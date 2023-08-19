Çinli teknoloji devi Huawei, uzun bir bekleyişin ardından Mate 60 modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Üstün özellikleri ve yenilikçi tasarımıyla dikkat çekeceği konuşulan Huawei Mate 60, Çin Ulusal Günü olan 1 Ekim’den önce kullanıcılarla buluşabilir. Mate 60 prototipi haftaya teste çıkabilir!

Huawei Mate 60 İle Yeni Bir Dönem Başlıyor! İşte Beklenen Özellikler!

Sızdırılan resimler ve haberler, Mate 60’ın heyecan uyandıran özelliklerini ortaya koymaya başladı. Ünlü sızıntı kaynağı Fixed Focus Digital tarafından paylaşılan bilgilere göre, Mate 60 prototipi önümüzdeki hafta test aşamasına geçecek.

Bu da geliştirme sürecinin tamamlandığını ve cihazın son aşamalarına gelindiğini gösteriyor. Huawei, prototipi performans ve dayanıklılık açısından test etmek üzere farklı iç ekiplerine dağıtarak son rötuşları yapacak. Bu aşamada dikkat çeken nokta, prototipin cihazın son tasarımını tam olarak yansıtmadığı ve değişikliklere açık olduğu. Yani testler sırasında bir sorun çıkarsa, her şey baştan başlayabilir.

Huawei Mate 60’ın tasarımında, “Spirit Island” adı verilen ve iPhone 14 Pro’ya benzer bir ön kamera çentiğine yer verilmesi bekleniyor. Cihaz, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti tarafından desteklenecek ve 1.5K çözünürlüğe sahip 6.7 inç OLED panel ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Üçlü arka kamera kurulumu ise 50MP ana kamera, 12MP periskop telefoto lens ve 13MP ultra geniş sensörden oluşacak.

Huawei’nin son dönemde büyük önem verdiği HarmonyOS 4.0 işletim sistemi de Mate 60’ta yer alacak. Huawei, HarmonyOS 4.0’ı kapalı beta sürümü olarak kullanıcıların deneyimine sunmuş durumda. Resmi lansman öncesinde uygun telefonlar ve tabletler HarmonyOS 4.0’ı Çin’de beta test aşamasında kullanabilecek. Bu da, Mate 60’ın muhtemelen kararlı HarmonyOS 4.0 ile gelen ilk model olacağını gösteriyor.

Huawei Mate 60 modelinin beklenen özellikleri ve yenilikçi tasarımıyla, akıllı telefon teknolojisinde yeni bir dönemin kapılarını aralayacağı görünüyor. Mate 60’ın resmi lansmanı yaklaştıkça, kullanıcılar bu heyecan verici cihazı yakından inceleme fırsatı bulacaklar.

Mate 60, Eylül 2022’de piyasaya sürülen Mate 50 serisini takip eden ve Huawei’nin en son teknolojik başarılarını sunan bir cihaz olarak öne çıksa da, bu aşamada Vivo gibi diğer Çinli rakiplerin ne yapacağı merak ediliyor. Rakipler de benzer tarihte bir lansman yaparak Huawei’nin ışığını çalabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei’nin yeni canavarı neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!