Sosyal Medya
Instagram, 100 milyon kullanıcının verilerini toplamakla suçlanıyor
Instagram, Amerika Birleşik Devletleri‘nde 100 milyon kullanıcısının biyometrik verilerini yasa dışı şekilde toplayıp bunları kötüye kullanmakla suçlanıyor.
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Instagram kullanıcı verilerini izinsiz toplamakla suçlanıyor
Facebook, şu sıralar anavatanında oldukça kritik ve can sıkıcı bir davayla karşı karşıya kalmış durumda. ABD‘nin Kaliforniya eyaletinde Facebook aleyhine açılan yeni bir dava, şirketin 100 milyon Instagram kullanıcısının haberi olmadan biyometrik verilerini (parmak izi, yüz vb.) gizlice topladığını iddia ediyor.
Üstelik Instagram’ın tek vukuatı verileri toplamak da değil. Şirketin, topladığı 100 milyon kullanıcının biyometrik verileri üzerinden kazanç elde etmeye çalıştığı da ifade ediliyor. Aslında Facebook, böyle bir davayla ilk kez karşılaşmıyor. Kısa bir süre önce de aynı sebepten dolayı aleyhinde dava açılmış ve 650 milyon dolar ceza almıştı.
Peki bu sefer Facebook’u neler bekliyor? ABD’nin Illinois eyaletinin gizlilik yasaları, şirketlerin kendi kullanıcılarına ait buna benzer verilerini yasa dışı şekilde toplamasını yasaklıyor, aynı zamanda ihlal edilen her bir veri için 1.000 dolar ceza ön görüyor. Bu bağlamda eğer Instagram, dava sonucunda gerçekten haksız olduğuna karar verilirse, topladığı verilerin her biri için 1.000 dolar ceza ödemek zorunda kalacak.
Davayla alakalı Instagram ya da Facebook yönetiminden herhangi bir açıklama gelmedi. Yasa dışı şekilde toplandığı söylenen biyometrik verilerin gerçekten öyle olup olmadığına dair, şirketin nasıl bir savunma yapacağı da merak ediliyor.
Sosyal Medya
Twitter, otomatik çeviri özelliğini test ediyor
Twitter, kullanıcıların ana sayfada gördükleri tweet’i otomatik olarak kendi dillerine çevirebilmelerini sağlayan yeni özelliğini Brezilya’da test etmeye başladığını açıkladı.
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Twitter kullanıyorsanız, gördüğünüz yabancı dille atılmış tweetlerin hemen altında “Tweeti çevir” seçeneğinin yer aldığını biliyorsunuzdur. Bu özellik o tweeti saniyeler içinde kendi dilinize çevirebiliyor. Sosyal medya şirketi, şimdilerde çeviri özelliğinin kullanımını daha fazla kolaylaştırmak üzere çalışmalara başladığını açıkladı.
İlk olarak Brezilya’da test edilmeye başlanan otomatik çeviri işlevi sayesinde artık “Tweeti çevir” butonuna basmanıza gerek kalmadan, ana sayfanızdaki yabancı dille atılmış tweetler otomatik olarak sizin dilinize çevrilebilecek. Twitter, yeni özelliğini; “Takip ettiğiniz sohbetleri anlamayı kolaylaştırmak için, ana sayfanızda görünen diğer dillerdeki Tweetler için otomatik çeviriyi deniyoruz.” ifadeleriyle tanıttı. Ayrıca insanların farklı dillerdeki tweetleri çevirmesinin, şu haliyle çok zaman alabildiğini de vurguladı.
Ayrıca sosyal medya şirketi, otomatik çeviriyi şu an Brezilya‘da iki farklı şekilde deniyor. Kullanıcıların bir kısmı, otomatik olarak Portekizce’ye çevrilen tweetlerin sadece çevrilmiş halini ekranda görecek; diğer kısmı ise, tweetin hem orijinal halini hem de çevrilmiş halini birlikte ekranda görecek. Ayrıca Twitter, çevrilen tweetlerin altında “Google tarafından çevrildi” veya “Microsoft tarafından çevrildi” şeklinde bilgilendirme mesajı da yer alacağını söyledi.
Öte yandan kullanıcıların, yine de tweeti orijinal halinde görmek istemeleri durumunda, çeviriyi iptal etme imkanı da var. Twitter muhtemelen en iyi çeviri deneyiminin nasıl olduğuna karar verememiş olacak ki, otomatik çeviri özelliğini iki farklı şekilde deniyor ve kullanıcılara çeviriyi geri alma imkanı da sunuyor.
Haber
TikTok, ABD’nin yasaklama kararına sert tepki gösterdi
TikTok, Beyaz Saray’ın aldığı ABD şirketleriyle iş yapma yasağı kararı hakkında resmi açıklama yayınladı. Şirket, ABD yönetiminin aldığı karardan ötürü şok olduğunu ifade etti.
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Geçtiğimiz Perşembe günü ABD yönetimi, Çin menşeili mobil uygulamaların Birleşik Devletler ulusal güvenliğini ve ekonomisini tehdit ettiği gerekçesiyle TikTok’un ABD’li şirketlerle iş yapmasını yasaklamıştı. TikTok ise bugün, hem bu karara tepki göstermek hem de iddialara cevap vermek amacıyla resmi açıklama yayınladı.
Öncelikle Perşembe günü alınan karar hakkında konuşan TikTok; “Hiçbir ön süreci olmadan gelen son yürütme emri bizi şok etti.” ifadelerini kullanarak açıklamasına başladı. Devamında şirket, bir yıldır ABD hükümetiyle yapıcı çözümler üretmek için iyi niyetle iletişim kurmaya çalıştığını, ancak buna rağmen ABD yönetiminin kendilerini hiç önemsemediğinden ötürü veryansın etti.
Bilindiği üzere TikTok, kullanıcı verilerini Çin hükümeti ile paylaşmakla suçlanıyor. Ancak şirket; “TikTok’un Çin hükümeti ile asla kullanıcı verilerini paylaşmadığını açıkça belirtmiştik. Moderasyon rehberimizi ve algoritma kaynak kodumuzu, hiçbir firmada olmayan şekilde, Şeffaflık Merkezi’mizde yayınlamıştık.” açıklamasıyla, bu iddiaları da net bir şekilde yalanladı.
Ayrıca Tiktok, Perşembe günü alınan kararın ABD’de hukukun üstünlüğüne yönelik güveni zayıflatabileceğini düşünüyor. Son olarak, ellerindeki her çareyi deneyeceklerini de ifade eden Çinli şirket; “Platformumuzu evi olarak gören 100 milyon Amerikalının bilmesini istiyoruz ki, TikTok olarak asla ama asla size olan bağlılığımız zayıflamayacak.” diye ekledi.
TikTok’un bu açıklaması gösteriyor ki, ABD yönetimiyle hiçbir zaman herhangi bir konuda uzlaşma kat edilememiş. Başkan Donald Trump‘ın, Çinli uygulamalar üzerindeki baskısını devam ettirmekte kararlı olduğu da daha net bir şekilde anlaşılıyor.
Sosyal Medya
Twitter, devlete bağlı resmî hesapları etiketlemeye başladı
Twitter, bundan böyle devlet kurumlarının ve devlete ait resmî medya kuruluşlarının hesaplarını özel bir etiket ile işaretleyeceğini açıkladı.
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Twitter devlet hesaplarını etiketleyecek
Sosyal medya şirketinin yaptığı açıklamaya göre; bakanlar, büyükelçiler, devlet sözcüleri gibi kilit yetkililerin yanı sıra bir de devlete bağlı resmî medya kuruluşları da özel olarak etiketlenecek. Bu amaçla Twitter, devlet kurumlarını platform içerisinde normal kullanıcı hesaplarından ayrı bir yerde tutmayı düşünüyor.
Etiket, ilgili hesabın biyografisinde ve paylaştığı tweetlerde görünecek. Devlet kurumlarının hesaplarında bir bayrak ikonu ile beraber “Hükümet hesabı” yazarken; resmî medya kuruluşlarının hesaplarında da “Devlete bağlı yayın” yazan bir etiket yer aldığı görülüyor. Ayrıca Twitter, bu etiketi Trump’ın kişisel hesabı olan @realDonaldTrump hesabına vermeyeceğini söyledi. Beyaz Saray‘ın resmî hesabı @WhiteHouse ise bu etiketi şimdiden aldı.
Şimdilik sadece 5 ülkede sunuluyor
Twitter, yeni etiketleri şimdilik sadece ABD, Birleşik Krallık, Çin, Fransa ve Rusya’da sunduğunu açıkladı. Bu ülkelerdeki; büyük ölçüde jeopolitik ve diplomasi ile uğraşan resmî hesaplar, devlete bağlı medya kuruluşları ve devlete bağlı medya kuruluşları ile ilişkili editörler veya üst düzey gazetecilerin hesapları etiketleniyor.
Bununla birlikte Twitter, devlete bağlı medya kuruluşlarının hesaplarını veya bu hesapların tweetlerini artık kullanıcılara önermeyeceğini de söyledi. Ayrıca şirket, özelliğin amacı hakkında yaptığı açıklamada; “Bunun önemli bir adım olduğuna inanıyoruz, insanlar başka bir ülkeden jeopolitik meseleleri tartışan bir hesap gördüklerinde, kimi temsil ettikleri hakkında daha iyi bilgilendirilirler.” dedi.