Akıllı Telefonlar
Face ID maske takan kullanıcıları tanıyacak
Apple Watch sahibi olan iPhone kullanıcıları, maske varken telefonlarının kilitlerini açabilecekler bir güncellemeye kavuşuyor. Face ID maske desteğine kavuşuyor.
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Apple, 2017 yılında tanıttığı iPhone X modeliyle hayatımıza Face ID teknolojisini kazandırdı. Bu özellik aslında uzun zamandır Android cihazlarda var. Ancak yeterince üzerine düşülmemesi ve tarama kısmı için ön kamerayı kullanması sebebiyle, bu sistemler güvenli kabul edilmiyordu. Apple bunu değiştirerek Yüz tanıma teknolojisini bir standart haline getirdi ve Touch ID (parmak izi okuyucu) teknolojisini telefonlarından kaldırdı. Yıllar boyunca sorunsuz kullanılan teknoloji, 2020 yılına gelindiğinde beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Pandemi koşulları sebebiyle maske takmak zorunda kalan insanlar, telefonlarının biometrik güvenlik sistemlerine takılmış oldu. Face ID, maske sebebiyle yüzü tanıyamadığı için açılmıyor, kullanıcılara sorun çıkarıyordu. Bu durum yeni iOS 14.5 güncellemesi ile değişiyor. Apple Watch sahibi olan iPhone kullanıcıları, maske varken telefonlarının kilitlerini açabilecekler bir güncellemeye kavuşuyor.
iOS 14.5 sayesinde Face ID maske varken yüzünüzü tanıyacak
Apple, iOS 14.5 güncellemesi ile işleri kullanıcılar için kolaylaştırma niyetinde. Yeni getirilen özellikler sayesinde Apple Watch sahibi olan iPhone kullanıcıları, maske varken telefonlarının kilitlerini açabilecekler. Bu özellik Android tarafında, yıllardır Smart Lock adı altında var Güncellemeyle beraber Face ID, maske takıp takmadığınızı anlıyor ve Apple Watch üzerinden bir doğrulama alarak kilidi açıyor. Güncelleme aynı zamanda telefona Xbox Series X ve PlayStation 5 kontrolcüsü desteği getiriyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10T Pro vs Poco F2 Pro | Hangisini almalı? #2
Xiaomi Türkiye, Poco F2 Pro’yu ülkemizde 128Gb’lik versiyonunu 6500Tl’ye, 256GB’lik versiyonunu ise 8500TL fiyatla satışa sunmuştu. Geçtiğimiz zamanda Poco F2 Pro’nun fiyatında ciddi bir indirim yaptı. Biz de sizler için Poco F2 Pro’yu yeni fiyatıyla mercek altına aldık.
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Hangisini almalı?
Xiaomi Türkiye’nin yaptığı indirimle şuanda Poco F2 Pro fiyat/performans olarak en tercih edilebilir modellerin başında geliyor. Kendi ailesinden rakibi olarakta Mi 10T Pro ile fiyat farkı çok az. Ayrıca Mi 10T Pro’nun stokta olmaması sebebiyle kafadaki “Acaba Poco F2 Pro tercih etmeli miyim?” sorusunu akıllara getiriyor. Özellik olarak birbirlerine çok yakın olan bu iki cihazda farklılıkları ise çok az.
Bir noktadan sonra kişisel tercihler öne çıkıyor ve önemli farklar tercih sebebini fazlasıyla etkiliyor. Hangisini almalı sorusunun cevabını sevgili Aydoğan’la kendimize göre verdik ve bu farklılıkları dile getirdik.
Akıllı Telefonlar
Galaxy M02 Giriş seviyesinin yeni kralı
Tek şarjla uzun süreli kullanım sunan Samsung Galaxy M02, modeli tanıtıldı. Üstelik inanılmaz bir fiyat etiketiyle. İşte tüm özellikleri.
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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı telefon ailesini genişletmeye devam ediyor. Şirket, özellikle en pahalısını isteyenden tutun, uygun fiyata kadar pek çok model çıkarıyor. Ne yazık ki, ülkemiz gibi ekonomik anlamda yetersiz ve alım gücü düşük olan yerlerde daha çok uygun fiyatlı olan modeller daha çok dikkat çekiyor. Fiyat, performans oranı yüksek giriş seviyesi bir Samsung model ise bugün tanıtıldı. Samsung Galaxy M02 modeli, bugün yapılan bir etkinlikte tanıtıldı. Telefon, özelliklerine göre oldukça uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.
Samsung Galaxy M02 özellikleri ve fiyatı
Oldukça uygun fiyat etiketiyle gelen telefon, buna uygun olarak giriş seviyesi özelliklere sahip. Teknolojiye meraklı bir kullanıcı için çok da ideal olmayan telefon, özellikle modern ama uygun fiyatlı ürün isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Özellik açısından ise MediaTek MT6739W işlemciyle gelen Samsung Galaxy M02, 6,5 inç HD+ çözünürlüğünde bir ekran ve 5.000 mAh bataryayla beraber geliyor. Telefon özellikle yüksek batarya kapasitesi ve nispeten düşük özellikleriyle uzun bir pil ömrü vaat ediyor. Ancak 7,7 W şarj desteği bu bataryayı doldurmayı zor hale getiriyor. Modelin 2 GB ve 3 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunurken 32 GB’a kadar dahili depolama alanı ile geliyor. Kamera kısmında ise 13 MP ve 2 MP olmak üzere iki arka kamera ve 5 MP ön kameraya sahip. Siyah, gri, mavi ve kırmızı olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkan Galaxy M02’nin giriş seviyesi modeli için belirlenen fiyat ise 93 dolar.
Tüm özellikleri
- Samsung Galaxy M02
- Ekran: 6,5 inç HD+ OLED 60 Hz
- İşlemci: MediTek MT6739W
- RAM: 2 GB ve 3 GB
- Depolama: 32 GB (UFS 2.1)
- Arka Kamera: 13 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 5 MP
- Bağlantı: LTE, GPS, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB Type-C, 3.5 mm kulaklık girişi
- Batarya: 5.000 mAh (7,7 W nispeten hızlı şarj desteği)
- İşletim Sistemi: Android 10, ONE UI
- Ağırlık: 206 gram
- Boy : 167.2 mm X 74.1 mm
- Kalınlık: 9,1 mm
- Fiyatı: 93 dolar
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Pro ve Mi 11 Pro Plus özellikleri
Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Mi 11 Pro ve Mi 11 Pro Plus modelleri ile geliyor. Android’in yeni kralları yolda.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Her bütçeye uygun Xiaomi modellerini, özellikle Hepsiburada üzerinden satın almak için tıklayınız.
Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin, yeni nesil amiral gemisi Mi 11 geçtiğimiz dönem yapılan bir etkinlikte tanıtıldı. Telefon yüksek performansı, hoş tasarımı ve etkileyici özellikleriyle Android’in zirvesi olmayı başardı. Samsung tarafında, yeni S21 ailesinin de tanıtılmasıyla rekabetin iyice kızıştığı ortamda Xiaomi, büyük oynamak için geliyor. Gelen bilgiler Çinli şirketin, iki farklı model tanıtacağı yönünde. Xiaomi Mi 11 Pro ve Mi 11 Pro Plus modelleri, çok yakında tüketiciyle buluşuyor. İki model de her anlamda etkileyici teknik özelliklerle, kullanıcılarına mümkün olan en iyi deneyimi yaşatmak için geliyor.
Xiaomi Mi 11 Pro ve Mi 11 Pro Plus Özellikleri
Telefonlarla ilgili tüm teknik özellikler henüz bilinmiyor. Ancak ortaya çıkan bazı bilgiler, bize üç aşağı beş yukarı neler beklememiz gerektiğini söylüyor. Muhtemelen her iki model de birbirine çok yakın özelliklerle gelecek ve Mİ 11 ailesi, genel olarak boyut ve kamera performansıyla birbirinden ayrılacak. 108 MP Kamera bulunduran Mi 11’in aksine bu modellerde Sony IMX766 sensör kullanan, 50 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunacak. Bilinen diğer detaylar ise şöyle;
|Xiaomi Mi 11 Pro
Kod Adı: Star
|Xiaomi Mi 11 Pro Plus
Kod Adı: Mars
|İşletim sistemi: Android 11 üzerine kurulu MIUI 12.5
|İşletim sistemi: Android 11 üzerine kurulu MIUI 12.5
|İşlemci:
Qualcomm Snapdragon 888 (5nm)
|İşlemci:
Qualcomm Snapdragon 888 (5nm)
|Ekran
1440 x 3200 QHD+ AMOLED 120Hz
|Ekran
1440 x 3200 QHD+ AMOLED 120Hz
|Kamera
50 MP IMX766 Geniş açı + OIS
0.5X ultra geniş açı
|Kamera
50 MP IMX766 Geniş açı + OIS
0.6X ultra geniş açı
|48 MP 5X Telefoto +OIS
|? MP 5X Telefoto +OIS
|120 X fotoğraf ve 15X video
|120 X fotoğraf ve 15X video
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