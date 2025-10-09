Türkiye’nin milli hava savunma mimarisi yeni bir başarıya imza attı. Deniz platformları için geliştirilen GÖKSUR 100-N Dikey Atım Sistemi‘nden fırlatılan GÖKSUR IIR Kızılötesi Arayıcı Başlıklı Füze, denize yakın ve alçak irtifadan uçan bir hedefi tam isabetle vurmayı başardı. Bu gelişme, Türkiye’nin Mavi Vatan’daki hava savunma yeteneklerini bir üst seviyeye taşıyor. Peki, bu yeni sistem deniz gücümüze tam olarak hangi oyun değiştiren yetenekleri kazandırıyor?

GÖKSÜR füze sistemi oyunu değiştirmeye geldi!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu önemli başarıyı duyurdu. Görgün, milli hava savunma mimarisinin sürekli yeni yeteneklerle geliştiğini vurgulayarak, GÖKSUR 100-N Dikey Atım Sistemi ve GÖKSUR IIR Kızılötesi Arayıcı Başlıklı Füze kombinasyonunun deniz platformlarına “oyun değiştiren” bir hava savunma yeteneği kazandırdığını belirtti.

Başkan Görgün, yapılan atış testinde füzenin denize yakın, alçak irtifadan uçan hedefi tam isabetle vurduğunu ifade etti. Bu başarı, Türkiye’nin denizlerdeki caydırıcılığını ve savunma kapasitesini artıran stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Haluk Görgün, bu kritik başarıda emeği geçen tüm paydaşları, özellikle de ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE ekiplerini tebrik etti. Görgün, “Mavi Vatan’a güven sunan yeni teknolojilerimizi daha ileriye taşımak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” mesajını vererek, Türkiye’nin savunma sanayiindeki kararlılığını yineledi.

GÖKSUR IIR füzesinin ilk atışı, daha önce şubat ayında yine GÖKSUR 100-N Dikey Atım Sistemi ile TCG Beykoz gemisinden başarıyla gerçekleştirilmişti. Bu son test ise sistemin olgunluğunu ve operasyonel kapasitesini bir kez daha kanıtlamış oldu.

