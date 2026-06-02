HyperOS 3 ile Gelen Devrim: Xiaomi AirDrop Desteği Nasıl Çalışıyor?

Şirket tarafından yayımlanan resmi tanıtım videolarına ve teknik detaylara bakıldığında, sunulan Xiaomi AirDrop desteği sisteminin üçüncü parti hiçbir aracı uygulamaya ya da bulut tabanlı internet bağlantısına ihtiyaç duymadan tamamen yerel (native) olarak çalıştığı görülüyor. Kullanıcılar, telefonlarındaki galeriden bir fotoğraf veya dosya seçip “Paylaş” butonuna bastıklarında açılan Quick Share menüsünde, tıpkı bir Android cihaz gibi çevredeki iPhone, iPad ve Mac bilgisayarları da anlık olarak görebilecekler. Bu sistemin kararlı ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi için tek bir kritik şart bulunuyor: Dosya gönderilecek olan iPhone modelinin AirDrop ayarlarında görünürlük seçeneğinin “Herkes için 10 Dakika” (Everyone for 10 Minutes) olarak ayarlanmış olması gerekiyor. Bu basit eşleşmenin ardından, Bluetooth ve Wi-Fi Direct teknolojileri arka planda senkronize çalışarak gigabaytlarca büyüklükteki videoları bile saniyeler içinde Apple cihazlarına aktarabiliyor.

İlk Olarak Hangi Modellere Gelecek? Donanım Sınırları Neler?

Yazılım dünyasında çığır açan bu Xiaomi AirDrop desteği hamlesi, Google’ın Android 16 tabanı üzerine inşa ettiği yeni Quick Share protokollerine dayanıyor. Şirketin resmi X (Twitter) paylaşımında bu özelliğin ilk olarak, Türkiye pazarında da kısa süre önce satışa sunulan yeni amiral gemisi modeli Xiaomi 17T Pro üzerinde aktif olarak kullanılmaya başlandığı gösterildi. Ancak donanım severlerin aklındaki en büyük soru işareti, bu özelliğin eski ya da giriş-orta segment Xiaomi modellerine gelip gelmeyeceği yönünde. Yapılan teknik analizler, AirDrop ile Hızlı Paylaşım kanallarının el sınırlarını esnetebilmesi için cihazların içinde gelişmiş ve belirli standartları karşılayan ultra geniş bant (UWB) ya da modern Wi-Fi kontrolcü çiplerinin yer alması gerektiğini gösteriyor. Bu sebeple özelliğin, HyperOS 3 güncellemesini alacak olsa bile donanımsal yetersizliklerden dolayı bazı bütçe dostu Redmi ve POCO modellerinde kısıtlanabileceği tahmin ediliyor.

Hem Android hem de Apple cihazlarını bir arada kullanan veya ofis ortamında sürekli çapraz dosya transferi yapmak zorunda kalan içerik üreticileri için bu hamle adeta hayat kurtarıcı bir kolaylık sunacak. hwp.com.tr ekibi olarak, Xiaomi AirDrop desteği sisteminin sahadaki gerçek dünya aktarım hızlarını, büyük boyutlu 4K video transferlerindeki performansını ve HyperOS 3 global güncellemesiyle birlikte hangi eski amiral gemisi modellere dağıtılacağını yakından takip ederek sizler için incelemeye devam edeceğiz.

İlginizi Çekebilir: Mayıs Ayı Otomobil Satış Rakamları (2026)