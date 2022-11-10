Volvo geçtiğimiz günlerde yeni elektrikli SUV modeli olan Volvo EX90’ı tanıtmıştı. Oldukça uzun süren lansmanda bir de küçük bir detay vardı. Bu detay lansman videosunun 1:05:40 dakikasında gözüküyor.

Görebildiniz mi? Evet; Volvo, Volvo EX90’ın yanında farklı bir SUV model daha gösterdi. Görsele dikkatli bakacak olursak iki modelin arka stop tasarımının farklı olduğu görünüyor. Bunlardan birisi elbette Volvo EX90. Öbür modelin ise Volvo EX60 olduğu düşünülüyor. Volvo XC90 ve Volvo XC60’ı baz alacak olursak Volvo EX90’ın Volvo EX60’dan daha üst versiyon olduğunu söyleyebiliriz. Henüz başka detay bulunmuyor ancak ilerleyen günlerde daha çok bilginin gün yüzüne çıkacağını söylemek çokta yanlış olmaz.

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