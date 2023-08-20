Acun Ilıcalı’nın dijital medya platformu olan EXXEN yeni yıla zam ile başlamış ve Nisan ayında bir zam daha almışıt. Enflasyonun, vergilerin ve dözivin artması ile EXXEN’in fiyatlarının artması da kaçınılmaz bir olay oldu. Diğer abonelik servislerinin yukarı yönlü fiyat güncellemesi yapması EXXEN’i de harekete geçirmiş gibi görünüyor. Öyle ki, 21 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere EXXEN’e okkalı bir zam geldi!

İşte Yeni EXXEN Abonelik Fiyatları!

Yapılan bu zam sonrası reklamlı aylık paket fiyat 64.90 TL’den 84.50 TL’ye yükselmiş oldu. Reklamsız paket ise 89.90 TL’den 116.90 TL’ye yükseldi. Bu gerçekten her iki paket için de ciddi bir artış.

Spor paketi fiyatları ise reklamlı aylık 144.90 TL’den 188.50 TL’ye ve reklamsız aylık 169.90 TL’den 220.90 TL’ye çıkarıldı. Eğer dizi ve film izlemek için EXXEN alıyorsanız, paketi yıllık olarak satın aldığınızda aylık bazda bir indirim söz konusu. Yeni EXXEN fiyatları şu şekilde:

Reklamlı yıllık paket abonelik fiyatı: 844.80 TL (Aylık 70.40 TL x 12 ay)

Reklamsız yıllık abonelik fiyatı: 1168.80 TL (Aylık 97.40 TL x 12 ay)

Reklamlı aylık paket abonelik fiyatı: 84.50 TL

Reklamsız aylık paket abonelik fiyatı: 116.90 TL

Spor paketinde de sezonluk bir indirim olduğunu görüyoruz. Eğer sezonluk olarak EXXENSPOR’a üye olursanız fiyatlar aylık bazda biraz daha geriliyor. EXXENSPOR fiyatları ise şu şekilde:

Reklamlı sezonluk paket abonelik fiyatı: 785 TL (Aylık 157 TL x 5 ay)

Reklamsız sezonluk abonelik fiyatı: 920 TL (Aylık 184 TL x 5 ay)

Reklamlı aylık paket abonelik fiyatı: 188.50 TL

Reklamsız aylık paket abonelik fiyatı: 220.90 TL

EXXEN ise zamları şu şekilde açıklamış:

“Değerli üyemiz, Türkiye’nin dijital platformu Exxen olarak içeriklerimizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için abonelik fiyatlarımızı 21 Ağustos’tan 2023 tarihinden itibaren güncelliyoruz.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları ve Türkiye’nin en prestijli yapım ödüllerine sahip, Konuşanlar, Gibi’nin yeni sezon bölümlerinin yanı sıra; Esnaf, Sizi Dinliyorum, Sadece Arkadaşız içeriklerimiz ile her yaşa ve zevke uygun yapımları sizlerle buluşturmaya ve hayatınıza keyif katmaya devam edeceğiz.“

Bu açıklamadan yeni fiyatların 21 Ağustos’tan itibaren geçerli olacağını da anlıyoruz. Eğer fiyat artışlarından etkilenmemek için üyeliğini iptal etmek istiyorsanız elinizi çabuk tutmanız gerekecek.

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Peki, siz bu fiyat artışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Zamlı fiyatlar sonrasında aboneliklerinizi gözden geçirecek misiniz?