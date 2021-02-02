Face ID maske takan kullanıcıları tanıyacak

Apple Watch sahibi olan iPhone kullanıcıları, maske varken telefonlarının kilitlerini açabilecekler bir güncellemeye kavuşuyor. Face ID maske desteğine kavuşuyor.

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Apple, 2017 yılında tanıttığı iPhone X modeliyle hayatımıza Face ID teknolojisini kazandırdı. Bu özellik aslında uzun zamandır Android cihazlarda var. Ancak yeterince üzerine düşülmemesi ve tarama kısmı için ön kamerayı kullanması sebebiyle, bu sistemler güvenli kabul edilmiyordu. Apple bunu değiştirerek Yüz tanıma teknolojisini bir standart haline getirdi ve Touch ID (parmak izi okuyucu) teknolojisini telefonlarından kaldırdı. Yıllar boyunca sorunsuz kullanılan teknoloji, 2020 yılına gelindiğinde beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Pandemi koşulları sebebiyle maske takmak zorunda kalan insanlar, telefonlarının biometrik güvenlik sistemlerine takılmış oldu. Face ID, maske sebebiyle yüzü tanıyamadığı için açılmıyor, kullanıcılara sorun çıkarıyordu. Bu durum yeni iOS 14.5 güncellemesi ile değişiyor. Apple Watch sahibi olan iPhone kullanıcıları, maske varken telefonlarının kilitlerini açabilecekler bir güncellemeye kavuşuyor.

iOS 14.5 sayesinde Face ID maske varken yüzünüzü tanıyacak

Apple, iOS 14.5 güncellemesi ile işleri kullanıcılar için kolaylaştırma niyetinde. Yeni getirilen özellikler sayesinde Apple Watch sahibi olan iPhone kullanıcıları, maske varken telefonlarının kilitlerini açabilecekler. Bu özellik Android tarafında, yıllardır Smart Lock adı altında var Güncellemeyle beraber Face ID, maske takıp takmadığınızı anlıyor ve Apple Watch üzerinden bir doğrulama alarak kilidi açıyor. Güncelleme aynı zamanda telefona Xbox Series X ve PlayStation 5 kontrolcüsü desteği getiriyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

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