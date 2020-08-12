Instagram, 100 milyon kullanıcının verilerini toplamakla suçlanıyor

Instagram, Amerika Birleşik Devletleri‘nde 100 milyon kullanıcısının biyometrik verilerini yasa dışı şekilde toplayıp bunları kötüye kullanmakla suçlanıyor.

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Instagram kullanıcı verilerini izinsiz toplamakla suçlanıyor

Facebook, şu sıralar anavatanında oldukça kritik ve can sıkıcı bir davayla karşı karşıya kalmış durumda. ABD‘nin Kaliforniya eyaletinde Facebook aleyhine açılan yeni bir dava, şirketin 100 milyon Instagram kullanıcısının haberi olmadan biyometrik verilerini (parmak izi, yüz vb.) gizlice topladığını iddia ediyor.

Üstelik Instagram’ın tek vukuatı verileri toplamak da değil. Şirketin, topladığı 100 milyon kullanıcının biyometrik verileri üzerinden kazanç elde etmeye çalıştığı da ifade ediliyor. Aslında Facebook, böyle bir davayla ilk kez karşılaşmıyor. Kısa bir süre önce de aynı sebepten dolayı aleyhinde dava açılmış ve 650 milyon dolar ceza almıştı.

Peki bu sefer Facebook’u neler bekliyor? ABD’nin Illinois eyaletinin gizlilik yasaları, şirketlerin kendi kullanıcılarına ait buna benzer verilerini yasa dışı şekilde toplamasını yasaklıyor, aynı zamanda ihlal edilen her bir veri için 1.000 dolar ceza ön görüyor. Bu bağlamda eğer Instagram, dava sonucunda gerçekten haksız olduğuna karar verilirse, topladığı verilerin her biri için 1.000 dolar ceza ödemek zorunda kalacak.

Davayla alakalı Instagram ya da Facebook yönetiminden herhangi bir açıklama gelmedi. Yasa dışı şekilde toplandığı söylenen biyometrik verilerin gerçekten öyle olup olmadığına dair, şirketin nasıl bir savunma yapacağı da merak ediliyor.