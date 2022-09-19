Nvidia ve EVGA Corporation arasındaki uzun ortaklık sona erdi. EVGA, GPU pazarının önde gelen donanım üreticilerinden biri ve şirket oldukça uzun bir süredir Nvidia ile ortaklık içinde. EVGA’nın elde ettiği gelirin yaklaşık yüzde 80’i GPU satışlarından geliyor, bu nedenle şirketin Nvidia ile ortaklığını sonlandırması ve AMD veya Intel ile diğer ortaklık fırsatlarını düşünmemesi bile şok etkisi yaratıyor.

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Gamer Nexus’a göre, Nisan 2022’de EVGA, Nvidia’nın üst düzey yöneticilerini ortaklığın sona erdirileceği konusunda uyarmıştı ve bunun nedeni, özellikle önceden bilgi eksikliği konusunda eski ortak tarafından gösterilen saygı eksikliği gibi görünüyor.

EVGA’nın ürün fiyatlandırmasını ancak Nvidia kamuoyuna resmi duyuru yaptığında öğrenmesi yaygın bir durum gibi görünüyor. Ayrıca, bazı ürünlerin düşük fiyatlandırılmasına da karşı çıkmıştır. Yine de, grafik kartlarının şirketin gelirinin 3/4’ünden fazlasını temsil ettiğini düşündüğünüzde bu karar oldukça cesurca…

Kanal, EVGA’nın CEO’su Andrew Han ile konuşmayı başardı ve Han “NVIDIA’nın etkinliğinde olmayacağız çünkü EVGA yeni nesile geçmemeye karar verdi, mevcut ürün serimize sonuna kadar devam edeceğiz” dedi.