Counter-Strike’ın yeni sürümü Counter-Strike 2, büyük bir turnuvayla heyecanı doruklara çıkarıyor. Türkiye’nin teknoloji markası Casper’ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur’un düzenlediği CS2 Turnuvası’nın kayıt süreci başladı. 128 takımın temsilcilerinin katılacağı turnuvada ilk elemeler 17 Kasım’da gerçekleşecek. Turnuva finalinin heyecanını oyun tutkunlarına daha keyifli yansıtmak isteyen Excalibur, sürpriz konuk ve yayıncılar eşliğinde karşılaşmayı Twitch üzerinden canlı yayınlayacak.

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Yeni sürümü ile dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca oyuncuyu heyecanlandıran Counter-Strike 2, bu kez Excalibur ve Intel’in düzenlediği ödüllü bir turnuvayla oyunseverlerle buluşuyor. 128 takımın temsilcilerinin katılacağı CS2 Turnuvası’nın ödül havuzu da oyuncuları sevindirecek düzeyde. Turnuva birincisine Excalibur G870 Laptop, ikincisine Excalibur G770 Laptop, üçüncüsüne Excalibur 23.8” Monitör ve oyuncu kulaklığının hediye edileceği turnuvada, oyuncular büyük ödül için kıyasıya bir mücadele sergileyecek. Üstün rekabetçi deneyimi ile hafızalara yer etmiş “De_dust2, Aim_S2R ve Aim_redline” haritalarında, 1v1 formatında oynanacak karşılaşmada ilk elemeden 2, ikinci elemeden ise ilk 2 oyuncu finallere yükselecek.

Slotların hızla tükeneceği CS2 Turnuvası’nda kayıt oluşturmak, tüm güncelleme ve duyurulardan haberdar olmak için Excalibur Discord sunucusunu ve Casper web sitesini ziyaret etmeyi unutmayın.

Excalibur Discord Sayfası: https://discord.com/ invite/fGtQMx6JBf