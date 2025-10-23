Exynos 2600 sonunda ortaya çıktı ve teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Peki bu yeni işlemci gerçekten Snapdragon rakiplerini geride bırakabilecek mi? Güç mü, verimlilik mi ön planda? Exynos 2600 test sonuçları sızdırıldı ve herkesin merak ettiği performans farkı netleşmeye başladı.

Exynos 2600 performans testlerinde Snapdragon’a gözdağı veriyor!

Exynos 2600, yeni Geekbench testlerinde güçlü bir tablo çizdi. Samsung’un yeni nesil amiral gemisi işlemcisi, tek çekirdek testinde 3047 puan, çoklu çekirdek testinde ise 10025 puan elde etti. Bu skorlar, çipin artık yalnızca verimlilik odaklı değil, saf güç açısından da ciddi bir rakip haline geldiğini gösteriyor. Özellikle Snapdragon 8 Elite ile kıyaslandığında aradaki farkın oldukça daraldığı görülüyor.

Karşılaştırma sonuçlarına göre Snapdragon 8 Elite modeli tek çekirdekte 3186, çoklu çekirdekte ise 10042 puan alarak öne çıkıyor. Ancak bu fark, günlük kullanım performansında neredeyse fark edilmeyecek düzeyde. Yani Samsung’un yeni Exynos 2600 işlemcisi, kağıt üzerindeki rakamların ötesinde gerçek bir güç dengesi oluşturuyor.

Samsung’un bu nesilde ilginç bir strateji izlediği görülüyor. Önceki modele kıyasla frekans değerleri bir miktar düşürülmüş durumda. Yani artık ana çekirdek 3.55 GHz seviyesinde değil, daha düşük bir hızda çalışıyor. Bu hamlenin amacı ise açık: enerji verimliliğini artırmak ve cihazların ısınma sorunlarını minimuma indirmek. Bu da özellikle Galaxy serisinde pil ömrüne olumlu bir katkı sağlayabilir.

Yeni Exynos 2600 mimarisi, yalnızca hız değil, yapay zeka performansında da ciddi bir sıçrama vaat ediyor. Samsung, bu çipteki AI Engine yeteneklerini genişleterek kamera işleme, görüntü tanıma ve oyun optimizasyonu gibi alanlarda önemli bir fark yaratmayı hedefliyor. Bu da özellikle Galaxy S serisi kullanıcılarının dikkatini çekecek bir gelişme olabilir.

Türkiye’deki kullanıcılar için asıl merak konusu, bu işlemcinin hangi modellerde kullanılacağı. Gelen ilk bilgilere göre yeni Exynos, 2026 yılında piyasaya çıkacak bazı Galaxy amiral gemilerinde yer alacak. Samsung’un bu adımıyla, Exynos’un yeniden küresel rekabette güçlü bir konuma gelmesi bekleniyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Exynos 2600 sizce Snapdragon karşısında yeterince güçlü mü? Samsung’un frekans düşürme kararı sizce akıllıca bir adım mı, yoksa performanstan ödün mü? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!