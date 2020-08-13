Facebook Lite iOS uygulaması kapatıldı

Facebook Lite uygulamasını iOS cihazlar için kapatma kararı aldı. Kullanıcılar artık ana Facebook uygulamasıyla hayatına devam etmek zorunda kalacak.

İlginizi çekebilir: Instagram, 100 milyon kullanıcının verilerini toplamakla suçlanıyor

reklam

Facebook Lite iOS’te artık çalışmayacak

Facebook, donanımsal olarak düşük özelliklere sahip telefonlar için piyasaya sürdüğü Facebook Lite‘ı iOS için kapattı. Bugünden itibaren uygulama artık App Store’da yer almıyor. Yüklemeye çalışanlar uygulamayı hiç bulamıyor veya “Uygulama ülkenizde kullanılamıyor” uyarısı görüyorlar. Telefonunda yüklü olan kullanıcılar ise Facebook Lite’ın çalışmayacağına dair uyarı mesajıyla karşı karşıya kalıyorlar.

Bir Facebook sözcüsü, uygulamanın az sayıda kullanılmasından dolayı bu kararı aldıklarını söyledi. Aslında Facebook Lite, piyasaya sürülmesinden iki yıl sonra 200 milyon kullanıcı sayısına ulaşmıştı. Ancak son alınan karar, şirketin en azından iOS tarafında Lite uygulamasının kullanım oranından memnun olmadığını gösteriyor.

Uygulamanın kullanım oranının az olması beklenmedik bir gelişme değil. Zira adı üstünde “Lite” olduğu için telefonu yormaması gerekiyor ve bu nedenle ana uygulamada sunulan çoğu özellikten mahrum kalmak zorunda. Bu durum iPhone kullanıcılarını Facebook Lite uygulamasını kullanmaktan caydırdığı için, şirket artık iOS işletim sisteminde uygulamayı tutmanın anlamsız olduğunu düşünüyor.

Kararın şu an için Android cihazları etkilemediğini de belirtelim. Yani iPhone‘unuz yoksa, Facebook Lite‘ı hala kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak önümüzdeki günlerde Android cihazlar için de desteğin kesilmesi söz konusu olabilir. Bununla birlikte Facebook’un bir başka uygulaması olan Messenger Lite’ın hala iOS’te kapanmadığını ve kullanılabilir olduğunu da ekleyelim.