullanıcıların dikkatini çekmek için fazlasıyla yetiyor. 1 ms gecikme süresi ve 120 Hz yenileme hızı bulunan panel, farklı bir görüntü deneyimi sunmayı vadediyor. Ayrıca MEMC desteği de görüntü kalitesini iyileştirmek için bulanıklık ve bozulmaları telafi ediyor.
Akıllı televizyonun kalbinde ise MediaTek MT9650 işlemci yer alıyor. 4 çekirdekli işlemci medya oynatma için başarılı performans sergilerken, AI Master Smart görüntü yazılımı da 20 algoritmadan en uygununu belirleyerek görüntüyü optimize ediyor. Dolby Atmos destekli optik ses sistemine entegre AI Master yazılımı da içerik türüne göre ses profili seçimi gerçekleştiriyor.
Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition, 5.7 mm inceliğini özel bir çözüme borçlu. Cihazın içerisinde bulunan donanım ekranın arkasına değil, TV standı olarak kullanılan kutunun içerisine alınmış. Bu sayede şeffaf panelin gerçek özelliği tam anlamıyla ortaya çıkıyor. Televizyonlara özel optimize edilmiş MIUI TV de işletim sistemi tarafında yer alıyor. Son olarak Çin dışında satışa sunulması beklenmeyen televizyonun tam 7.200 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu belirtelim.
Sosyal Medya
Instagram, 100 milyon kullanıcının verilerini toplamakla suçlanıyor
Instagram, Amerika Birleşik Devletleri‘nde 100 milyon kullanıcısının biyometrik verilerini yasa dışı şekilde toplayıp bunları kötüye kullanmakla suçlanıyor.
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Instagram kullanıcı verilerini izinsiz toplamakla suçlanıyor
Facebook, şu sıralar anavatanında oldukça kritik ve can sıkıcı bir davayla karşı karşıya kalmış durumda. ABD‘nin Kaliforniya eyaletinde Facebook aleyhine açılan yeni bir dava, şirketin 100 milyon Instagram kullanıcısının haberi olmadan biyometrik verilerini (parmak izi, yüz vb.) gizlice topladığını iddia ediyor.
Üstelik Instagram’ın tek vukuatı verileri toplamak da değil. Şirketin, topladığı 100 milyon kullanıcının biyometrik verileri üzerinden kazanç elde etmeye çalıştığı da ifade ediliyor. Aslında Facebook, böyle bir davayla ilk kez karşılaşmıyor. Kısa bir süre önce de aynı sebepten dolayı aleyhinde dava açılmış ve 650 milyon dolar ceza almıştı.
Peki bu sefer Facebook’u neler bekliyor? ABD’nin Illinois eyaletinin gizlilik yasaları, şirketlerin kendi kullanıcılarına ait buna benzer verilerini yasa dışı şekilde toplamasını yasaklıyor, aynı zamanda ihlal edilen her bir veri için 1.000 dolar ceza ön görüyor. Bu bağlamda eğer Instagram, dava sonucunda gerçekten haksız olduğuna karar verilirse, topladığı verilerin her biri için 1.000 dolar ceza ödemek zorunda kalacak.
Davayla alakalı Instagram ya da Facebook yönetiminden herhangi bir açıklama gelmedi. Yasa dışı şekilde toplandığı söylenen biyometrik verilerin gerçekten öyle olup olmadığına dair, şirketin nasıl bir savunma yapacağı da merak ediliyor.