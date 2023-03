General Mobile’ın bütçe dostu GM 22S modelini tanıtmasının ardından, diğer bir yerli üretici olan Casper da yeni akıllı telefonunu tanıttı. Şirketin sevilen VIA ailesinin en yeni üyesi olan Casper VIA X30 Plus, hayranlık uyandıran tasarımı ve birbirinden güçlü özellikleriyle kullanıcıların hayalindeki teknolojiyi sunuyor!

“Performansın Sınırlarını Aşın”

Oldukça modern tasarım çizgilerine sahip olan Casper VIA X30 Plus için şirketin seçtiği slogan “Performansın Sınırlarını Aşın” olmuş. Daha önceden alıştığımız nokta çentikli tasarıma sahip modelde sol üst köşede nokta çentik kameraya yer verilmiş.

İnce ekran çerçevelerine sahip olan VIA X30 Plus’ta yalnızca alttaki çene bölümünde biraz göze batan bir çerçeve alanı olduğunu görmek mümkün.

6.5 inç boyuta sahip FullHD+ çözünürlüklü bir IPS ekrana sahip olan VIA X30 Plus, sunduğu parlaklıkla rakiplerinden ayrılıyor. Bir IPS ekran için oldukça iyi bir parlaklık değeri olan 550 nitlik parlaklık sunan cihazda, 90Hz ekran tazeleme hızı desteği de bulunuyor.

Sunduğu donanım özellikleriyle segmentindeki en güçlü modellerden biri olmaya aday olan VIA X30 Plus, 8 GB dahili bellek ve 256 GB dahili depolama kapasitesiyle geliyor. Yazılımın sihriyle sanal olarak cihazda sunulan bellek kapasitesini 8 GB daha artırıp toplamda 16 GB belleğe sahip olabiliyorsunuz.

Bununla beraber, 256 GB olan devasa dahili depolama alanını da microSD kart yardımıyla 512 GB’a kadar yükseltebilmek mümkün. Bu sayede VIA X30 Plus’ta istemediğiniz kadar çok yere sahip olabileceksiniz.

İşlemcisiyle de segmentindeki diğer modellere gözdağı veren cihazda MediaTek’in Helio G99 yonga setine yer verilmiş. 6nm üretim süreciyle üretilen bu işlemci, güç tüketiminde çok cimri. Bu sayede CPU ve GPU verimliliğinde zirveyi görebileceksiniz.

Cihazda MediaTek Hyper Engine 2.0 Lite teknolojisine de yer verilmiş. Bu teknoloji sayesinde cihaz CPU ve GPU kaynaklarını çok daha verimli bir şekilde kullanabilecek. Ayrıca, güç tüketimi de yapay zeka desteğiyle en iyi şekilde optimize edilecek.

Kamera özellikleriyle de etkilemeye devam eden cihazda 50MP çözünürlüklü bir ana kameraya yer verilmiş. Bu ana kameraya 8MP çözünürlüklü geniş açı kamerası ve 2MP çözünürlüklü bokeh kamera eşlik ediyor.

VIA X30 Plus’ın arka kamerasında gece modu, hızlı çekim modu, pro mod ve yavaş çekim modu gibi farklı kamera modlarına da yer verilmiş. Bunun yanında, cihazın ön tarafında da 13MP çözünürlüklü bir özçekim kamerası bulunuyor.

8.1 mm kalınlığına rağmen nispeten büyük bir bataryaya sahip olan modelde, 4600 mAh boyutlu bir batarya bulunuyor. USB-C girişine sahip cihazı 30W hızlı şarj özelliğiyle doldurabiliyorsunuz.

30W hızlı şarj sayesinde 30 dakikada cihaz %60 doluma ulaşabiliyor. Toplam şarj için gereken süre ise Casper tarafından 80 dakika olarak belirtilmiş. Deşarj süresi bilgisini de paylaşan firma, 500 dakikalık bir pil ömrü vadediyor.

NFC bağlantı teknolojisine sahip olan cihazda, kulaklık girişine yer verilmediğini görüyoruz. Ancak Casper, Apple’ı bile kıskandıracak bir hamle yaparak kutuya USB-C kablolu kulaklık koymayı ihmal etmemiş.

Biyometrik güvenlik önlemi konusunda kameradan yüz tanıma sunan cihazda, hepimizin sevdiği kilit tuşuna entegre fiziksel parmak izi okuyucu sensörü de bulunuyor. Ayrıca cihazda çift SIM desteği olduğunu da söyleyelim.

Dolu dolu özelliklere sahip Casper VIA X30 Plus, kutudan Android 12 sürümü ile çıkıyor. Casper’ın burada iyi bir iş çıkardığını söylemeliyiz. Platin Gümüş ve Platin Antrasit renk seçenekleriyle satışa sunulan cihazın tavsiye edilen satış fiyatı ise 8.999 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Casper'ın oldukça rekabetçi bir modeli piyasaya sürdüğünü ve pazarın karışacağını görüyoruz. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Casper VIA X30 Plus nasıl olmuş?