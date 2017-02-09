Facebook’un Lite Uygulamasının Kullanıcı Sayısı 200 Milyonu Geçti

Facebook’un düzensiz bağlantılar ve düşük donanıma sahip akıllı telefonlar için geliştirdiği Lite uygulaması hızla yayılmaya devam ediyor.

Facebook Lite’ın kullanıcı sayısı 200 milyonu geçti .2015 yılında çıkan versiyon özellikle sürekli internet bağlantısına sahip olmayanlar ve düşük donanıma sahip akıllı telefonlar için geliştirildi.

Şirketin COO’su Sheryl Sandberg yaptığı açıklamada bu uygulamanın yararlarından bahsetti. Sandberg, Lite uygulamasıyla firmaların daha fazla kişiye ulaşabildiğini ve sınırlı internete sahip olan kullanıcıların içeriklere çok daha az veri harcayarak ulaşabildiğini belirtti. Şirketin yaptığı araştırmalara göre Lite kullanıcılarını telefonlarını sık sık bir başkasıyla değiştiriyorlar. Bu yüzden Lite uygulamasından kolay şekilde giriş çıkış yapma seçeneği getirildi.

İlk olarak Bangladeş, Vietnam, Nijerya, Nepal, Güney Afrika, Sudan, Sri Lanka ve Zimbabwe olmak üzere sekiz ülkede kullanıma açılan uygulama son güncelleme ile beraber Güney Kore, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve İtalya listeye eklendi. Böylelikle Lite toplamda 150 ülkede kullanılabilir oldu. Geçtiğimiz Mart ayında 100 milyon kullanıcıya sahip olan platform yaklaşık 1 yılda kullanıcı sayısını ikiye katladı.