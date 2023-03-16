Samsung‘un amiral gemisi serisinin tepe modelleri bir süredir 100x yakınlaştırma ve ayın fotoğraflarını çekme yeteneği sunuyor. Ancak bir Reddit kullanıcısı, Samsung’un uzay yakınlaştırma özelliğiyle çekilen ay çekimlerinin sahte olduğunu iddia etti. İddiaya göre; ayın yüksek çözünürlüklü bir görüntüsünü indirdiler, küçülttüler ve tüm ayrıntıları kaldırmak için bir Gauss bulanıklığı eklediler. Bugün ise Samsung, Galaxy S23 Ultra için açıklama yapmak zorunda kaldı.

Samsung şimdi bu suçlamalara ay fotoğraflarının nasıl çalıştığını ve neden tamamen sahte olmadıklarını açıklayarak yanıt verdi. Yüksek kaliteli ay görüntüleri üretmek için süper çözünürlük teknolojilerini ve AI teknolojisini kullanıyor. Telefon fotoğraflara herhangi bir görüntü bindirme uygulaması yapmaz. Bunun yerine, AI tabanlı sahne optimizasyon teknolojisi ayı ana nesne olarak tanır ve çok kareli kompozisyon için birden fazla çekim yapar.

Samsung’un Sahne İyileştirici özelliği, nesneleri tanımak ve kullanıcılara en iyi sonuçları sağlamak için gelişmiş yapay zeka kullanır. Galaxy S21 serisi ile kamera artık fotoğraf çekerken ayı belirli bir nesne olarak tanıyor ve detay geliştirme motorunu kullanarak ayrıntıları geliştiriyor.

Kamera sistemi, ayın fotoğraflarını çekerken ayrıntıları daha da geliştirmek için derin öğrenme tabanlı AI teknolojisini ve çoklu çerçeve işlemeyi kullanır. Samsung, ayı tamdan hilal’e kadar çeşitli şekil ve detaylarda tanıyabilen bir AI motoru geliştirdi. Dünya’dan çekilen görüntülerde ayın varlığını ve yerini tespit etmek için derin bir öğrenme modeli kullanır.

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AI modeli öğrenmeye devam ediyor ve eğitimde kullanılmayan görüntülerde bile ayı tanıyabiliyor. Ayın işgal ettiği alanı ifade eden basit bir kare kutu ile bu teknoloji, ayı görme ve inceleme şeklimizde devrim yaratmaya ayarlandı.

Samsung, ayın en kararlı ve net görüntülerini yakalamak için bir süreç geliştirdi. Cihaz ayı tanır ve netliği optimize etmek için ekran parlaklığını kontrol eder. Akşamın erken saatlerinde bile, cihaz ayın görünürlüğünü artırmak için arka planı karartacak.

Zoom Lock özelliği, OIS ve VDIS teknolojilerini kullanan bir tripod olmadan sallama efektlerini azaltır. Ay’ı yakınlaştırırken veya odağı 1,5 saniyeden fazla korurken otomatik olarak etkinleştirilir. Kenarlık ve ekran sarıya dönüşür ve gerçekten destansı çekimler için ayı yerine kilitler.

Samsung’un Galaxy cihazı, kullanıcıların ayın parlak ve net bir görüntüsünü yakalamasına olanak tanır. Ay uygun bir parlaklık seviyesine ulaştığında, kullanıcı yakalama düğmesine basabilir. Kamera daha sonra AI işleme yoluyla detay geliştirme motorunun uygulanıp uygulanmayacağını belirlemek için Scene Optimizer’ı kullanır.

Çoklu çerçeve İşleme yoluyla azaltılmış gürültü ile birden fazla resim çekilir ve tek, parlak bir görüntüde sentezlenir. Galaxy kamera, Scene Optimizer’ın derin öğrenme tabanlı AI detay geliştirmesinden daha da yararlanıyor. Son olarak, Scene Optimizer’ın derin öğrenme tabanlı AI detay geliştirme motoru, kalan gürültüyü ortadan kaldırmak ve görüntü ayrıntılarını daha da geliştirmek için kullanılıyor.