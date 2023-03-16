Samsung tercihini bu yıl amiral gemileri için Exynos yonga seti yerine Snapdragon‘dan yana kullanmıştı. Ancak Samsung’un Exynos 2400 ile sağlıklı ilerleme kaydettiği söyleniyor. Bu yonga setinin bir sonraki amiral gemisi SoC olma olasılığı çok yüksek görünüyor.

Samsung’un 4nm verimini nasıl artırmayı başardığına dair bir tartışma patlak verdi. Bir Twitter kullanıcısı ise şirketin TSMC’nin veri yakalama yöntemleri üzerinde çalıştığını iddia etti. Twitter kullanıcısı Quadrans Muralis’e göre, şirketin Exynos 2400 ile olumlu adımlar attığını iddia eden Samsung’un en yeni 4nm işleminin 4LPP veya 4LPP+ olarak adlandırıldığı söyleniyor.

Bununla birlikte, Kore devinin çip bölümünün ilerlemesi hakkında konuştuğu yerde, başka bir Twitter kullanıcısı olan Revegnus, şirketin TSMC’nin tedarikçilerine gittiğini ve iddiaya göre verim yakalama yöntemlerini çaldığını söylüyor.

Economic News Daily tarafından yayınlanan bir rapor da bunları doğruladı. Quadrans Muralis, Tayvan medyasının iddialarına karşı güçlü kanıtlar sunmadığını belirterek söylentiyi çürütmek için hızlı bir şekilde söyledi.

Yeni söylenti, yaklaşan Galaxy S24 serisinin Qualcomm’un Snapdragon SoC’sini özel olarak kullanmaya devam edeceğini iddia ediyor. Bu durumda Snapdragon 8 Gen 3 olacak. Yine Quadrans Muralis, Samsung’un MX bölümünün Exynos 2400’ün seri üretimini onayladığını açıklayarak Twitter dizisine atlamakta hızlıydı.

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Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2’yi seri olarak üretmek için TSMC’ye geçmesinin nedenlerinden birinin Samsung’un 4nm işleminin zayıf verim oranı olduğu bir sır değil. Bu gerilemeden bu yana, şirketin verimini artırma çabaları defalarca dile getirildi. Bakalım Samsung’un bu çalışmaları önümüzdeki yıl meyvesini verecek mi?